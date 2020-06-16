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Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліцейські на Одещині затримали чоловіка, який викрав 105 овець, 5 баранів, 45 кіз і 63 ягняти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

В Ізмаїльське відділення поліції звернувся 42-річний житель Лощинівки і повідомив, що з його загону, облаштованого на околиці села, викрали 105 овець, 5 баранів, 45 кіз і 63 ягняти.

Слідами, які вели в напрямку лісосмуги, поліцейські прийшли прямо до стада в сусідньому районі біля села Каракурт. Там же був затриманий підозрюваний у злочині - 40-річний житель Болградського району.

Тварин поліцейські повернули власнику, а зловмиснику оголосили підозру у скоєнні крадіжки у великих розмірах. За це правопорушення чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Крім того, фігурант перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

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Автор: 

злодійство (395) Одеська область (3218) Нацполіція (15173) худоба (20)


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Топ коментарі
+21
Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2946
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16.06.2020 12:42
+19
Не этот парниша случайно? У них конокрадство в крови, у этих цыган
Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5667
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16.06.2020 12:41
+14
для фотосессии...и не украл...сами повелись ))))))
Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5244

...
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16.06.2020 12:47
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А потом окажется, что все они из фракции Слуг Народа.
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16.06.2020 12:40 Відповісти
Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2946
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16.06.2020 12:42 Відповісти
для фотосессии...и не украл...сами повелись ))))))
Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5244

...
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16.06.2020 12:47 Відповісти
105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка. И ведь пошли за ним. Всем стадом пошли. Прямо как 73 % в маю 2019... В оправдание животных скажу одно - у них хотя бы мозги не промыты кварталом, скотами, слугами народа и пропагандой от мусейчук
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16.06.2020 12:54 Відповісти
но общее одно - на зелень повелись )))))
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16.06.2020 12:56 Відповісти
один не пошел, табу.
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16.06.2020 12:49 Відповісти
Не этот парниша случайно? У них конокрадство в крови, у этих цыган
Мужчина похитил стадо овец и коз на Одесчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5667
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16.06.2020 12:41 Відповісти
Это у Вас старая фотка.Вот свежая,где он поправился.
Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7083
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16.06.2020 13:02 Відповісти
Ні. Цей був в стаді. Це один з тих 5 баранів🤪
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16.06.2020 14:44 Відповісти
Шо , менты поймали зоофила !?
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16.06.2020 12:42 Відповісти
с созданием отдельного укрупненного болградского района ситуация разрешится...
это не шутки у дизель-шоу воровать...а он сумел, в одиночку...живы традиции
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16.06.2020 12:43 Відповісти
ех, оженитись вам треба, барін!
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16.06.2020 12:43 Відповісти
гос преступление - похищены избиратели слуг народа - караул))))
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16.06.2020 12:46 Відповісти
Просто провел праймериз, чего же здесь криминального!
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16.06.2020 12:48 Відповісти
Казалось бы, а при чом тут зеленский? А новость как раз больше из разряда политики, а не криминала
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16.06.2020 12:55 Відповісти
По сравнению с мышами Госрезерва это выглядит как-то...
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16.06.2020 12:50 Відповісти
это выглядит как-то...мелко))))
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16.06.2020 12:55 Відповісти
Ну, какой он вор? Показал зелёную траву, сел на велик и 73% сами побежали за ним.....
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16.06.2020 12:52 Відповісти
Показал зелёную траву..это уже другая статья
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16.06.2020 12:58 Відповісти
Предлагаю приравнять к торговле людьми. Хотя какие зебилы люди...
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16.06.2020 12:56 Відповісти
Нашли по следам... То есть по кучкам какашек...💩
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16.06.2020 13:00 Відповісти
Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7917
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16.06.2020 13:11 Відповісти
Болгары и турки.Кто-то из них.
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16.06.2020 13:21 Відповісти
ось як буває без криші
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16.06.2020 13:22 Відповісти
Научите полицейских Измаила правильно одевать медицинскую маску, которую надо натягивать и на нос! Можно сто раз делать умное лицо, но подхватить вирус от первого же посетителя будет глупо и опасно для здоровья!
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16.06.2020 14:10 Відповісти
хотел свозить в Трускавец
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16.06.2020 14:23 Відповісти
 
 