Глава ВООЗ попередив світ про загрозу повернення найбільшої небезпеки COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що країни світу "мають бути в курсі можливості відновлення" найбільшої небезпеки коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Гебреєсус наголосив, що Європа продовжує відкривати кордони між державами, а в Китаї стався новий спалах хвороби, через яку жорсткий карантин запровадили в частині столиці країни Пекіні.

Керівник ВООЗ зазначив, що знадобилося близько двох місяців, щоб досягти нинішньої швидкості поширення вірусу, близько 100 тис. випадків на день, і темпи такого поширення прискорюються в Азії та Америці.

Від 16 червня Китай посилив карантин у частині Пекіна – після того, як китайська столиця прожила понад 50 днів без жодного нового випадку інфікування. 29 житлових комплексів у Пекіні переведені під "закрите управління", всі пункти пропуску охороняються, і суворий контроль запроваджений за особами, які виїжджають або в'їжджають у ці комплекси.

У Сполучених Штатах близько 20 штатів, які почали відновлювати економічну активність упродовж останніх тижнів, реєструють рекордні кількості нових підтверджених випадків захворювання. Це частково пояснюється збільшенням кількості тестувань, але також, кажуть експерти з охорони здоров’я, вказує і на відновлення небезпеки.

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За останніми даними університету Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 8 млн, померли понад 436 тис. осіб.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 901 - летальні.

COVID-19, інфікування яким викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того моменту зараження цим вірусом були зафіксовані в 185 країнах світу, включно з Україною. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби пандемією.