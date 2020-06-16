Глава ВОЗ предупредил мир об угрозе возвращения самой большой опасности COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", Гебрейесус подчеркнул, что Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае произошла новая вспышка болезни, из-за которой жесткий карантин ввели в части столицы страны Пекине.

Руководитель ВОЗ отметил, что понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тыс. случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.

С 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина — после того, как китайская столица прожила более 50 дней без ни одного нового случая инфицирования. 29 жилых комплексов в Пекине переведены под "закрытое управление", все пункты пропуска охраняемых и строгий контроль введен за лицами, которые выезжают или въезжают в эти комплексы.

В Соединенных Штатах около 20 штатов, начали восстанавливать экономическую активность в течение последних недель, регистрируют рекордные количества новых подтвержденных случаев заболевания. Это частично объясняется увеличением числа тестирований, но также, как говорят эксперты по здравоохранению, указывает и на восстановление опасности.

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По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 8 млн, умерли более 436 тыс. человек.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 31 810 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 901 — летальные.

COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.