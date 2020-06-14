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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин отменил проведение пробного ВНО, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Хотелось бы еще услышать статистику - сколько умерло по статистике в этом году от сезонного гриппа... что-то подсказывает - цифра может быть около нуля...
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14.06.2020 10:37
+5
Да, блин, вирус лютует. 900 человек за три месяца (из которых хер знает сколько приписали). Это один человек на область за три дня. Про заболевших все слышат только в телевизоре. Но это херня. Все в укрытие!
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14.06.2020 10:26
+4
вопрос к людям у которых в соц сетях по пол тысячи друзей, сколько из них заболели covid-ом за последние 4 месяца?
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14.06.2020 10:34
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Та що там брифінгувати. Знімайте всі карантинні обмеження. Заборонити державним лікарням приймати хворих з ознаками ГРВІ, та легеневих хвороб. До державних лікувальних закладів допуск тільки після проходження тесту на коронавірус. Тестування - за власний кошт пацієнта. В нас буде планетарний полігон вивчення поширення коронавірусу в природних умовах. На цьому можна навіть добре заробити.
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14.06.2020 10:24 Ответить
Уважаемый, Вы сумасшедший? Годков-то вам сколько?
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14.06.2020 10:26 Ответить
он мыслит в точности как депутат от "слуги народа"
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14.06.2020 10:32 Ответить
Годков мені достатньо. Вже на пенсії. В групі ризику. Але ж якось треба країну від дурнів чистити. Чи так і будемо на колінах перед ними стояти, щоб не лазили всюди без потреби, надівали маски, не підходили до інших ближче 2-х метрів... Щоб не голосували за клоунів, чи ватників... Щоб не с...ли навколо себе...
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14.06.2020 10:49 Ответить
Да, блин, вирус лютует. 900 человек за три месяца (из которых хер знает сколько приписали). Это один человек на область за три дня. Про заболевших все слышат только в телевизоре. Но это херня. Все в укрытие!
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14.06.2020 10:26 Ответить
вопрос к людям у которых в соц сетях по пол тысячи друзей, сколько из них заболели covid-ом за последние 4 месяца?
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14.06.2020 10:34 Ответить
6
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14.06.2020 11:04 Ответить
2, один из них с пневмонией активно бухал в этот период с друзьями, вроде, никто из них не заболел, поэтому в ковидной природе пневмонии сомневаюсь. Второй тоже никого не заразил почему-то.
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14.06.2020 12:17 Ответить
Если Вы еще здоровы - значит, у Вас непременно есть коронавирус...
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14.06.2020 10:35 Ответить
Хотелось бы еще услышать статистику - сколько умерло по статистике в этом году от сезонного гриппа... что-то подсказывает - цифра может быть около нуля...
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14.06.2020 10:37 Ответить
За январь - февраль 2020 от гриппа и пневмонии вызывной гриппом в Украине умерло 1320 человек, дальше Кабмина запретил публиковать статистику по количестве умерших и причин смерти, так что за март, апрель , май ... стал. даных нету и не будет
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14.06.2020 11:19 Ответить
Якби даних не було ваш дєдушка не сидів би у бункері.
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14.06.2020 12:39 Ответить
Черговий БРЕХІНҐ - дегенерація профанів
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14.06.2020 10:39 Ответить
Ща ляшка очередные перла ПЕДаст...
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14.06.2020 10:46 Ответить
Степанов продовжує керувати інфікуванням медиків і Зе його не знімає.
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14.06.2020 11:42 Ответить
Боротьба з Коронавірусом йде за методикою боротьби з корупцією, бурштиновою, митною та мєнтовською мафіями, з російськими окупантами, втратами на фронті - замовчуванням.

Все що не покращує картинку зєзєдента в ютуб-роліку буде замовчуватись.
Це і купа порушень невігласом- кловуном елементарних законів призведе до того, що кловун піде на узурпацію влади, щоб не опинитись у в"язниці.
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14.06.2020 12:37 Ответить
У попа була собака...Брифінг ідіотів.
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14.06.2020 12:44 Ответить
Сколько бездельников кормятся на этом вирусе.
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14.06.2020 13:49 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Fnews%2Fmedia-room%2Fworld-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all
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14.06.2020 14:13 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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14.06.2020 14:58 Ответить
Свіженька локшина на вуха.
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14.06.2020 16:38 Ответить
 
 