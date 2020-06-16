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Новини Коронавірус і карантин
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Глава ВООЗ попередив світ про загрозу повернення найбільшої небезпеки COVID-19

Глава ВООЗ попередив світ про загрозу повернення найбільшої небезпеки COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що країни світу "мають бути в курсі можливості відновлення" найбільшої небезпеки коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Гебреєсус наголосив, що Європа продовжує відкривати кордони між державами, а в Китаї стався новий спалах хвороби, через яку жорсткий карантин запровадили в частині столиці країни Пекіні.

Керівник ВООЗ зазначив, що знадобилося близько двох місяців, щоб досягти нинішньої швидкості поширення вірусу, близько 100 тис. випадків на день, і темпи такого поширення прискорюються в Азії та Америці.

Від 16 червня Китай посилив карантин у частині Пекіна – після того, як китайська столиця прожила понад 50 днів без жодного нового випадку інфікування. 29 житлових комплексів у Пекіні переведені під "закрите управління", всі пункти пропуску охороняються, і суворий контроль запроваджений за особами, які виїжджають або в'їжджають у ці комплекси.

У Сполучених Штатах близько 20 штатів, які почали відновлювати економічну активність упродовж останніх тижнів, реєструють рекордні кількості нових підтверджених випадків захворювання. Це частково пояснюється збільшенням кількості тестувань, але також, кажуть експерти з охорони здоров’я, вказує і на відновлення небезпеки.

Також читайте: Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ

За останніми даними університету Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 8 млн, померли понад 436 тис. осіб.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 901 - летальні.

COVID-19, інфікування яким викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того моменту зараження цим вірусом були зафіксовані в 185 країнах світу, включно з Україною. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби пандемією.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
не. просто желание продолжать жирно жрать и ни хрена не делать.
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16.06.2020 08:36
+5
Расскажи это оставшимся без отца детям и оставшейся без мужа жене врача -реаниматолога 10 й гор больницы в Одессе, который в 47 лет умер от ковид после того, как реанимировал больного с этим диагнозом.
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16.06.2020 08:53
+4
а по началу наВОЗ устами этого гер...грэб..греб... короче черного типа с усами, вещал о том, что корона никакой угрозы не представляет. в основном благодаря его "оперативным" действиям потом была объявлена пандемия.
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16.06.2020 08:44
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Кто-нидь может перевести на общепонятный, что эта бибизяна сказанула?
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16.06.2020 08:31 Відповісти
Коронабєсіє. Нє?
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16.06.2020 08:34 Відповісти
не. просто желание продолжать жирно жрать и ни хрена не делать.
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16.06.2020 08:36 Відповісти
sex sex sex
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16.06.2020 09:03 Відповісти
Так коронавирус легко прогрызает резину ! Так кто то где то кому то что то может сказал !
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16.06.2020 11:43 Відповісти
Пугает одичалых.
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16.06.2020 09:12 Відповісти
а по началу наВОЗ устами этого гер...грэб..греб... короче черного типа с усами, вещал о том, что корона никакой угрозы не представляет. в основном благодаря его "оперативным" действиям потом была объявлена пандемия.
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16.06.2020 08:44 Відповісти
Це був рижий і патлатий.
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16.06.2020 09:05 Відповісти
Ковид существует исключительно в виртуальном смысле. О чем эта макака и говорит. Кстати, вирусные жизни важны.
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16.06.2020 08:45 Відповісти
важны для кого?
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16.06.2020 08:52 Відповісти
Для неё. А ещё глисты очень важные, судя по её высокоинтеллектуальным умозаключениям.
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16.06.2020 09:05 Відповісти
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16.06.2020 09:29 Відповісти
Расскажи это оставшимся без отца детям и оставшейся без мужа жене врача -реаниматолога 10 й гор больницы в Одессе, который в 47 лет умер от ковид после того, как реанимировал больного с этим диагнозом.
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16.06.2020 08:53 Відповісти
А Вы поговорите с мамой 13-летней девочки, которая покончила собой из-за дурантина.
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16.06.2020 09:05 Відповісти
Так что это должно значить по вашему?
Серьезно спрашиваю, какая ваша рекомендация в данных обстоятельствах - никаких карантинов и противовирусных ограничений, чтоб не пугать и провоцировать подростков?
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16.06.2020 09:17 Відповісти
Не вижу никаких оснований так низко кланяться этому вирусочку. Правильно - поступать, как с другими болезнями: никаких принудительных мер и остановок предприятий, разумные рекомендации, возможно дополнительные деньги медикам.
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16.06.2020 09:23 Відповісти
Можно узнать, на чем именно базируется ваше мнение, что нет никаких оснований так низко кланяться этому вирусу?
Не может же быть, что не опираетесь на какой-то ваш анализ существующих исследований вирулентности нового вируса, или изучение особенностей прохождения инкубационного периода?
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16.06.2020 09:30 Відповісти
На уверенности в собственных силах (я профи в мат. моделировании в частности) и на информации из открытых источников. Важный момент: мой вывод опирается на мою систему ценностей.
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16.06.2020 09:33 Відповісти
Ну, тогда это ваше личное мнение и ваша личная уверенность в ваших личных силах, и ваш личный мотив поступать так или иначе, как отдельный индивидуум в обществе.

Не хотите карантин вводить у себя с семье - не вводите, если удастся переубедить в этом свою тещу.

Только какое отношение ваша личная уверенность в ваших силах имеет к карантинам и противовирусным мероприятиям в Украине и мире?
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16.06.2020 09:39 Відповісти
Если его зацепит вирус,-то он в первые минуты,когда узнает об этом,-он наделает в штаны!
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16.06.2020 09:42 Відповісти
Это правильное мнение для общества, придерживающегося западных ценностей.
Если Вы не видите, что с этим дурантином всё не так, значит Вы не вполне в порядке: подонкам удалось успешно атаковать Ваш мозг.
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16.06.2020 09:44 Відповісти
"Это правильное мнение для общества, придерживающегося западных ценностей."

Ох, вот ведь как!

А вот этот-то вывод, что ваше личное мнение - это единственно правильное мнение для общества, придерживающегося западных ценностей вы тоже построили на вашей личной уверенности в ваших силах?
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16.06.2020 09:56 Відповісти
Вы очень невнимательны. Тому, кто был достаточно внимателен, должно быть абсолютно ясно, что я про своё личное мнение ничего не говорил. Моё личное мнение - это мнение об оптимальной тактике поведения для меня в условиях дурантина.
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16.06.2020 10:00 Відповісти
Что ты заладил дурантин-дурантин... У тебя в Бурятии это называется карантикулы!
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16.06.2020 10:17 Відповісти
Вы - прям интересный случай, который нельзя вот тут оставить на самотек.

1) Вы высказались против карантинных мер.

2) Я спросил, "почему?"

3) Вы пишите, "[Я] Не вижу никаких оснований так так низко кланяться этому вирусочку".

И что "Правильно - поступать, как с другими болезнями: никаких принудительных мер и остановок предприятий, разумные рекомендации, возможно дополнительные деньги медикам."

4) Я спрашиваю, какие научные и медицинские исследования дали вам основание "не видеть никаких оснований" в необходимости карантинных методов?
Какие данные вы анализировали, чтоб прийти к такому категоричному выводу - как правильно поступать в данной ситуации, а как не правильно.


5) И тут вы отвечаете - "На уверенности в собственных силах (я профи в мат. моделировании в частности) и на информации из открытых источников (что за источники, что за научные исследования?). Важный момент: мой вывод опирается на мою систему ценностей."


6) Я говорю вам, что это ваши ЛИЧНОЕ мнение, опирающееся на вашу личную систему ценностей. Что дает вам основание натягивать вашу личную систему ценностей на голову остальному человечеству.

7) Тут вы говорите, что по вашему личному мнению, это мнение - правильное для общества, придерживающегося западных ценностей. Все кто считает иначе - идиоты с промытыми мозгами.

8) И у меня не оставалось выбора, как спросить - на основании чего, на основании каких открытых источников вы решили, что вектор вашего личного мнения по поводу поведения в карантине и карантинных мер в мире в целом должен совпадать с вектором ценностей европейского общества.

9) На что я получаю обвинение в невнимательности.

Я был достаточно внимателен, ничего не упустил?
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16.06.2020 10:26 Відповісти
изложено подробно, фактаж не перевран... но! за словами плохо видны мысли...
"Будь проще и люди к тебе потянутся" (с)
При повторном прочтении диалога могу сказать, что меня частично запутала Ваша формулировка вопроса. Она была дюже "журналистская"...
Непонятно самое главное: Чего Вы от меня хотИтИ?
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16.06.2020 10:45 Відповісти
О, вижу, что факты, разложенные по полочкам, лучше воспринимаются вашим математического склада умом!
Чего я от вас хотел?

Был диалог:
Человек 1:

- Ковид существует исключительно в виртуальном смысле. О чем эта макака и говорит. Кстати, вирусные жизни важны.
[К этому человеку у меня вопросов нет - тут уточнения не требуются]

Человек 2:
Мол, расскажите о "виртуальности" данного вируса людям и семьям, которые уже от него пострадали
[Позиция ясна, вопросов и уточнений нет]

И тут появляется Человек 3, с репликой о вреде противокарантинных методов для и без того нестойкой подростковой психике.
[Интересный взгляд о косвенном ущербе от мероприятий, нацеленных на сохранение жизней. ]


Это ваше мнение и сподвигло на дальнейшее выяснение - а действительно так сопоставимы ущерб и добро от противокарантинных мер, что из них весомее?
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16.06.2020 11:01 Відповісти
имеет место быть конфликт интересов: "смелые" против "осторожных". в принципе общество способно прийти к общему знаменателю.
вот вам неудобный вопрос. чтоб продлить человеку А жизнь на 1 день требуется запереть n детей на карантин типа испанского. при каком максимальном значении n Вы считаете общество вправе это делать?
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16.06.2020 11:07 Відповісти
Я не возьмусь судить о стоимости года, дня, часа человеческой жизни.

Эта такая особая категория понятий, сдается мне, которую невозможно "обьективно правильно" загнать в плоскость оценок в стиле больших и малых "О".
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16.06.2020 11:29 Відповісти
это вопрос ценностей. но разумный диапазон значений n не бесконечен. я говорю 0.3 мой оппонент (сторонник дурантина) как-то сказал 21. при обеих этих значениях всё равно получается, что моральный ущерб от дурантина перевешивает.
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16.06.2020 11:37 Відповісти
А как вы учитываете в этой своей формуле

"1 день жизни человека А в обмен на 1 день заточения n детей на строгий карантин"

1) силу очень высокой вирулентности короновируса

2) то, что человек без или с мало-выраженными симптомами (то есть даже не догадываясь, что он носитель) может в силу пункта 1) заразить большое количество X людей.

И часть из этих Х будет вынуждена бороться за день своей жизни в обмен на новые часы заточения Y детей ( чего не произошло, если бы первые n-детей оставались на карантине)

Как тебе такое, Илон Маск? (с)
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16.06.2020 11:53 Відповісти
неявно. через опубликованные данные данные чужих мат. моделей.
правда, я не уверен, что Вы спрашивали именно об этом.
"И когда вы уже научитесь говорить!" (с)
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16.06.2020 11:58 Відповісти
Мы уже ушли из математики в области неизведанные - медицина и оценка стоимости дня абстрактной человеческой жизни.

Но даже если придерживаться сугубо математики, у вас не хватит надежных данных, чтоб построить хоть сколько точную модель, чтоб ответить на заданный вами вопрос:

"чтоб продлить человеку А жизнь на 1 день требуется запереть n детей на карантин типа испанского. при каком максимальном значении n Вы считаете общество вправе это делать?"

В нем кроме математики и спорной статистики есть:
- медицина
- психология
- этика с моралью.
- исторические уклады и политическая ситуация в каждой конкретной стране Z.

Бесполезно спорить - я хотел бы увидеть правильный ответ на заданный вами вопрос про n-детей. Но ответа у меня нет.

У вас он есть - 0.3, но вряд ли вы готовы опубликовать достоверную модель, приведшую вас к такому результату.
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16.06.2020 12:09 Відповісти
ответ на мой вопрос не получают в результате расчётов. его получают в результате торгов. 0.3 - моя заявка.
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16.06.2020 12:22 Відповісти
https://censor.net/user/156165 ,я думаю,он даже не понимает,что Вы об него вытираете ноги, - "...в силу своего математического склада ума..."
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16.06.2020 12:07 Відповісти
Не видишь оснований -не кланяйся! Только не воняй об этом на сайте!
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16.06.2020 09:32 Відповісти
греби ресничками, инфузория, отседова. держи 11.80 на прощание.
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16.06.2020 09:35 Відповісти
Как раз это ты зарабатываешь себе на похлебку,враньем на сайте! Я захожу сюда изредка,и то,только чтобы вытирать ноги об таких прокремлевских троллей как ты. И зря ты в нике,написал себе первое слово и вторую половину второго слова!
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16.06.2020 09:40 Відповісти
ю
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16.06.2020 09:41 Відповісти
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16.06.2020 09:43 Відповісти
Крысолоу, ты, часом, не таксист???
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16.06.2020 09:34 Відповісти
Таксисты такими глупыми не бывают!
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16.06.2020 10:15 Відповісти
Онкобольные с ковидом тоже умирают.
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16.06.2020 09:18 Відповісти
А в Америке на днях провели 10-ти часовую операцию пересадки лёгких умиравшему ковидному пациенту...
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16.06.2020 09:22 Відповісти
ну таки этот врач практически сам отказался от лечения . ему жену в реанимацию приводили . что бы хоть она его уговорила маску кислородную одеть если коллег на хер посылал . и в больницу положили уже в тяжёлом . дома сидел до последнего
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16.06.2020 10:05 Відповісти
Все это ложь от начала до конца. Я его жену знаю лично
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16.06.2020 10:20 Відповісти
Я уже писал,но повторюсь. Сестра моей жены (они родом с тех мест откуда стреляли по малазийскому лайнеру) в возрасте почти семи десяток лет,прожила еще 6 лет (!),после того как ей поставили диагноз 4-ая стадия рака! А сейчас,человек,которому 55 лет,зацепивший Ковид,и получивший онкологический диагноз,вряд ли протянет 6 месяцев... Это реальные случаи. А эти Дидовики и всякие утрехтские крысы,геройствуют,пока они не заболели коронавирусом,а если зацепят,то умирать будут в соплях и в поносе.
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16.06.2020 12:25 Відповісти
Эта эпидемия аналогична войне на Донбассе...ее как бы и нет в привычном понимании слова "Война" с крупными сражениями, массированным применением живой силы и техники, мобилизацией всех государственных ресурсов...в то же время есть мелкие боевые столкновения, есть раненые и убитые...
Так же и с эпидемией ковид...это не легочная чума, когда заболевание происходит при попадании в организм 1-й бактерии, умирает без лечения 100%, а с лечением 60%...
Тут ходит как минимум 90% заразившихся, из них 7% заболевших "простудой", и 3% с атипичной пневмонией откоторй умрет те же 3%...
А вот https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm психическая эпидемия под названием Ковид-19 охватила весь мир, и еще неизвестно сколько будет самоубийств по кредитам, умственных помещательств, убийсйтв и грабежей на улицах и т.д
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16.06.2020 11:20 Відповісти
Этот черный таракан не успокоится, пока окончательно не добьет мировую экономику.
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16.06.2020 09:18 Відповісти
китайцы провели атаку с использованием биологического оружия,
может кто догадается жёлтых мразей водородной бомбой
в ответ обрадовать ?
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16.06.2020 09:32 Відповісти
Сеня, это не китайцы , а рашка . Источником назначена мышь, а на самом деле- это кремлевская крыса . Хотя Китай тоже накосячил
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16.06.2020 12:34 Відповісти
Там все непонятно. Был взрыв на рашистском предприятии "Вектор" ,а в это время,рядом с местом взрыва,шли войсковые учения рфии и Китая . Потом был войсковой Чемпионат солдат разных армий недалеко от Юханя, Что и когда произошло точно не ясно. Но думаю станет ясно.
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16.06.2020 13:43 Відповісти
Но если взять кому это выгодно,-то тогда это Рашка,потому что,это они все время старались нагадить всему миру.
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16.06.2020 13:45 Відповісти
Трамп вроде бы уже послал ВОЗ куда подальше, это могло бы стать хорошей рекомендацией для всех остальных.
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16.06.2020 10:03 Відповісти
А звучит,как:"Ааааа!!!!!Верните нам прошлые объемы финансирования!!!Мы так привыкли жировать на американские бабки,а Китай нам деныжек не дает,хоть как мы только жопу ему не лизали!!!
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16.06.2020 11:18 Відповісти
 
 