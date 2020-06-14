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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: У ЗСУ за добу зафіксовано 3 нові випадки COVID-19, хворіє 171 людина, - командування Медсил

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Хотелось бы еще услышать статистику - сколько умерло по статистике в этом году от сезонного гриппа... что-то подсказывает - цифра может быть около нуля...
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14.06.2020 10:37
+5
Да, блин, вирус лютует. 900 человек за три месяца (из которых хер знает сколько приписали). Это один человек на область за три дня. Про заболевших все слышат только в телевизоре. Но это херня. Все в укрытие!
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14.06.2020 10:26
+4
вопрос к людям у которых в соц сетях по пол тысячи друзей, сколько из них заболели covid-ом за последние 4 месяца?
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14.06.2020 10:34
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Та що там брифінгувати. Знімайте всі карантинні обмеження. Заборонити державним лікарням приймати хворих з ознаками ГРВІ, та легеневих хвороб. До державних лікувальних закладів допуск тільки після проходження тесту на коронавірус. Тестування - за власний кошт пацієнта. В нас буде планетарний полігон вивчення поширення коронавірусу в природних умовах. На цьому можна навіть добре заробити.
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14.06.2020 10:24 Відповісти
Уважаемый, Вы сумасшедший? Годков-то вам сколько?
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14.06.2020 10:26 Відповісти
он мыслит в точности как депутат от "слуги народа"
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14.06.2020 10:32 Відповісти
Годков мені достатньо. Вже на пенсії. В групі ризику. Але ж якось треба країну від дурнів чистити. Чи так і будемо на колінах перед ними стояти, щоб не лазили всюди без потреби, надівали маски, не підходили до інших ближче 2-х метрів... Щоб не голосували за клоунів, чи ватників... Щоб не с...ли навколо себе...
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14.06.2020 10:49 Відповісти
Да, блин, вирус лютует. 900 человек за три месяца (из которых хер знает сколько приписали). Это один человек на область за три дня. Про заболевших все слышат только в телевизоре. Но это херня. Все в укрытие!
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14.06.2020 10:26 Відповісти
вопрос к людям у которых в соц сетях по пол тысячи друзей, сколько из них заболели covid-ом за последние 4 месяца?
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14.06.2020 10:34 Відповісти
6
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14.06.2020 11:04 Відповісти
2, один из них с пневмонией активно бухал в этот период с друзьями, вроде, никто из них не заболел, поэтому в ковидной природе пневмонии сомневаюсь. Второй тоже никого не заразил почему-то.
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14.06.2020 12:17 Відповісти
Если Вы еще здоровы - значит, у Вас непременно есть коронавирус...
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14.06.2020 10:35 Відповісти
Хотелось бы еще услышать статистику - сколько умерло по статистике в этом году от сезонного гриппа... что-то подсказывает - цифра может быть около нуля...
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14.06.2020 10:37 Відповісти
За январь - февраль 2020 от гриппа и пневмонии вызывной гриппом в Украине умерло 1320 человек, дальше Кабмина запретил публиковать статистику по количестве умерших и причин смерти, так что за март, апрель , май ... стал. даных нету и не будет
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14.06.2020 11:19 Відповісти
Якби даних не було ваш дєдушка не сидів би у бункері.
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14.06.2020 12:39 Відповісти
Черговий БРЕХІНҐ - дегенерація профанів
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14.06.2020 10:39 Відповісти
Ща ляшка очередные перла ПЕДаст...
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14.06.2020 10:46 Відповісти
Степанов продовжує керувати інфікуванням медиків і Зе його не знімає.
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14.06.2020 11:42 Відповісти
Боротьба з Коронавірусом йде за методикою боротьби з корупцією, бурштиновою, митною та мєнтовською мафіями, з російськими окупантами, втратами на фронті - замовчуванням.

Все що не покращує картинку зєзєдента в ютуб-роліку буде замовчуватись.
Це і купа порушень невігласом- кловуном елементарних законів призведе до того, що кловун піде на узурпацію влади, щоб не опинитись у в"язниці.
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14.06.2020 12:37 Відповісти
У попа була собака...Брифінг ідіотів.
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14.06.2020 12:44 Відповісти
Сколько бездельников кормятся на этом вирусе.
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14.06.2020 13:49 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Fnews%2Fmedia-room%2Fworld-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all
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14.06.2020 14:13 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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14.06.2020 14:58 Відповісти
Свіженька локшина на вуха.
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14.06.2020 16:38 Відповісти
 
 