SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник. ВIДЕО
SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал із 61 супутником на борту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, на орбіту запущено 58 супутників зв'язку в рамках програми будівництва мережі високошвидкісного супутникового інтернету Starlink і три супутники SkySat Earth, призначених для фотографування Землі.
Це перший пуск SpaceX у межах програми попутних пусків, коли ракета-носій, крім основного навантаження, бере із собою додаткове.
Перший ступінь ракети-носія після пуску приземлилася на судно "Of Course I Still Love You" ("Звичайно, я все ще люблю тебе").
Зазначається, що SpaceX опублікувала ціни на попутні пуски на сайті. Замовнику старту 13 червня виведення на полярну сонячно-синхронну орбіту коштувало мільйон доларів за 440 фунтів, тобто приблизно 5025 доларів за кілограм. Власники супутників назвали ціну неймовірно конкурентоспроможною.
Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а надалі - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.
Зокрема, 23 квітня Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.
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"скорость до 100 мбит Маск обещает"
Лінк на цитату? Але я вам можу і так сказати, що хто для бездротового інету обіцяє швидкості - завідомий брехун. Не кажучи, що це коливається як від навантаження на бс для звичайного радіо, так і від густоти супутників для маскової теми, але не менше вплив погоди - будь-яка густа хмарність і на порядки висадиться вниз швидкість... Навіть кам'яний вік adsl незрівнянно постабільніший канал дає, "біржі" прям загорілись сюди впасти)) Про ціну і технологію антени умовчали. А то деякі вірують, що їм безпосередньо на 100-баксовий смартфончик з алі бесплатно роздадуть вайфай Це або тарілка - жорсткий стаціонар (плюс можливо кораблі-літаки), або просунута ФАР (що в десятки k баксів виллється).
"эра многочисленных океанских кабелей уйдет в прошлое. "
А що, почнеться ера 100500 мульйонів супутників над головою? Чи може експоненційний ріст споживання трафіку припиниться?
PS "або просунута ФАР (що в десятки k баксів виллється)." - ну, если k равно 0.03, то почему нет? А Маск заявляет о цене терминала порядка $300. И да, там будет весьма продвинутая компьютеризированная ФАР. Будет - поскольку на сегодня как раз терминалов от Маска ещё никто не видел. Но я не думаю, что инвесторы стали молча бы наблюдать на запуски сотен спутников, если наземная часть в принципе не работает.
PPS "А що, почнеться ера 100500 мульйонів супутників над головою?" - она обязательно наступит, хотим мы ли этого, или нет. Как только Маск отобъет на старлинке первый миллиард вложений, туда ринутся толпами конкуренты. Я думаю, что через 10-15 лет у нас над головой будут непрерывно пролетать сотни тысяч спутников. "Чи може експоненційний ріст споживання трафіку припиниться?" - нет, а вот этого не будет. Нам придумают такие потребности, прорекламируют и заставят поверить, что они нам нужны, что дальнейший рост трафика все равно будет неизбежен.
"Маск заявляет о цене терминала порядка $300. И да, там будет весьма продвинутая компьютеризированная ФАР"
Никаких 4G/5G нет даже в планах, но EDGE работает на ура, сигнал ломовой, для разговоров вообще всё супер, никаких домосетей за три доллара в месяц за гигабит, никаких DOCSIS и прочих чудес цивилизации. И? Это не похоже на потенциальных пользователей старлинка и всех его потенциальных конкурентов? (а ведь в затылок Маску дышат ещё с пяток фирм с аналогичными планами, они наверно тоже все фантазеры)
PS а ведь ещё в 2018 году SpaceX показывала работающий прототип устройства клиентского терминала, который на борту бизнес-джета на ходу, в полете, показывал скорость 610Мбит/сек с теми двумя прототипами спутников, что тогда летали. А сейчас их полтысячи.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohner
Кодирование шумоподобным широкополосным сигналом тоже до конца 20-го века было только в чрезвычайно дорогостоящих военных устройствах связи стоимостью как небольшой самолет, а сейчас Wi-Fi роутер продается в каждом гастрономе и стоит как бутылка дешевого виски.
Нет ничего в ФАР дорогостоящего, никаких сверхдорогих материалов, никаких уникальных технологий, там все прекрасно поддается массовому производству. А раз массовому - значит дешевому. ФА решетка на сотню элементов в V-диапазоне - это устройство размером с крупную книгу из пластика, алюминия и меди, слегка приправленное СВЧ электроникой. Только выпусти референс-дизайн, и через месяц китайцы сделают миллион таких же устройств, а через год оно тоже будет продаваться в любом супермаркете по бросовой цене.
Большими, яркими буквами
Get 100 Mbps Internet + 1 Voice Mobility line + SecurityEdge™ $ 29 95 /mo. for 3 mos.
Крохотными бледно-серыми буковками ниже:
then $114.85/mo. for months 4-12 with a 2-year agreement.
Кабельный не работает, dsl белки погрызли сцуки.
5025 долларов за килограмм.
Может насобирать на урну с собственным прахом?
（5:15打上げ予定）「えんとつ町のプペル MOMO5号機」打上げ（現地中継）IST Sounding Rocket MOMO F5 Launch