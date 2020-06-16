Глава ВОЗ предупредил мир об угрозе возвращения самой большой опасности COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", Гебрейесус подчеркнул, что Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае произошла новая вспышка болезни, из-за которой жесткий карантин ввели в части столицы страны Пекине.
Руководитель ВОЗ отметил, что понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тыс. случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.
С 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина — после того, как китайская столица прожила более 50 дней без ни одного нового случая инфицирования. 29 жилых комплексов в Пекине переведены под "закрытое управление", все пункты пропуска охраняемых и строгий контроль введен за лицами, которые выезжают или въезжают в эти комплексы.
В Соединенных Штатах около 20 штатов, начали восстанавливать экономическую активность в течение последних недель, регистрируют рекордные количества новых подтвержденных случаев заболевания. Это частично объясняется увеличением числа тестирований, но также, как говорят эксперты по здравоохранению, указывает и на восстановление опасности.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 8 млн, умерли более 436 тыс. человек.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 31 810 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 901 — летальные.
COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
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Серьезно спрашиваю, какая ваша рекомендация в данных обстоятельствах - никаких карантинов и противовирусных ограничений, чтоб не пугать и провоцировать подростков?
Не может же быть, что не опираетесь на какой-то ваш анализ существующих исследований вирулентности нового вируса, или изучение особенностей прохождения инкубационного периода?
Не хотите карантин вводить у себя с семье - не вводите, если удастся переубедить в этом свою тещу.
Только какое отношение ваша личная уверенность в ваших силах имеет к карантинам и противовирусным мероприятиям в Украине и мире?
Если Вы не видите, что с этим дурантином всё не так, значит Вы не вполне в порядке: подонкам удалось успешно атаковать Ваш мозг.
Ох, вот ведь как!
А вот этот-то вывод, что ваше личное мнение - это единственно правильное мнение для общества, придерживающегося западных ценностей вы тоже построили на вашей личной уверенности в ваших силах?
1) Вы высказались против карантинных мер.
2) Я спросил, "почему?"
3) Вы пишите, "[Я] Не вижу никаких оснований так так низко кланяться этому вирусочку".
И что "Правильно - поступать, как с другими болезнями: никаких принудительных мер и остановок предприятий, разумные рекомендации, возможно дополнительные деньги медикам."
4) Я спрашиваю, какие научные и медицинские исследования дали вам основание "не видеть никаких оснований" в необходимости карантинных методов?
Какие данные вы анализировали, чтоб прийти к такому категоричному выводу - как правильно поступать в данной ситуации, а как не правильно.
5) И тут вы отвечаете - "На уверенности в собственных силах (я профи в мат. моделировании в частности) и на информации из открытых источников (что за источники, что за научные исследования?). Важный момент: мой вывод опирается на мою систему ценностей."
6) Я говорю вам, что это ваши ЛИЧНОЕ мнение, опирающееся на вашу личную систему ценностей. Что дает вам основание натягивать вашу личную систему ценностей на голову остальному человечеству.
7) Тут вы говорите, что по вашему личному мнению, это мнение - правильное для общества, придерживающегося западных ценностей. Все кто считает иначе - идиоты с промытыми мозгами.
8) И у меня не оставалось выбора, как спросить - на основании чего, на основании каких открытых источников вы решили, что вектор вашего личного мнения по поводу поведения в карантине и карантинных мер в мире в целом должен совпадать с вектором ценностей европейского общества.
9) На что я получаю обвинение в невнимательности.
Я был достаточно внимателен, ничего не упустил?
"Будь проще и люди к тебе потянутся" (с)
При повторном прочтении диалога могу сказать, что меня частично запутала Ваша формулировка вопроса. Она была дюже "журналистская"...
Непонятно самое главное: Чего Вы от меня хотИтИ?
Чего я от вас хотел?
Был диалог:
Человек 1:
- Ковид существует исключительно в виртуальном смысле. О чем эта макака и говорит. Кстати, вирусные жизни важны.
[К этому человеку у меня вопросов нет - тут уточнения не требуются]
Человек 2:
Мол, расскажите о "виртуальности" данного вируса людям и семьям, которые уже от него пострадали
[Позиция ясна, вопросов и уточнений нет]
И тут появляется Человек 3, с репликой о вреде противокарантинных методов для и без того нестойкой подростковой психике.
[Интересный взгляд о косвенном ущербе от мероприятий, нацеленных на сохранение жизней. ]
Это ваше мнение и сподвигло на дальнейшее выяснение - а действительно так сопоставимы ущерб и добро от противокарантинных мер, что из них весомее?
вот вам неудобный вопрос. чтоб продлить человеку А жизнь на 1 день требуется запереть n детей на карантин типа испанского. при каком максимальном значении n Вы считаете общество вправе это делать?
Эта такая особая категория понятий, сдается мне, которую невозможно "обьективно правильно" загнать в плоскость оценок в стиле больших и малых "О".
"1 день жизни человека А в обмен на 1 день заточения n детей на строгий карантин"
1) силу очень высокой вирулентности короновируса
2) то, что человек без или с мало-выраженными симптомами (то есть даже не догадываясь, что он носитель) может в силу пункта 1) заразить большое количество X людей.
И часть из этих Х будет вынуждена бороться за день своей жизни в обмен на новые часы заточения Y детей ( чего не произошло, если бы первые n-детей оставались на карантине)
Как тебе такое, Илон Маск? (с)
правда, я не уверен, что Вы спрашивали именно об этом.
"И когда вы уже научитесь говорить!" (с)
Но даже если придерживаться сугубо математики, у вас не хватит надежных данных, чтоб построить хоть сколько точную модель, чтоб ответить на заданный вами вопрос:
"чтоб продлить человеку А жизнь на 1 день требуется запереть n детей на карантин типа испанского. при каком максимальном значении n Вы считаете общество вправе это делать?"
В нем кроме математики и спорной статистики есть:
- медицина
- психология
- этика с моралью.
- исторические уклады и политическая ситуация в каждой конкретной стране Z.
Бесполезно спорить - я хотел бы увидеть правильный ответ на заданный вами вопрос про n-детей. Но ответа у меня нет.
У вас он есть - 0.3, но вряд ли вы готовы опубликовать достоверную модель, приведшую вас к такому результату.
Так же и с эпидемией ковид...это не легочная чума, когда заболевание происходит при попадании в организм 1-й бактерии, умирает без лечения 100%, а с лечением 60%...
Тут ходит как минимум 90% заразившихся, из них 7% заболевших "простудой", и 3% с атипичной пневмонией откоторй умрет те же 3%...
А вот https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm психическая эпидемия под названием Ковид-19 охватила весь мир, и еще неизвестно сколько будет самоубийств по кредитам, умственных помещательств, убийсйтв и грабежей на улицах и т.д
может кто догадается жёлтых мразей водородной бомбой
в ответ обрадовать ?