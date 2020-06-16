Глава ВООЗ попередив світ про загрозу повернення найбільшої небезпеки COVID-19
Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що країни світу "мають бути в курсі можливості відновлення" найбільшої небезпеки коронавірусної інфекції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Гебреєсус наголосив, що Європа продовжує відкривати кордони між державами, а в Китаї стався новий спалах хвороби, через яку жорсткий карантин запровадили в частині столиці країни Пекіні.
Керівник ВООЗ зазначив, що знадобилося близько двох місяців, щоб досягти нинішньої швидкості поширення вірусу, близько 100 тис. випадків на день, і темпи такого поширення прискорюються в Азії та Америці.
Від 16 червня Китай посилив карантин у частині Пекіна – після того, як китайська столиця прожила понад 50 днів без жодного нового випадку інфікування. 29 житлових комплексів у Пекіні переведені під "закрите управління", всі пункти пропуску охороняються, і суворий контроль запроваджений за особами, які виїжджають або в'їжджають у ці комплекси.
У Сполучених Штатах близько 20 штатів, які почали відновлювати економічну активність упродовж останніх тижнів, реєструють рекордні кількості нових підтверджених випадків захворювання. Це частково пояснюється збільшенням кількості тестувань, але також, кажуть експерти з охорони здоров’я, вказує і на відновлення небезпеки.
За останніми даними університету Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 8 млн, померли понад 436 тис. осіб.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 901 - летальні.
COVID-19, інфікування яким викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того моменту зараження цим вірусом були зафіксовані в 185 країнах світу, включно з Україною. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби пандемією.
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Серьезно спрашиваю, какая ваша рекомендация в данных обстоятельствах - никаких карантинов и противовирусных ограничений, чтоб не пугать и провоцировать подростков?
Не может же быть, что не опираетесь на какой-то ваш анализ существующих исследований вирулентности нового вируса, или изучение особенностей прохождения инкубационного периода?
Не хотите карантин вводить у себя с семье - не вводите, если удастся переубедить в этом свою тещу.
Только какое отношение ваша личная уверенность в ваших силах имеет к карантинам и противовирусным мероприятиям в Украине и мире?
Если Вы не видите, что с этим дурантином всё не так, значит Вы не вполне в порядке: подонкам удалось успешно атаковать Ваш мозг.
Ох, вот ведь как!
А вот этот-то вывод, что ваше личное мнение - это единственно правильное мнение для общества, придерживающегося западных ценностей вы тоже построили на вашей личной уверенности в ваших силах?
1) Вы высказались против карантинных мер.
2) Я спросил, "почему?"
3) Вы пишите, "[Я] Не вижу никаких оснований так так низко кланяться этому вирусочку".
И что "Правильно - поступать, как с другими болезнями: никаких принудительных мер и остановок предприятий, разумные рекомендации, возможно дополнительные деньги медикам."
4) Я спрашиваю, какие научные и медицинские исследования дали вам основание "не видеть никаких оснований" в необходимости карантинных методов?
Какие данные вы анализировали, чтоб прийти к такому категоричному выводу - как правильно поступать в данной ситуации, а как не правильно.
5) И тут вы отвечаете - "На уверенности в собственных силах (я профи в мат. моделировании в частности) и на информации из открытых источников (что за источники, что за научные исследования?). Важный момент: мой вывод опирается на мою систему ценностей."
6) Я говорю вам, что это ваши ЛИЧНОЕ мнение, опирающееся на вашу личную систему ценностей. Что дает вам основание натягивать вашу личную систему ценностей на голову остальному человечеству.
7) Тут вы говорите, что по вашему личному мнению, это мнение - правильное для общества, придерживающегося западных ценностей. Все кто считает иначе - идиоты с промытыми мозгами.
8) И у меня не оставалось выбора, как спросить - на основании чего, на основании каких открытых источников вы решили, что вектор вашего личного мнения по поводу поведения в карантине и карантинных мер в мире в целом должен совпадать с вектором ценностей европейского общества.
9) На что я получаю обвинение в невнимательности.
Я был достаточно внимателен, ничего не упустил?
"Будь проще и люди к тебе потянутся" (с)
При повторном прочтении диалога могу сказать, что меня частично запутала Ваша формулировка вопроса. Она была дюже "журналистская"...
Непонятно самое главное: Чего Вы от меня хотИтИ?
Чего я от вас хотел?
Был диалог:
Человек 1:
- Ковид существует исключительно в виртуальном смысле. О чем эта макака и говорит. Кстати, вирусные жизни важны.
[К этому человеку у меня вопросов нет - тут уточнения не требуются]
Человек 2:
Мол, расскажите о "виртуальности" данного вируса людям и семьям, которые уже от него пострадали
[Позиция ясна, вопросов и уточнений нет]
И тут появляется Человек 3, с репликой о вреде противокарантинных методов для и без того нестойкой подростковой психике.
[Интересный взгляд о косвенном ущербе от мероприятий, нацеленных на сохранение жизней. ]
Это ваше мнение и сподвигло на дальнейшее выяснение - а действительно так сопоставимы ущерб и добро от противокарантинных мер, что из них весомее?
вот вам неудобный вопрос. чтоб продлить человеку А жизнь на 1 день требуется запереть n детей на карантин типа испанского. при каком максимальном значении n Вы считаете общество вправе это делать?
Эта такая особая категория понятий, сдается мне, которую невозможно "обьективно правильно" загнать в плоскость оценок в стиле больших и малых "О".
"1 день жизни человека А в обмен на 1 день заточения n детей на строгий карантин"
1) силу очень высокой вирулентности короновируса
2) то, что человек без или с мало-выраженными симптомами (то есть даже не догадываясь, что он носитель) может в силу пункта 1) заразить большое количество X людей.
И часть из этих Х будет вынуждена бороться за день своей жизни в обмен на новые часы заточения Y детей ( чего не произошло, если бы первые n-детей оставались на карантине)
Как тебе такое, Илон Маск? (с)
правда, я не уверен, что Вы спрашивали именно об этом.
"И когда вы уже научитесь говорить!" (с)
Но даже если придерживаться сугубо математики, у вас не хватит надежных данных, чтоб построить хоть сколько точную модель, чтоб ответить на заданный вами вопрос:
"чтоб продлить человеку А жизнь на 1 день требуется запереть n детей на карантин типа испанского. при каком максимальном значении n Вы считаете общество вправе это делать?"
В нем кроме математики и спорной статистики есть:
- медицина
- психология
- этика с моралью.
- исторические уклады и политическая ситуация в каждой конкретной стране Z.
Бесполезно спорить - я хотел бы увидеть правильный ответ на заданный вами вопрос про n-детей. Но ответа у меня нет.
У вас он есть - 0.3, но вряд ли вы готовы опубликовать достоверную модель, приведшую вас к такому результату.
Так же и с эпидемией ковид...это не легочная чума, когда заболевание происходит при попадании в организм 1-й бактерии, умирает без лечения 100%, а с лечением 60%...
Тут ходит как минимум 90% заразившихся, из них 7% заболевших "простудой", и 3% с атипичной пневмонией откоторй умрет те же 3%...
А вот https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm психическая эпидемия под названием Ковид-19 охватила весь мир, и еще неизвестно сколько будет самоубийств по кредитам, умственных помещательств, убийсйтв и грабежей на улицах и т.д
может кто догадается жёлтых мразей водородной бомбой
в ответ обрадовать ?