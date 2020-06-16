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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Минздравовцы, бравы ребятушки, такое впечатление, что вы одной рукой с вирусом боретесь, другой в тайных лабораториях его размножаете и добрым людям подсыпаете.
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16.06.2020 09:00 Ответить
Главный вопрос - Как расходуются средства на борьбу с вирусом. Послушаем
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16.06.2020 09:03 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3701
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16.06.2020 09:14 Ответить
 
 