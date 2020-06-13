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SpaceX вывела на орбиту еще 61 спутник. ВИДЕО

SpaceX Илона Маска произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал с 61 спутником на борту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, на орбиту запущены 58 спутников связи в рамках программы строительства сети высокоскоростного спутникового интернета Starlink и три спутника SkySat Earth, предназначенных для фотографирования Земли.

Это первый пуск SpaceX в рамках программы попутных пусков, когда ракета-носитель помимо основной нагрузки берет с собой дополнительную.

Первая ступень ракеты-носителя после пуска приземлилась на судно "Оф кос ай стилл лав ю" ("Конечно, я все еще люблю тебя").

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Falcon 9 с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал, Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО

Отмечается, что SpaceX опубликовала цены на попутные пуски на сайте. Заказчику старта 13 июня вывод на полярную солнечно-синхронную орбиту обошелся в миллион долларов за 440 фунтов, то есть примерно в 5025 долларов за килограмм. Владельцы спутников назвали цену невероятно конкурентоспособной.

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Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

В частности, 23 апреля Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Автор: 

спутник (232) США (26860) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+24
SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник - Цензор.НЕТ 8859
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13.06.2020 22:46
+22
Так Аваков вроде в космос не летит. Посему мусора там и не будет ИМХО.
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13.06.2020 22:20
+20
Круто. Хотя бы кто-то думает о будущем планеты.
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13.06.2020 22:07
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не 600. 80/месяц = 1000 в год + 300 антенна.
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14.06.2020 16:18 Ответить
Интересно, на чем базируются слова о "сумнівної якості інтернету"? Пинг будет примерно такой же, как у мобильных операторов, скорость до 100 мбит Маск обещает "прямо из коробки" уже в тестовом режиме, и гигабит в перспективе. А во второй фазе, когда будет маршрутизация между спутниками и передача магистральных данных лазером между спутниками, к Маску сбегут все, кому важен низкий пинг между континентами, биржи к примеру. Потому как очень многие путают геостационарный интернет и 80 тысяч километров туда-обратно, высокие мощности для того, чтобы преодолеть это расстояние, и, как следствие, узкую полосу пропускания канала, и низкоорбитальный интернет, где до спутника 600км максимум и совсем другая энергетика. Парадокс то в том, что Маск в состоянии обеспечить меньший по сравнению с оптическими кабелями пинг на больших, порядка нескольких тысяч км расстояниях. Как только у него получится, а я уверен, что всё у него получится, там не видно непреодолимых препятствий, эра многочисленных океанских кабелей уйдет в прошлое. А абонентов, которые прямо сейчас расстаются с 600 баксов в год на стационарный интернет, их прямо сейчас сотни миллионов по всему миру. Наши локальные цены - наша локальная особенность. Был я не так давно в Штатах, там цены типа 60-80 баксов в месяц за ADSL канал с 30Мбит - это обыденность, а не что-то необычное. Аналогичная фигня в Европе, у меня друг в Лондоне вот прямо сейчас платит 40 фунтов в месяц за канал в 20 мбит DL/3 мбит UL. В Лондоне, это вот прямо в Лондоне, это не какие-нибудь пригороды, там ещё веселее. И нет, не дешевеет там интернет, там просто некому сейчас демпинговать.
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15.06.2020 19:22 Ответить
Будь-де може бути рандомна ж-па куди оптику ніхто не хоче кидати, а від стільникових операторів "яма сигналу", але чи не буде така ж "яма" і в супутникового - питання... Як із реальним відношенням шв.-пінг/ціна питання для старлінка.
"скорость до 100 мбит Маск обещает"
Лінк на цитату? Але я вам можу і так сказати, що хто для бездротового інету обіцяє швидкості - завідомий брехун. Не кажучи, що це коливається як від навантаження на бс для звичайного радіо, так і від густоти супутників для маскової теми, але не менше вплив погоди - будь-яка густа хмарність і на порядки висадиться вниз швидкість... Навіть кам'яний вік adsl незрівнянно постабільніший канал дає, "біржі" прям загорілись сюди впасти)) Про ціну і технологію антени умовчали. А то деякі вірують, що їм безпосередньо на 100-баксовий смартфончик з алі бесплатно роздадуть вайфай Це або тарілка - жорсткий стаціонар (плюс можливо кораблі-літаки), або просунута ФАР (що в десятки k баксів виллється).
"эра многочисленных океанских кабелей уйдет в прошлое. "

А що, почнеться ера 100500 мульйонів супутників над головою? Чи може експоненційний ріст споживання трафіку припиниться?
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15.06.2020 20:24 Ответить
Проедь по Германии или тем же Штатам, на многие километры, десятки километров, тянется одноэтажная застройка, какая там оптика? Какие "мобильные операторы"? Вернее, какой такой мобильный интернет, телефоны как раз ловят в любой дыре? EDGE? На все эти десятки, сотни тысяч квадратных километров, где живет по 100 человек на квадратный километр, никто не собирается строить миллионы вышек, чтобы покрыть их LTE-A. А когда речь про какие-то 5G, вообще изначально речь идет только городских районах с плотной застройкой. В которых живет вообще-то всего 8% населения планеты.

PS "або просунута ФАР (що в десятки k баксів виллється)." - ну, если k равно 0.03, то почему нет? А Маск заявляет о цене терминала порядка $300. И да, там будет весьма продвинутая компьютеризированная ФАР. Будет - поскольку на сегодня как раз терминалов от Маска ещё никто не видел. Но я не думаю, что инвесторы стали молча бы наблюдать на запуски сотен спутников, если наземная часть в принципе не работает.
PPS "А що, почнеться ера 100500 мульйонів супутників над головою?" - она обязательно наступит, хотим мы ли этого, или нет. Как только Маск отобъет на старлинке первый миллиард вложений, туда ринутся толпами конкуренты. Я думаю, что через 10-15 лет у нас над головой будут непрерывно пролетать сотни тысяч спутников. SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник - Цензор.НЕТ 5218 "Чи може експоненційний ріст споживання трафіку припиниться?" - нет, а вот этого не будет. Нам придумают такие потребности, прорекламируют и заставят поверить, что они нам нужны, что дальнейший рост трафика все равно будет неизбежен.
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15.06.2020 23:03 Ответить
Казки про ЄС не розповідайте, там моб.покриття значно краще ніж в нас. І не маніпулюйте про EDGE, адже якщо йдеться про моб.інтернет, то маск тут взагалі не конкурент - через громіздкість приймача це інший сегмент. А якщо про стаціонарних абонентів мова, то в грі й антени з посиленням для 4G й інші технології радіоканалу.

"Маск заявляет о цене терминала порядка $300. И да, там будет весьма продвинутая компьютеризированная ФАР"SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник - Цензор.НЕТ 4480
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15.06.2020 23:42 Ответить
И часто вы в жизни видели бюргеров, которые за свои деньги радиорелейки мутят, чтобы интернет провести? Да они просто не поймут даже, о чем тут речь. Вот пойти и купить что-то готовое, и прикрутить с столбу - это они смогут. А вот заниматься DYI - очень маловероятно. Речь о чем, о том, что вот живешь ты в 100км от ближайшего крупного города, в каком-нибудь *********, прекрасное местечко, кстати, основано в 1105 году нашей эры, вместе ещё с тремя сотнями таких же тихих и неторопливых бюргеров, и единственный выбор у тебя - либо пользоваться дорогим и ооочень неторопливым мобильным интернетом от О2 или Vodafone, который, кстати, если им активно пользоваться, быстро выжирает по 40-50 евро ежемесячно, либо идти на поклон Deutsche Telekom и получить ужасно тормозной ADSL (тарифные планы типа 5мбит/512кбит до сих пор в ходу в глубинке, быстрее просто нет)
Никаких 4G/5G нет даже в планах, но EDGE работает на ура, сигнал ломовой, для разговоров вообще всё супер, никаких домосетей за три доллара в месяц за гигабит, никаких DOCSIS и прочих чудес цивилизации. И? Это не похоже на потенциальных пользователей старлинка и всех его потенциальных конкурентов? (а ведь в затылок Маску дышат ещё с пяток фирм с аналогичными планами, они наверно тоже все фантазеры)
PS а ведь ещё в 2018 году SpaceX показывала работающий прототип устройства клиентского терминала, который на борту бизнес-джета на ходу, в полете, показывал скорость 610Мбит/сек с теми двумя прототипами спутников, что тогда летали. А сейчас их полтысячи.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohner
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16.06.2020 01:24 Ответить
Оказується, девайс, який "ніхто не бачив" - сотні мб/с "показує", джеймсбонд в шоці
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16.06.2020 02:05 Ответить
Не вижу в подобном поведении ничего смешного. Ну нет там никаких уникальных технологий, которые не смогут скопировать китайцы. Поэтому выбранная стратегия вполне оправдана - первые, самые нетерпеливые покупатели не только оплатят весь R&D, но и ещё позволят немного сверху наварить денежку, а остальное будет делаться с оглядкой на то, что китайцы всё раскрутят, сфотографируют и скопируют, а потом немедленно подключатся к производству клонов. Поэтому чем позже девайс окажется в руках широкого круга потребителей, тем больше шанс что-то на нем заработать. А в области промышленного шпионажа Джеймс Бонд и правду давно нервно курит в сторонке, китайцы в этом вопросе признанные асы.
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16.06.2020 02:28 Ответить
Да, и насчет ФАР. Их относительная дороговизна объясняется их исключительно военным применением, а военные никогда деньги не считали и не будут считать. Или ещё авиастроение, пусть даже гражданское, тоже с такой же заморочкой.
Кодирование шумоподобным широкополосным сигналом тоже до конца 20-го века было только в чрезвычайно дорогостоящих военных устройствах связи стоимостью как небольшой самолет, а сейчас Wi-Fi роутер продается в каждом гастрономе и стоит как бутылка дешевого виски.
Нет ничего в ФАР дорогостоящего, никаких сверхдорогих материалов, никаких уникальных технологий, там все прекрасно поддается массовому производству. А раз массовому - значит дешевому. ФА решетка на сотню элементов в V-диапазоне - это устройство размером с крупную книгу из пластика, алюминия и меди, слегка приправленное СВЧ электроникой. Только выпусти референс-дизайн, и через месяц китайцы сделают миллион таких же устройств, а через год оно тоже будет продаваться в любом супермаркете по бросовой цене.
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16.06.2020 01:41 Ответить
А Єлон Муск в цей час безкоштовно інет роздаватиме, вері гуд бізнес
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16.06.2020 02:06 Ответить
А он никогда и не обещал раздавать бесплатно. Это уже кто-то изнасиловал журналистов. Между словами "бесплатный" и "доступный" есть всё же существенная разница.
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16.06.2020 02:21 Ответить
А вот, кстати, и очередной спам от Комкаста мне пришел. Очень выгодное, привлекательное предложение, и действует на всей территории USA. Уже бегу заказывать себе. Два. Но это неточно.
Большими, яркими буквами
Get 100 Mbps Internet + 1 Voice Mobility line + SecurityEdge™ $ 29 95 /mo. for 3 mos.
Крохотными бледно-серыми буковками ниже:
then $114.85/mo. for months 4-12 with a 2-year agreement.
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16.06.2020 02:42 Ответить
Який жах. Залишилось дочекатись набагато вигідніших пропозицій від маскаста. Всі ж знають, що ера поїздів давно закінчилась, з появою гелікоптерів.
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16.06.2020 03:43 Ответить
Интересно, как ориентация этих микроспутников налажена, если у них направленные антенны? Тут никакая ФАР не поможет. Спутник может и пузом, и жопой повернуться. Он что - антенна-шар?
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14.06.2020 09:54 Ответить
Все спутники оснащаются системой ориентации в пространстве. С давних пор. В том числе народ даже в кубсаты с литром объема умудряются воткнуть гироскопические системы стабилизации.
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15.06.2020 19:26 Ответить
Маск обіцяє зі супутника 1 Гг в секунду всім бажаючим, всього виведуть коло 50 000 супутників
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14.06.2020 09:51 Ответить
Совсем скоро все мобильные операторы отправятся в индивидуальный эксклюзивный, эротический тур, строем и с пестней...
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14.06.2020 00:42 Ответить
Никуда они не отправятся покуда
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14.06.2020 00:51 Ответить
К@цUPкосмос голосно ридав.... чи вже застрелився???
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14.06.2020 01:41 Ответить
Батут работает)
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14.06.2020 01:55 Ответить
Революція наддешевих запусків забуксувала, але (можливо) знайшли лохів інвестувати на старлінк, з його доставки нагору спекс-ха й житиме роками, поки Муск не придумає ще якийсь розвод
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14.06.2020 05:36 Ответить
Реальная надежда на этот инет, который может появится раньше чем мне оптику протянут
Кабельный не работает, dsl белки погрызли сцуки.
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14.06.2020 06:42 Ответить
мобильный не пашет? 5г?
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14.06.2020 16:22 Ответить
Бедняжка, поседел от переживаний за свое кресло!
SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник - Цензор.НЕТ 764
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14.06.2020 07:48 Ответить
Илон Маск русофоб и подозреваю, что фашист.
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14.06.2020 07:53 Ответить
Ох уж эти америкосы,нет чтобы петухов из номера лепить,а они спутники выводят. Нет у вас лишней хромосомы и не быть вам супердержавой
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14.06.2020 08:23 Ответить
Рузкхие смогут на батуте ,почти безплатно.
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14.06.2020 09:09 Ответить
SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник - Цензор.НЕТ 8605
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14.06.2020 09:29 Ответить
Ха!
5025 долларов за килограмм.

Может насобирать на урну с собственным прахом?
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14.06.2020 09:49 Ответить
Изумительное видео запуска японской ракеты. Смотрите в конце, как она попадает под край гравитационной линзы и кувыркается.....такое сложно смоделировать...супер!
（5:15打上げ予定）「えんとつ町のプペル MOMO5号機」打上げ（現地中継）IST Sounding Rocket MOMO F5 Launch
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14.06.2020 14:30 Ответить
А в кацапії зате дозволили безкоштовно збирати валєжнік.
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14.06.2020 15:36 Ответить
счастливые. в эстонии нельзя.
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14.06.2020 16:36 Ответить
Маск красавчик, и рынок батарей депингует и развивает, и космос, именно благодаря таким людям существует какая никакая цивилизация у нас.
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14.06.2020 21:58 Ответить
Если кому интересно, есть фонд который позволяет инвестировать в SpaceX с минимальной суммой от $34: https://spacex.orderbook.io/
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14.06.2020 23:37 Ответить
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