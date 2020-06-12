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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу

Також читайте: У працівників 35 київських закладів торгівлі виявили коронавірус, - Держспоживслужба

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А может достаточно уже этих дешёвых анекдотов...
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12.06.2020 09:24 Відповісти
очень не хочеться откывать границу
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12.06.2020 09:35 Відповісти
 
 