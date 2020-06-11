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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека