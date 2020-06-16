Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе. ВИДЕО
Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Андрей Римарук.
"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, спрятавшийся в здании", - пишет он в комментарии к видео.
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показать весь комментарий16.06.2020 12:19
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показать весь комментарий16.06.2020 12:20
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Снайпера подобрать, а потом подготовить и снарядить - больших денег стоит
Вот лично я, в данной ситуации, расположился бы в левой части здания, а в правой поставил бы имитатор вспышки выстрела. Ловушка конечно хиленькая, но вполне рабочая.
но в любом случае зачет
Но не экономно как то. Оружием против танков стрелять в урода, которому пули хватит!
Где НАШИ снайпера?!!!
а снайперу в снайпера попасть большая удача , такое редко бывает
Ізраїль збиває високотехнологічними ракетами арабські "кассами", які роблять з лайна та палок - бо тут йдеться не про вигоду, а про захист своїх.
То кацапи можуть послати натовп в лобову атаку - бо "бабищи нарожають" і "дилды так воевали".