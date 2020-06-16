Чоловік викрав стадо овець і кіз на Одещині, - Нацполіція. ВIДЕО
Поліцейські на Одещині затримали чоловіка, який викрав 105 овець, 5 баранів, 45 кіз і 63 ягняти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
В Ізмаїльське відділення поліції звернувся 42-річний житель Лощинівки і повідомив, що з його загону, облаштованого на околиці села, викрали 105 овець, 5 баранів, 45 кіз і 63 ягняти.
Слідами, які вели в напрямку лісосмуги, поліцейські прийшли прямо до стада в сусідньому районі біля села Каракурт. Там же був затриманий підозрюваний у злочині - 40-річний житель Болградського району.
Тварин поліцейські повернули власнику, а зловмиснику оголосили підозру у скоєнні крадіжки у великих розмірах. За це правопорушення чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Крім того, фігурант перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
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это не шутки у дизель-шоу воровать...а он сумел, в одиночку...живы традиции