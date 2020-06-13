SpaceX вывела на орбиту еще 61 спутник. ВИДЕО

SpaceX Илона Маска произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал с 61 спутником на борту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, на орбиту запущены 58 спутников связи в рамках программы строительства сети высокоскоростного спутникового интернета Starlink и три спутника SkySat Earth, предназначенных для фотографирования Земли.

Это первый пуск SpaceX в рамках программы попутных пусков, когда ракета-носитель помимо основной нагрузки берет с собой дополнительную.

Первая ступень ракеты-носителя после пуска приземлилась на судно "Оф кос ай стилл лав ю" ("Конечно, я все еще люблю тебя").

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Отмечается, что SpaceX опубликовала цены на попутные пуски на сайте. Заказчику старта 13 июня вывод на полярную солнечно-синхронную орбиту обошелся в миллион долларов за 440 фунтов, то есть примерно в 5025 долларов за килограмм. Владельцы спутников назвали цену невероятно конкурентоспособной.

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Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

В частности, 23 апреля Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.