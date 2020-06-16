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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: Глава ВООЗ попередив світ про загрозу повернення найбільшої небезпеки COVID-19

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Минздравовцы, бравы ребятушки, такое впечатление, что вы одной рукой с вирусом боретесь, другой в тайных лабораториях его размножаете и добрым людям подсыпаете.
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16.06.2020 09:00 Відповісти
Главный вопрос - Как расходуются средства на борьбу с вирусом. Послушаем
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16.06.2020 09:03 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3701
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16.06.2020 09:14 Відповісти
 
 