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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 683 новых случая COVID-19, умерли 16 человек, всего зафиксированы 29 753 случая

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А может достаточно уже этих дешёвых анекдотов...
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12.06.2020 09:24 Ответить
очень не хочеться откывать границу
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12.06.2020 09:35 Ответить
 
 