4 469 24
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Топ комментарии
+6 piligrim
показать весь комментарий14.06.2020 10:37
+5 belge
показать весь комментарий14.06.2020 10:26
+4 secret secret_too
показать весь комментарий14.06.2020 10:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все що не покращує картинку зєзєдента в ютуб-роліку буде замовчуватись.
Це і купа порушень невігласом- кловуном елементарних законів призведе до того, що кловун піде на узурпацію влади, щоб не опинитись у в"язниці.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Fnews%2Fmedia-room%2Fworld-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all