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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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когда лавочку этого брифингиста уже закроют? достал... достал аж до печенки...
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09.06.2020 10:31 Відповісти
Кому нужны ваши брифинги? Никто давно на них внимания не обращает. Господин Министр, зачем Вы попусту тратите время на пустопорожние данные? Эту "работу" Вам оплачивают из наших налогов, т.е народными деньгами.
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09.06.2020 14:16 Відповісти
 
 