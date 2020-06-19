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Посадить Порошенко. Как Зеленский тщетно пытается поднять себе рейтинг. ВИДЕО

Почему Зеленский так хочет посадить Порошенко и почему это не поможет его рейтингам? Об этом смотрите сегодня в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Весна прошла, экономика в яме, война продолжается, посадок нет, монобольшинства в парламенте - тоже. Самое время подумать о ... Правильно! Посадке предыдущего президента. Кажется, где-то так решили в Офисе нынешнего президента. И Генпрокуратура взялась открывать дела против Порошенко не за мутные схемы, а за, например, разжигание межрелигиозной розни и получения томоса.

Почему преследования пятого президента не поможет шестом удержать падающий рейтинг? Которые "плюшки" получит от этого сам Порошенко? И как на самом деле выглядит откровенное сведение личных счетов для электората Зеленского?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 1+1 против Зеленского. Как канал Коломойского "мочит" президента. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Порошенко Петр (19606) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+63
Посадить Порошенко. Как Зеленский тщетно пытается поднять себе рейтинг - Цензор.НЕТ 5357
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19.06.2020 14:47
+57
Посадить Порошенко. Как Зеленский тщетно пытается поднять себе рейтинг - Цензор.НЕТ 4936
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19.06.2020 14:56
+51
Знаете,я Вам отвечу,почему я лично голосовал за Порошенко во втором туре(в первом я голосовал за Кошулинского).Основной причиной пожалуй я назову то,что на мой взгляд Порошенко является наиболее компромиссной фигурой в понимании построения действительно независимого государства Украина...Причем компромиссного(считай почти идеального)именно в непростой "переходный"период,когда государственные институты ещё не стали именно Украинскими (по настоящему).Я до сих пор считаю Порошенко одной из самых значимых фигур в Украине.При всех его минусах он является на данный момент,как ни странно ЕДИНСТВЕННЫМ проукраинским политиком(я имею ввиду ВЛИЯТЕЛЬНЫМ как в Украине,так и в мире)
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19.06.2020 15:05
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Страница 4 из 4
Тепер ця сама дуля цiлодобово стирчить перед ВАШИМИ Ж ПИКАМИ.
Так хто «козли» ?

73% !
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20.06.2020 14:51 Ответить
З цих 73%-ів 56%-ів були "козлами" і в 14-му,коли "купилися" на "капусту" Порошенки?
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20.06.2020 17:21 Ответить
Что мы сейчас наблюдаем :шарики ,при информподдержке мертвечука и рюкзакяна(лайкающего в фейсбуках педофила) с одной стороны и сторонники шоколадника ,которому зеленые сознательно или в силу своей тупости делают рейтинги своими уголовными преследованиями с другой стороны вовсю пытаются валить Зе.Видно олигархи сошлись во мнении по поводу никчемности Зеленского ,как президента и на следующих досрочных парламентских и президентских выборах Петр 1 триумфально вернется в кресло главы государства
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20.06.2020 10:19 Ответить
Петра 1 українського ні висунут, постараються придумати що-небудь нове. Українцям - головне зрозуміти, що все це дурілово.
Але! Може початися глобальна криза такої сили, який змете всi держави ..
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20.06.2020 10:59 Ответить
Скорее всего будет Петр 1 украинский .Ботов из фейсбука в поддержку шоколадника вышло в рази больше чем мертвечуковских шариков
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20.06.2020 11:24 Ответить
Але тоді Петру 1 укр. доведеться (як би) прискорити відхід Зеленського. Які тут можуть бути варіанти? Рано (або ще) раніше всі вони "дограються".
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20.06.2020 11:35 Ответить
Так и будет сделано и судя по всему в ближайшее время .Недаром ведь шоколадник говорил сразу после победы Зе на выборах,что тот продержится максимум год не более
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20.06.2020 15:53 Ответить
Цими "переслідуваннями" мародер Зєля піднімає і собі рейтинг, і мародеру Пєцє на місцеві. Мародер-мародера не образить
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20.06.2020 11:27 Ответить
А як в наперсниці Юлі рейтинг , судячи по вас Сулимі… стійкий ?]]]
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20.06.2020 12:45 Ответить
Дорогой Зеля!
Прежде чем пытаться свой рейтинг поднять, тебе нужно того, сперва подбрить. А то диковато смотрится!
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20.06.2020 11:30 Ответить
ВНИМАНИЕ ВСЕМ !!

ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ОТ 95 КВАРТАЛ !!!

ДЕСЯТЬ ЗЕЛЁНЫХ НЕГРИТЯТ РАСКРЫВАЮТ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОРОШЕНКО!
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20.06.2020 11:33 Ответить
№1 и №2 - ""Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу ". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки Запорожьем и Червоноградом".

№ 3 - "Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко."

№4 ". Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра https://www.gazeta.ru/tags/person/petr_poroshenko.shtml Порошенко .
На этот раз экс-главу государства подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности, в том, что указы бывшего президента нарушили нормы конституции.
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20.06.2020 11:35 Ответить
ВНИМАНИЕ ВСЕМ !!

ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ОТ 95 КВАРТАЛ !!!

ДЕСЯТЬ ЗЕЛЁНЫХ НЕГРИТЯТ РАСКРЫВАЮТ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОРОШЕНКО!



(продолжение)



№5 Моряки в Керченском проливе
№6 "Кузня на Рыбальском"
№7 Телеканал "Прямой"
Расследование ГБР относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов касается и сделки по ООО "Телеканал Прямой
№8 Высший совет правосудия
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует Петр Порошенко, касается возможного осуществления неправомерного влияния при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосуди
№9 Премьер-министр
Еще одного уголовное производство ГБР открыло по факту возможных нарушений при направлении в Верховную Раду представления относительно назначения премьер-министра Украины при отсутствии парламентской коалиции.
№10 Носители секретной информации
Предмет еще одного уголовного производства ГБР, в котором фигурирует пятый президент Украины, - возможная потеря материальных носителей секретной информации. В письменных пояснениях Порошенко указано, что речь идет о производстве, зарегистрированном "по факту совершения должностными лицами Администрации президента Украины, должности которых относятся к категории "А", утери материальных носителей секретной информации
№11 База "Ивушка"
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует имя пятого президента, касается возможного противоправного завладения имуществом базы "Ивашка" Украинского общества слепых (УОС). 4.3 га в пгт Козин для строительства базы отдыха УОС получило в 1998 году. По данным СМИ, в 2010 она была отчуждена по инвестиционной схеме. Вернуть через суд базу обществу слепых удалось только в 2015 году.
№12 Национализация ПриватБанка
Кроме того, расследует ГБР и возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка. Речь идет о созыве Порошенко совещания Совета национальной безопасности и обороны после того, как https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-udovletvoril-isk-kolomojskogo-po-nacionaliza-352207/ Окружной админсуд удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
№13 Вмешательство в работу судей
Еще одно досудебное расследование ГБР касается уголовного производства относительно возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. Как сообщила ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, речь идет о том, что, по данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году
№14 1500 га земли
Как сообщают в ГБР, еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко, касается возможных нарушений при отмене распоряжений местной администрации о причислении земельного участка общей площадью более 1500 га к землям запаса государственной собственности.
№ 15 Отдых на Мальдивах
И еще одно досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года. Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем.
https://censor.net/comments/locate/2944135/01921684-d274-7320-968a-3f476fb82bd7https://censor.net/user/137888

Преступления Порошенко (продолжение)

Ой, совсем забыл историю с музеем, № 16!
https://censor.net/comments/locate/2944135/01921684-d95a-71e2-****-6875073d4cf3
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20.06.2020 11:37 Ответить
Гладковские где?
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21.06.2020 14:58 Ответить
В твоей жопе, присыпанные зелёным гавном. Ещё вапросы?
Хочешь узнать тайну брата, убитого в Приднестровье?
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21.06.2020 19:22 Ответить
молния от десяти зелёных негритят!
САМОЕ СВЕЖЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

№17 !!!

"Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
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20.06.2020 11:39 Ответить
Посадити Порошенка. Як Зеленський марно намагається підняти собі рейтинг - Цензор.НЕТ 5475
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20.06.2020 12:56 Ответить
А до чого тут ця маланка з гвинтоматом?
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21.06.2020 16:49 Ответить
Зацініть черговий "злочин Порошенка" -
https://censor.net/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/436396/sortby/date 20.06.2020 11:40https://censor.net/blogs/3203249/chomu_poroshenko_ne_prins_vnok_do_mogili_mogo_batka
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20.06.2020 12:58 Ответить
Порошенко будет посажен .
Иначе правды в этом мире не будет .
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20.06.2020 15:16 Ответить
Имеешь ввиду прзкресло?
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20.06.2020 23:22 Ответить
Так по правде , за тобой уже давно смерека плачет
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21.06.2020 09:19 Ответить
Вот кто внушил и сейчас упорно навязывает Зеленскому мысль,что каждый
украинец только и мечтает,чтобы он посадил Порошенко ?
Это же абсурд ,лапша на уши !
Люди думают сегодня о том ,как сохранить здоровье себе и своим родным ,как
обеспечить семьи ,в итоге ,как выжить. Думают об Украине ,как выжить ей ,стране,
которую мы любим и должны,обязаны сохранить .
Так думают все с кем я общаюсь ,без исключения.
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20.06.2020 17:36 Ответить
Кто кто...конечно Путин и его братва!!!И сажать(а может даже убить в застенках)собираются не столько лично Порошенко-а как главнокомандующего ВСУ,которое остановило дальнейшее продвижение московской орды!!!!!!!!!!!!!!!!!Ведь недаром Путин орал в сторону Порошенко:" я тебя уничтожу!"
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21.06.2020 08:49 Ответить
Тільки чомусь у вой/нах КПЗ виграє Каломой,а у вон/ах ПТШ-Шарій.
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20.06.2020 20:08 Ответить
Потуги зебаранів посадити Пороха нагадують спробу двох пі@арасів зачати дитину...пруця,пруця вже і жопи собі порвали а результат відомий!
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20.06.2020 21:35 Ответить
Нема ніяких потугів. Розводять вас, як лохів
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21.06.2020 14:56 Ответить
Если бы ПеПо хотели бы посадить то инкриминировали бы эпизоды где он как на бумаге чернила прописан в воровстве( с Онищенко,например по декларации ГОСслужащего ВСЕ время на ГОСслужбе и масса бизнесов явно какой то конфликт интересов),не продал бизнесы,похищал людей(Саакашвили) назначил ОХРАНИКА министром обороны ,что привело к тяжелым поражениям на фронте,не обьявил согласно закона военного положения с мобилизационными мероприятиями и допустил захват 7% территории,не потребовал у ГАРАНТОВ целостности Украины ДЕЙСТВЕННЫХ мер по их гарантиям,согласился на ПОЗОРНЫЙ Минск( из-за своей кадровой политики и отсутствия примата государственных интересов над своими личными) Поставил Украину под внешнее управление,практически закончил деиндустриализацию Украины подписав ассоциацию БЕЗ ГАРАНТИЙ для Украины( ВСЯ продукция поставляется в ЕС по КВОТАМ,мизерным квотам,наш рынок открыт). Содействовал уничтожению средств граждан и среднего бизнеса,уничтожив. 200 банков. Это государственный преступник,вор,прикрывающийся лозунгами. НИКТО из преступников предыдущей власти НЕ наказан,резонансные преступления не расследованны. Я не знаю кем надо быть что бы прославлять такого мерзавца и алчного хапугу. Конечно в тюрьму. НО он ИХ СУКИН СЫН,поэтому в стране под внешним управлением КТО его посадит? Управляющие колонии? Ха,ха,ха.
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21.06.2020 00:48 Ответить
Абсолютно согласен !Но за Томос?Зеленский совсем охренел!
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21.06.2020 01:54 Ответить
много написано. короче. если садить реформатора так садить за потужное мыролюбство и 3003 мыролюбных перемирия.
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21.06.2020 02:31 Ответить
Олигофрен, тебе это потужное миролюбство видно в трещину засунули, никак не успокоешься
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21.06.2020 09:21 Ответить
И, что за такие высеры еще платят?
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21.06.2020 09:22 Ответить
Что Вальцман что Зеленский никакой разницы. И тот и другой посадили на потоки своих протеже (не украинцев!) и продолжают грабить страну. Я за них не голосовал и никому из них ничем не обязан и ничего не должен. Пережили одно дерьмо, переживем и другое. Надеюсь что до подавляющего большинства таки дойдет что голосовать нужно только за своих - украинцам за украинцев, жидам за жидов а кацапам за кацапов. Это называется представительской демократией. Проголосовали за "чужих"?! Ну так выгребайте чужеродное правление этнического меньшинства. Нравится? Вам может быть уже и не нравится, а вот Беня, Дубинский, Зеленский, Шефиры, Бужанский, Корбан, Труханоа, Кернес, Ахметов и ЗЛОчевский в диком восторге...
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21.06.2020 03:26 Ответить
Посадити Порошенка. Як Зеленський марно намагається підняти собі рейтинг - Цензор.НЕТ 4436
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21.06.2020 10:30 Ответить
Прошу пробачення панове бандерівці, але я не підозрював що Вальцман новий провідник УПА. Мені шкода вас.Посадити Порошенка. Як Зеленський марно намагається підняти собі рейтинг - Цензор.НЕТ 7363
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21.06.2020 10:34 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=912939302550275&set=a.112696222574591&type=3&theater Елена Кудренко, 18 июня в 05:40
ПРИГОВОР.
На самом деле все уже понятно. Понятно то, что там, где не сломали 3 предъявленных обвинения - не сломают ни 20, ни 100. Если не выдавили из страны год назад - не выдавят ни теперь, ни в будущем. Не уничтожили его вчера - не уничтожат и завтра.
Я знаю, что в перепостах этого фесбучного поста на многих сайтах это читают россияне. У вас, давайте признаем, нет ни одного такого же по масштабу личности государственника - не родился еще такой в России. Нет никого, кто так же способен (не нападать, нет, этого у вас предостаточно) - защищать свое и своих. Нет и уже не будет такого же примера высочайшего уровня политического лидера, который дан Украине. Чтобы напасть на меньшую по размерам и мощностям страну - много доблести не надо, ну вы же сами все видите и не можете не понимать. Чтобы защищаться от втрое большего противника, приготовившего медали за аннексию Крыма задолго до самого факта аннексии - нужна недюжинная сила воли и смелость. Это неоспоримый факт, такой же, как факт обстрела украинской территории российскими кадровыми военными, российским вооружением. Седьмой год от вас защищаемся, в конце концов, уже все давно доказано.
Избирателям Зеленского я предложу ответить на вопрос: есть ли в ваших рядах такое же единство? Кто из вас и в каком количестве придет под стены суда, где для доказательств вины вашего "лидера" будут представлены и записи прослушки, и видео, и фото, и свидетелей будет масса - из его же разношерстного окружения? Каждый звонок с Банковой - Венедиктовой уже кем-то зафиксирован. Каждое поручение прокуратуре кем-то записано. Каждая поездка, каждая ложь, каждая копейка из бюджета давно и скрупулезно взята на учет и вооружение как своими, так и регионалами. Неужели не видно, что в случае с Порошенко - дело не в Порошенко? Эта сила будет жить и костенеть многие годы и десятилетия после него, кто бы ни встал на его место. В случае с Зеленским - дело именно в Зеленском, потому что это нечто бОльшее, чем просто "х@хлофильм".
Это действия, имеющие реальный состав преступления. Реальный, состоящий из каждого факта давления на силовые структуры. Из каждого факта пренебрежения Законом. Из каждого плевка на Конституцию.
Так что сравните и поймите - то, что не рождено для проигрыша, не может проиграть по определению. И я не про арест сейчас совершенно. Единомышленники меня поймут.
Елена Кудренко﻿
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21.06.2020 10:45 Ответить
Такий пейзажний ,сільський look,
Нікого не обурить,
Там цуцик бреше на коня,
А сам від страху дзюрить.
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21.06.2020 11:26 Ответить
в дхюочании ты силен, бронепамперс не снимай ни в коем случае, а то порохоботы они такие, могут и сзади подкрастся
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21.06.2020 12:12 Ответить
П'ятий президент України https://www.5.ua/polityka/spravy-proty-poroshenka-i-maniakalne-bazhannia-zelenskoho-prydushyty-opozytsiiu-zachyniaiut-nam-dveri-do-yevropy-eksnardep-217725.html Петро Порошенко щиро прагне, щоб Україна була сильною національною державою в Європі. Це він показує своєю реакцією та своїми діями , вважає екснардеп Сергій Висоцький.
"Ви можете будь-як ставитися до Петра Порошенка. Він системний політик та складна людина і точно не 100$, щоби усім подобатися. В нього, як і в кожного, є свої світлі і свої темні сторони, свої піднесення та свої падіння", - зауважує політик.
"Попри досить складні стосунки з ним під час мого депутатства, моя підтримка Порошенка зумовлена саме спільними поглядами на те, куди Україна повинна рухатися. Наше місце - бути сильною національною державою в Європі, і щоби хто не казав про Порошенка - він прагне цього щиро. І це я знаю, просто тому що знаю. З особистих розмов, реакцій, дій", - зауважує Висоцький.
І додає: "До чого я це? Мстива дріб'язкова людина, яка наразі незаслужено займає посаду президента, вирішила задовольнити свої комплекси такою собі грою в маленького Сталіна. Політичні репресії стали нашою реальністю. 20 справ проти Порошенка і маніакальне бажання Зеленського придушити опозицію, бо ображають, - це те що знову зачиняє нам двері до Європи".
На думку Висоцького, політичні переслідування імені Зеленського "знову демонструють, що місце України - в російському світі". "Разом з іншими країнами, де політичного опонента можна посадити в тюрьму за порушення правил дорожнього руху", - пояснює він.
І наголошує: "Я спостерігав це при Януковичі. І повірте, якщо б суспільство не проковтнуло ув'язнення лідерів опозиції - не було би потім і крові на Майдані. І якщо ви думаєте, що цей маленький зелений тиран не віддасть наказ, то подивіться на його поведінку та подумайте ще раз. Якщо Зеленський може запросто посадити свого головного політичного опонента, лідера опозиції та, прямо скажемо, не найслабшу людину в країні, уявіть що згодом зможуть зробити з вами, пересічним українцем".
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21.06.2020 12:02 Ответить
Подібну позицію висловив і політолог Роман Давиденко.

"Порошенка можна поважати тільки за те, що він з маніакальною наполегливістю відстоює Незалежність України. І поки Порошенко буде це робити, у нас українців і України є шанс. Тому завдання Кремля, навіть не Зеленського, а Кремля створити все можливе, щоби зупинити, посадити, нейтралізувати Петра. І Кремль це хоче системно робити не своїми руками, а руками українців. Так само, системно і наполегливо. Така у них зла, підступна місія та історичне завдання. Вони будуть вмирати, але рвати Україну на шматки. Це у них в коді нації. Бо вони ненавидять Україну, на якомусь генетичному рівні. І якщо не Путін, то замість нього, більш підступний буде це робити десятиріччями, багато багато років", - пише Давиденко.
І додав: "Тримайтесь Петро Олексійович! Вам зараз дуже важко і таких випробувань як Вам і ворогу не побажав би. Поки що іншого варіанта для України як вистояти я не бачу".
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21.06.2020 12:03 Ответить
***** против порошенко, Вавий Сцыкливый против порошенко, зебилы против Порошенко. Т.е. зебилы не только за зепизента ,но и за *****. Справедливости ради, их нужно называть тогда - *********
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21.06.2020 12:15 Ответить
*********
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21.06.2020 18:38 Ответить
Почему Зеленский так не хочет посадить Порошенко, придумывая смехотворные обвинения, в то время, как вся страна прекрасно знает за что конкретно его нужно судить?
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21.06.2020 14:54 Ответить
Скажи, ********,за что ты собираешься посадить Порошенка: статья, состав преступления, доказательства. Твой понос ротом - не есть доказательством, если ты, мокша немытая, еще не в курсе
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21.06.2020 15:25 Ответить
И за что ? Конкретные факты ,без демагогии и шаблонных ,заезженных фраз.
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21.06.2020 16:13 Ответить
як і всі люди порох не без гріха- не був жорстоким до ворогів, не пересаджав жопоблоківців, не заткнув рота їхній пропаганді. от і отримує за своє недопрацювання
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21.06.2020 17:22 Ответить
Ох же кацапни понабежало, утритесь папуасы
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21.06.2020 18:36 Ответить
ВНИМАНИЕ ВСЕМ !!

ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ОТ 95 КВАРТАЛ !!!

ДЕСЯТЬ ЗЕЛЁНЫХ НЕГРИТЯТ РАСКРЫВАЮТ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОРОШЕНКО!
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21.06.2020 19:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=slm4hDpue8I&t=94s Черти "христовы" и мадонна с Хублом
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21.06.2020 19:37 Ответить
Болт у анус Порошенко не будет посажен.
Зе хоч і невіглас, але не самогубець у хлопчика присутній інстинг самозбереження.. хоча можу і помилятись.
А портянка просто хоче стригти гроші.
Про сосок взагалі мовчатиму.
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21.06.2020 20:06 Ответить
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