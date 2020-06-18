Машину нардепа ОПЗЖ Рабіновича закидали яйцями в Чернігові. ВIДЕО

У Чернігові група молодих людей намагалася перекрити рух транспорту народного депутата і закидала яйцями його автомобіль.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку під час візиту до Чернігова народного депутата Верховної Ради України група радикально налаштованих молодиків намагалися перекрити рух транспорту нардепа та закидала яйцями його автомобіль. Поліцейські, які здійснювали охорону публічного порядку, намагалися припинити сутички. Втім, група молодиків перекинула свою агресію на поліцейських та розпилила в їх бік аерозоль дратівливої дії з балончиків", - сказано в повідомленні поліції.

Зазначається, що в результаті зіткнень один поліцейський дістав тілесні ушкодження, його направлено до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, всі правопорушення зафіксовані на відео.

"Правоохоронці вже затримали близько десятка учасників сутички та доставили їх до Чернігівського відділу поліції для надання свідчень. Нині триває процес затримання інших активних учасників", - йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

У свою чергу співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заявив, що перебуває сьогодні в Чернігові, і що група "радикалів блокувала йому дорогу і закидала його автомобіль продуктами сільського господарства".