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Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские на Одесчине задержали мужчину, похитившего 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В Измаильское отделение полиции обратился 42-летний житель Лощиновки и сообщил, что из его загона, обустроенного на окраине села, похитили 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.

По следам, которые вели в направлении лесополосы, полицейские пришли прямо к стаду в соседнем районе возле села Каракурт. Там же был задержан подозреваемый в преступлении - 40-летний житель Болградского района.

Животных полицейские вернули владельцу, а злоумышленнику объявили подозрение в совершении кражи в крупных размерах. За это правонарушение мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

воровство (662) Одесская область (3574) Нацполиция (16468) скот (19)


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Топ комментарии
+21
Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2946
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16.06.2020 12:42
+19
Не этот парниша случайно? У них конокрадство в крови, у этих цыган
Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5667
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16.06.2020 12:41
+14
для фотосессии...и не украл...сами повелись ))))))
Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5244

...
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16.06.2020 12:47
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А потом окажется, что все они из фракции Слуг Народа.
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16.06.2020 12:40 Ответить
Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2946
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16.06.2020 12:42 Ответить
для фотосессии...и не украл...сами повелись ))))))
Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5244

...
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16.06.2020 12:47 Ответить
105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка. И ведь пошли за ним. Всем стадом пошли. Прямо как 73 % в маю 2019... В оправдание животных скажу одно - у них хотя бы мозги не промыты кварталом, скотами, слугами народа и пропагандой от мусейчук
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16.06.2020 12:54 Ответить
но общее одно - на зелень повелись )))))
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16.06.2020 12:56 Ответить
один не пошел, табу.
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16.06.2020 12:49 Ответить
Не этот парниша случайно? У них конокрадство в крови, у этих цыган
Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5667
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16.06.2020 12:41 Ответить
Это у Вас старая фотка.Вот свежая,где он поправился.
Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7083
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16.06.2020 13:02 Ответить
Ні. Цей був в стаді. Це один з тих 5 баранів🤪
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16.06.2020 14:44 Ответить
Шо , менты поймали зоофила !?
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16.06.2020 12:42 Ответить
с созданием отдельного укрупненного болградского района ситуация разрешится...
это не шутки у дизель-шоу воровать...а он сумел, в одиночку...живы традиции
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16.06.2020 12:43 Ответить
ех, оженитись вам треба, барін!
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16.06.2020 12:43 Ответить
гос преступление - похищены избиратели слуг народа - караул))))
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16.06.2020 12:46 Ответить
Просто провел праймериз, чего же здесь криминального!
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16.06.2020 12:48 Ответить
Казалось бы, а при чом тут зеленский? А новость как раз больше из разряда политики, а не криминала
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16.06.2020 12:55 Ответить
По сравнению с мышами Госрезерва это выглядит как-то...
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16.06.2020 12:50 Ответить
это выглядит как-то...мелко))))
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16.06.2020 12:55 Ответить
Ну, какой он вор? Показал зелёную траву, сел на велик и 73% сами побежали за ним.....
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16.06.2020 12:52 Ответить
Показал зелёную траву..это уже другая статья
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16.06.2020 12:58 Ответить
Предлагаю приравнять к торговле людьми. Хотя какие зебилы люди...
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16.06.2020 12:56 Ответить
Нашли по следам... То есть по кучкам какашек...💩
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16.06.2020 13:00 Ответить
Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7917
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16.06.2020 13:11 Ответить
Болгары и турки.Кто-то из них.
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16.06.2020 13:21 Ответить
ось як буває без криші
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16.06.2020 13:22 Ответить
Научите полицейских Измаила правильно одевать медицинскую маску, которую надо натягивать и на нос! Можно сто раз делать умное лицо, но подхватить вирус от первого же посетителя будет глупо и опасно для здоровья!
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16.06.2020 14:10 Ответить
хотел свозить в Трускавец
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16.06.2020 14:23 Ответить
 
 