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Сейчас у нас все готово для проведения ВНО, - Мандзий. ВИДЕО

Временная исполняющая обязанности Министра образования Любомира Мандзий заявила, что министерство уже все подготовило к проведению внешнего независимого оценивания.

Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"ВНО будет происходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Украины. Сейчас у нас все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля", - сказала Мандзий.

Руководительница МОЗ отметила, что в 2020 году на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 тыс. 493 участника, которые выбрали 1 млн 227 тыс. 154 тестирования. Для всех участников подготовлены 82 тыс. 890 аудиторий в 5 тыс. 188 пунктах тестирования.

"Чтобы тестирование прошло в безопасных условиях, совместно с партнерами закуплено и доставлено в области 3 млн 230 тыс. 104 медицинских масок, 3250 бесконтактных термометров, 11 тыс. 630 комплектов для защиты медиков, 104 тыс. 382 литра антисептиков и 28 тыс. 100 литра дезинфицирующих средств для обработки поверхностей", - рассказала Мандзий.

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Сейчас у нас все готово для проведения ВНО, - Мандзий - Цензор.НЕТ 4242
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19.06.2020 11:06 Ответить
Апокалипсис . Берегите себя и своих детей .
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19.06.2020 11:11 Ответить
 
 