Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские на Одесчине задержали мужчину, похитившего 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В Измаильское отделение полиции обратился 42-летний житель Лощиновки и сообщил, что из его загона, обустроенного на окраине села, похитили 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.

По следам, которые вели в направлении лесополосы, полицейские пришли прямо к стаду в соседнем районе возле села Каракурт. Там же был задержан подозреваемый в преступлении - 40-летний житель Болградского района.

Животных полицейские вернули владельцу, а злоумышленнику объявили подозрение в совершении кражи в крупных размерах. За это правонарушение мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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