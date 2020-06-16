Українські воїни керованою ракетою знищили російського снайпера на Донбасі. ВIДЕО

Українські воїни керованою ракетою знищили російського снайпера на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в соцмережі користувач Андрій Римарук.

"Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі", - пише він у коментарі до відео.

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