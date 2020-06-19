Посадить Порошенко. Как Зеленский тщетно пытается поднять себе рейтинг. ВИДЕО

Почему Зеленский так хочет посадить Порошенко и почему это не поможет его рейтингам? Об этом смотрите сегодня в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Весна прошла, экономика в яме, война продолжается, посадок нет, монобольшинства в парламенте - тоже. Самое время подумать о ... Правильно! Посадке предыдущего президента. Кажется, где-то так решили в Офисе нынешнего президента. И Генпрокуратура взялась открывать дела против Порошенко не за мутные схемы, а за, например, разжигание межрелигиозной розни и получения томоса.

Почему преследования пятого президента не поможет шестом удержать падающий рейтинг? Которые "плюшки" получит от этого сам Порошенко? И как на самом деле выглядит откровенное сведение личных счетов для электората Зеленского?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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