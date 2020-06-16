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Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе. ВИДЕО

Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Андрей Римарук.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, спрятавшийся в здании", - пишет он в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ". ВИДЕО

Автор: 

россия (95546) уничтожение (6931) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+144
Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе - Цензор.НЕТ 9267
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16.06.2020 12:19
+68
Бажаємо снайперу гарного здоров"я.
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16.06.2020 12:19
+42
и только лапти разлетелись по сторонам
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16.06.2020 12:20
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Страница 2 из 2
Зато снайпер вирусом не заболеет.... Прививка сработала!
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16.06.2020 12:54 Ответить
Вдове - веселых поминок и взвод темпераментных и вонючих бурятов.
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16.06.2020 12:55 Ответить
Є одна проблема - орків дуже до...уя
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16.06.2020 13:06 Ответить
неравноценный обмен. ракета дороже стоит, чем кацап.
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16.06.2020 13:14 Ответить
А что дороже, ракета или жизнь украинского военного которого этот снайпер мог застрелить?
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16.06.2020 13:23 Ответить
так-то оно так, но и ракет не напасешься если тратить по одной на каждого кацапа. и пули хватит.
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16.06.2020 13:26 Ответить
Тебя послушать так кацапские снайперы в открытом поле рядком стоят, бери да отстреливай... Думаю нашим военным на передовой видней на кого, что лучше тратить.
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16.06.2020 14:26 Ответить
Тот сарай из бмп или из миномета можно было сложить .Но и ракета хорошо
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16.06.2020 21:17 Ответить
А снайпер дурак сидит и ждёт пока к нему БМП подъедет или минометом попадут.
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17.06.2020 10:27 Ответить
Миномет это около 4-5 км , пушка бмп тоже км 2-3
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17.06.2020 19:35 Ответить
Снайпера накрыть неуправляемым снарядом маловероятно, он скроется после первого взрыва рядом. БМП слишком заметно, уйдет ещё до выстрела.
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17.06.2020 19:44 Ответить
Возможно .Но ПТУР слишком дорого
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22.06.2020 20:50 Ответить
На настоящих спецов "не жалко".
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22.06.2020 21:03 Ответить
Нормально.
Снайпера подобрать, а потом подготовить и снарядить - больших денег стоит
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22.06.2020 21:36 Ответить
На подготовку одного хорошего снайпера достаточно денег уходит. А если учесть, сколько он мог еще наших ребят убить или ранить, то применение ракеты оправдано.
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16.06.2020 23:15 Ответить
недавно показали кацапскую снарягу на группу снайперов-там по стоимости ракеты точно стоит...
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17.06.2020 06:25 Ответить
Бейте свиноту! Трупняк закапывайте на полях под злаки. Хлеб будет укусный!
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16.06.2020 13:16 Ответить
Нехай щастить!
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16.06.2020 13:24 Ответить
В открытое окно залетела необычная шаровая молния. Необычная потому, что управляемая.
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16.06.2020 13:26 Ответить
Старожилы форума знают, что за ВСУ я любого буду рвать на куски. Но, данное видео меня слегка напрягает. "Уничтоженный снайпер" занял довольно странную позицию, правая часть здания почти под потолком, когда там имеется просто шикарная позиция в левой части здания. Проломы в стене, возможность вести огонь с глубины помещения, из тени, используя саундмодератор оставаясь полностью невидимым. Да и ракета попала не совсем точно, ошибка оператора. Уничтожили и есть подтверждение разведки - отлично! Решили просто потренироваться в стрельбе - тоже приемлемо. Ну а если прихвастнули, ну это на их совести.
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16.06.2020 13:54 Ответить
что то тоже сильно смущает... да и птур дороговатое удовольствие
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16.06.2020 15:59 Ответить
жизни наших Защитников-гораздо дороже ПТУРа
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16.06.2020 17:15 Ответить
Вот это точно не смущает. Война вообще дико дорогое удовольствие. Поинтересуйся на досуге, сколько стоит выстрел к 122 мм орудию? а 152 мм? сколько дизеля сжигает Т -64 БВ, или каков ресурс его двигателя и орудия? и тд. и тп.
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16.06.2020 19:15 Ответить
Вот на такую твою хрень- логику лапотник и расчитывал возможно.!!!
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16.06.2020 17:10 Ответить
Это не логика а опыт и практика. Для точного дальнего выстрела просто необходимо устойчивое положение стрелка и винтовки. Кроме того, я же объяснял, засечь выстрел из глубины помещения не-воз-мож-но! А значит не возможно и определить место положение снайпера.
Вот лично я, в данной ситуации, расположился бы в левой части здания, а в правой поставил бы имитатор вспышки выстрела. Ловушка конечно хиленькая, но вполне рабочая.
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16.06.2020 19:05 Ответить
Олександр , залп ( ракета , выстрел ) ПТУРа обычно идет к цели винтом ( около метра ) , а не летит по прямой , это касается старых разработок , как летит новая по лучу я не знаю , но думаю тож виляет ( могу ошибатся ) , попасть из фагота в движущийся запор или 8ку - как повезет , это к тому рассказываю , че оператор может четко удерживать марку на цели , а ракета попадет за пол- метра от точки прицеливания
но в любом случае зачет
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16.06.2020 18:19 Ответить
Судя по видео, работали все же новой "Стугной", ракета идет без рысканья. Я , лично, видел как ребята вкладывали подобную ракету в бойницу ДОТа, с километра. Но я не оператор ПТУР, я снайпер, потому данную ситуацию рассматриваю, все же, со своей точки зрения.
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16.06.2020 19:11 Ответить
та якийсь слабенький бадабум получився! Я розраховував, що там ВСЮ ЦЮ халабуду рознесе на куски...
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16.06.2020 14:20 Ответить
Нехай щастить!
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16.06.2020 14:28 Ответить
Снайпер поїхав на концерт Кобзона в турборежимі😜
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16.06.2020 14:34 Ответить
Українські воїни керованою ракетою знищили російського снайпера на Донбасі - Цензор.НЕТ 3105
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16.06.2020 14:52 Ответить
Снайперу надо было просто перестать стрелять!
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16.06.2020 14:54 Ответить
о, петушарията отгребают звездюлей от ВСУ.
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16.06.2020 15:13 Ответить
Я конечно рад.......
Но не экономно как то. Оружием против танков стрелять в урода, которому пули хватит!
Где НАШИ снайпера?!!!
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16.06.2020 16:20 Ответить
вартість підготовки снайпера та шкода яку він приносить абсолютно виправдовуе не один птур на його ліквідацію
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16.06.2020 17:13 Ответить
Так шо вы говорите что наши генкрысы круто на обучение наших снайперов экономят?
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16.06.2020 17:37 Ответить
serg , а снайперов обычно так и гасят , можно еще осколочно-фугасным в окошко ,
а снайперу в снайпера попасть большая удача , такое редко бывает
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16.06.2020 18:27 Ответить
Не совсем так. Обычно пару залпов батареи 120 минометов.
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16.06.2020 19:20 Ответить
так дороже.
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16.06.2020 21:30 Ответить
Дороже, но эффективнее. Дорого, дешево, это последнее о чем думают в окопах.
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16.06.2020 22:16 Ответить
++++++++++++++
Ізраїль збиває високотехнологічними ракетами арабські "кассами", які роблять з лайна та палок - бо тут йдеться не про вигоду, а про захист своїх.
То кацапи можуть послати натовп в лобову атаку - бо "бабищи нарожають" і "дилды так воевали".
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17.06.2020 13:45 Ответить
Гарна робота Окупанти - спочивайте в бетоні.
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16.06.2020 17:08 Ответить
стесняюсь спросить - а по каким признакам было определено, что в тех развалинах прячется ворог...не, я конечно и так верю, но просто чтоб на будущее знать...
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16.06.2020 18:56 Ответить
Смотри, возвышенная над землей укрепленная лежка, находящаяся от позиции в пределах 500 - 800 метров, и если снайпер не совсем лох, и не засветил выстрел, то по траектории полета пули, которую можно определить исходя из попадания. Исходя из калибра пули определяем максимальную дальность. Еще очень помогает хороший тепловизор и хорошая оптика. Это так, вкратце.
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16.06.2020 19:31 Ответить
А разве снайперу не предписывается регулярно менять позицию? Ведь ясно и ежу, что все рано или поздно вычисляется. Неужели опытный снайпер оставался бы на том же самом месте после нескольких выстрелов, с которыми он "скормил" противнику данные для баллистического анализа?
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17.06.2020 00:07 Ответить
Естественно предписывается, НО, в условиях не первый год стабильного фронта, количество хороших точек для работы не бесконечно. По этому приходится повторяться. Кроме того, засечь снайпера очень не просто, так что обычно рискуют.
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17.06.2020 16:03 Ответить
АЖ ЗАВОНЯЛ )))
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16.06.2020 19:41 Ответить
даже лапти слететь не успели.....
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16.06.2020 20:59 Ответить
Наверно так и было.
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16.06.2020 22:22 Ответить
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