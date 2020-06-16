Українські воїни керованою ракетою знищили російського снайпера на Донбасі. ВIДЕО
Українські воїни керованою ракетою знищили російського снайпера на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в соцмережі користувач Андрій Римарук.
"Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі", - пише він у коментарі до відео.
Топ коментарі
+144 Роман с камнем
показати весь коментар16.06.2020 12:19
+68 Oljik
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показати весь коментар16.06.2020 12:20
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Снайпера подобрать, а потом подготовить и снарядить - больших денег стоит
Вот лично я, в данной ситуации, расположился бы в левой части здания, а в правой поставил бы имитатор вспышки выстрела. Ловушка конечно хиленькая, но вполне рабочая.
но в любом случае зачет
Но не экономно как то. Оружием против танков стрелять в урода, которому пули хватит!
Где НАШИ снайпера?!!!
а снайперу в снайпера попасть большая удача , такое редко бывает
Ізраїль збиває високотехнологічними ракетами арабські "кассами", які роблять з лайна та палок - бо тут йдеться не про вигоду, а про захист своїх.
То кацапи можуть послати натовп в лобову атаку - бо "бабищи нарожають" і "дилды так воевали".