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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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нетоварищ
показать весь комментарий16.06.2020 09:00 Ответить Мне нравится 2
Frol Fedoroff
показать весь комментарий16.06.2020 09:03 Ответить Мне нравится 1
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показать весь комментарий16.06.2020 09:14 Ответить Мне нравится 1
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