Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе. ВИДЕО

Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Андрей Римарук.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, спрятавшийся в здании", - пишет он в комментарии к видео.

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