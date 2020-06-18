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Машину нардепа ОПЗЖ Рабиновича забросали яйцами в Чернигове. ВИДЕО

В Чернигове группа молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта народного депутата и забросала яйцами его автомобиль.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром во время визита в Чернигов народного депутата Верховной Рады группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль. Полицейские, которые осуществляли охрану общественного порядка, пытались прекратить столкновения. Впрочем, группа молодых людей направила свою агрессию на полицейских и распылила в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков", - сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате столкновений один полицейский получил телесные повреждения, он направлен в больницу для оказания медицинской помощи. Кроме того, все правонарушения зафиксированы на видео.

"Правоохранители уже задержали около десятка участников потасовки и доставили их в Черниговский отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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В свою очередь сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что находится сегодня в Чернигове, и что группа "радикалов блокировала ему дорогу и забросала его автомобиль продуктами сельского хозяйства".

Рабинович Вадим (246) Чернигов (886)


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Топ комментарии
+83
мусора як завжди охороняють колаборантів та зрадників..
Думаю, що восени по цих рабіновичах будуть кидати вже зовсім інші яйця
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18.06.2020 14:34
+64
Пусть в Горловку прокатится, шлюшка кремлёвская.
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18.06.2020 14:34
+51
Предательская ОПЗЖопа охраняется, а народ бьют ногами. Как у нас такие политики проходят каждый раз в Раду? Это ж какими нужно быть ублюдками, чтобы за такие бандитские рожи голосовать. Люди, ау, у вас что в голове? Сами себя убиваете таким голосованием.Сами себе нож к горлу подставляете. Очнитесь от гипнотического сна.
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18.06.2020 14:39
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Почему его до сих пор не пристрелили ???
Самое интересное было узнать , что в 90х годах его заказал убить медвейчук. К сожалению не удачно. А теперь они лучшие друзья в одной партии!
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18.06.2020 19:12 Ответить
Совершенно случайно увидела в продаже здесь в Германии книгу немецкого журналиста Юргена Рота на немецком о мафиози 90-х в Украине, Рабиновиче. Описан его путь от КГБ информанта до олигарха. Не пойму почему этот КГБ-ист и мафиози после Майдана еще так свободно гуляет в Украине. Украинцам надо поименно узнать тех мразей, которые его выбирают в правительство и всю эту кампашку вместе с главным мафиози Вадиком отправить к вовику харчеваться иначе эти уголовнички не дадут спокойно житьукраинцам.
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18.06.2020 19:29 Ответить
Гранатами закидати а не яйцями.
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18.06.2020 21:07 Ответить
Ой як шкода , що цього борцуна за щастливе життя народу не прибили " продуктами сельского хозяйства"
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18.06.2020 22:03 Ответить
Варто було перегородити дихальні шляхи.
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18.06.2020 22:15 Ответить
Магнитную цацку надо быо к днищу прилепить.
Пусть летает по жизни.
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18.06.2020 22:41 Ответить
якби цьому жиду ще й відчикрижили яйця
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19.06.2020 06:35 Ответить
Гебешне поганяло - Жолудь
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19.06.2020 07:31 Ответить
прикольно) жолудь з ********)
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19.06.2020 09:25 Ответить
Цікаво чому кидали яйцями,а не свинячими вухами?
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19.06.2020 09:48 Ответить
кремлевско-медведчутские мрази
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19.06.2020 10:08 Ответить
Машину нардепа ОПЗЖ Рабіновича закидали яйцями в Чернігові - Цензор.НЕТ 5701
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19.06.2020 10:13 Ответить
Русский жид с украинским паспортом и депутатским значком Украины... ...
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19.06.2020 10:37 Ответить
Різні Януковощі теж з яєць починали
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19.06.2020 11:03 Ответить
Выехав на зеленую зону, ватные твари из ОПЗЖ нарушили правила благоустрою. По приколу, ради унижения, их на вполне законных основаниях можно было оштрафовать и выписать админпротоколы. Это мог бы сделать инспектор по благоустрою или муниципальная варта. Креативно надо подходить ко всему
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19.06.2020 11:37 Ответить
сподіваюсь яйця протухлі були? Бо воно не заслуговує свіжі яйця!
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19.06.2020 12:23 Ответить
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