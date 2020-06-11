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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це сюр...міністр МОЗ виступає на брифінгу про важливість дотримання вимог карантину, не дотримуючись їх сам, без маски.
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11.06.2020 09:25 Відповісти
Рада источник заразы.
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11.06.2020 09:31 Відповісти
" рейтинги" ( ой, пардон.. число зараженных, активно больных и смертность) растут.. от дня в день.. За то у нас все ослабляется, все открывается, все разрешается. Власть бравирует " успехами", а населения на этой "радужной" волне вообще на все забила.. Ну вот и имеем что имеем .. ( а что впереди.. вторая волна... но уже совсем других масштабов. Видимо да.)
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11.06.2020 09:45 Відповісти
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:17 Відповісти
КНР, провинция Гуанчжоу.

***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.

Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.

Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:24 Відповісти
Міністр закликає до розуму і почуття самозбереження. Слухайте, про який розум та інстинкти самозбереження може йти мова, коли більшість на двох виборах проголосувала за "какая разніцца". Кількість хворих і смертей зростає - "какая разніца"? Міністру потрібно на Кабміні ставити питання про залучення Нацполіціі і НГУ до контролю за масочним режимом і недопущенням масового скопичення люлей, у т.ч. - в каіе, на ігрових майданчиках, магалинах.
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11.06.2020 10:27 Відповісти
 
 