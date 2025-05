SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник. ВIДЕО

SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал із 61 супутником на борту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, на орбіту запущено 58 супутників зв'язку в рамках програми будівництва мережі високошвидкісного супутникового інтернету Starlink і три супутники SkySat Earth, призначених для фотографування Землі.

Це перший пуск SpaceX у межах програми попутних пусків, коли ракета-носій, крім основного навантаження, бере із собою додаткове.

Перший ступінь ракети-носія після пуску приземлилася на судно "Of Course I Still Love You" ("Звичайно, я все ще люблю тебе").

Зазначається, що SpaceX опублікувала ціни на попутні пуски на сайті. Замовнику старту 13 червня виведення на полярну сонячно-синхронну орбіту коштувало мільйон доларів за 440 фунтів, тобто приблизно 5025 доларів за кілограм. Власники супутників назвали ціну неймовірно конкурентоспроможною.

Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а надалі - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

Зокрема, 23 квітня Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.