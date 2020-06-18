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Машину нардепа ОПЗЖ Рабіновича закидали яйцями в Чернігові. ВIДЕО

У Чернігові група молодих людей намагалася перекрити рух транспорту народного депутата і закидала яйцями його автомобіль.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку під час візиту до Чернігова народного депутата Верховної Ради України група радикально налаштованих молодиків намагалися перекрити рух транспорту нардепа та закидала яйцями його автомобіль. Поліцейські, які здійснювали охорону публічного порядку, намагалися припинити сутички. Втім, група молодиків перекинула свою агресію на поліцейських та розпилила в їх бік аерозоль дратівливої дії з балончиків", - сказано в повідомленні поліції.

Зазначається, що в результаті зіткнень один поліцейський дістав тілесні ушкодження, його направлено до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, всі правопорушення зафіксовані на відео.

"Правоохоронці вже затримали близько десятка учасників сутички та доставили їх до Чернігівського відділу поліції для надання свідчень. Нині триває процес затримання інших активних учасників", - йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

У свою чергу співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заявив, що перебуває сьогодні в Чернігові, і що група "радикалів блокувала йому дорогу і закидала його автомобіль продуктами сільського господарства".

Автор: 

Рабінович Вадим (198) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+83
мусора як завжди охороняють колаборантів та зрадників..
Думаю, що восени по цих рабіновичах будуть кидати вже зовсім інші яйця
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18.06.2020 14:34
+64
Пусть в Горловку прокатится, шлюшка кремлёвская.
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18.06.2020 14:34
+51
Предательская ОПЗЖопа охраняется, а народ бьют ногами. Как у нас такие политики проходят каждый раз в Раду? Это ж какими нужно быть ублюдками, чтобы за такие бандитские рожи голосовать. Люди, ау, у вас что в голове? Сами себя убиваете таким голосованием.Сами себе нож к горлу подставляете. Очнитесь от гипнотического сна.
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18.06.2020 14:39
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Почему его до сих пор не пристрелили ???
Самое интересное было узнать , что в 90х годах его заказал убить медвейчук. К сожалению не удачно. А теперь они лучшие друзья в одной партии!
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18.06.2020 19:12 Відповісти
Совершенно случайно увидела в продаже здесь в Германии книгу немецкого журналиста Юргена Рота на немецком о мафиози 90-х в Украине, Рабиновиче. Описан его путь от КГБ информанта до олигарха. Не пойму почему этот КГБ-ист и мафиози после Майдана еще так свободно гуляет в Украине. Украинцам надо поименно узнать тех мразей, которые его выбирают в правительство и всю эту кампашку вместе с главным мафиози Вадиком отправить к вовику харчеваться иначе эти уголовнички не дадут спокойно житьукраинцам.
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18.06.2020 19:29 Відповісти
Гранатами закидати а не яйцями.
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18.06.2020 21:07 Відповісти
Ой як шкода , що цього борцуна за щастливе життя народу не прибили " продуктами сельского хозяйства"
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18.06.2020 22:03 Відповісти
Варто було перегородити дихальні шляхи.
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18.06.2020 22:15 Відповісти
Магнитную цацку надо быо к днищу прилепить.
Пусть летает по жизни.
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18.06.2020 22:41 Відповісти
якби цьому жиду ще й відчикрижили яйця
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19.06.2020 06:35 Відповісти
Гебешне поганяло - Жолудь
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19.06.2020 07:31 Відповісти
прикольно) жолудь з ********)
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19.06.2020 09:25 Відповісти
Цікаво чому кидали яйцями,а не свинячими вухами?
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19.06.2020 09:48 Відповісти
кремлевско-медведчутские мрази
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19.06.2020 10:08 Відповісти
Машину нардепа ОПЗЖ Рабіновича закидали яйцями в Чернігові - Цензор.НЕТ 5701
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19.06.2020 10:13 Відповісти
Русский жид с украинским паспортом и депутатским значком Украины... ...
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19.06.2020 10:37 Відповісти
Різні Януковощі теж з яєць починали
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19.06.2020 11:03 Відповісти
Выехав на зеленую зону, ватные твари из ОПЗЖ нарушили правила благоустрою. По приколу, ради унижения, их на вполне законных основаниях можно было оштрафовать и выписать админпротоколы. Это мог бы сделать инспектор по благоустрою или муниципальная варта. Креативно надо подходить ко всему
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19.06.2020 11:37 Відповісти
сподіваюсь яйця протухлі були? Бо воно не заслуговує свіжі яйця!
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19.06.2020 12:23 Відповісти
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