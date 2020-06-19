Посадити Порошенка. Як Зеленський марно намагається підняти собі рейтинг. ВIДЕО
Чому Зеленський так хоче посадити Порошенка і чому це не допоможе його рейтингам? Про це дивіться сьогодні у свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Весна минула, економіка в ямі, війна триває, посадок немає, монобільшості в парламенті - теж. Саме час подумати про ... Правильно! Посадку попереднього президента. Здається, десь так вирішили в Офісі нинішнього президента. І Генпрокуратура взялася відкривати справи проти Порошенка не за каламутні схеми, а за, наприклад, розпалювання міжрелігійної ворожнечі та отримання Томосу.
Чому переслідування п'ятого президента не допоможе шостому утримати падаючий рейтинг? Які "плюшки" отримає від цього сам Порошенко? І який вигляд насправді має відверте зведення особистих рахунків для електорату Зеленського?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
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Так хто «козли» ?
73% !
Але! Може початися глобальна криза такої сили, який змете всi держави ..
Прежде чем пытаться свой рейтинг поднять, тебе нужно того, сперва подбрить. А то диковато смотрится!
ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ОТ 95 КВАРТАЛ !!!
ДЕСЯТЬ ЗЕЛЁНЫХ НЕГРИТЯТ РАСКРЫВАЮТ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОРОШЕНКО!
№ 3 - "Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко."
№4 ". Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра https://www.gazeta.ru/tags/person/petr_poroshenko.shtml Порошенко .
На этот раз экс-главу государства подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности, в том, что указы бывшего президента нарушили нормы конституции.
ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ОТ 95 КВАРТАЛ !!!
ДЕСЯТЬ ЗЕЛЁНЫХ НЕГРИТЯТ РАСКРЫВАЮТ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОРОШЕНКО!
(продолжение)
№5 Моряки в Керченском проливе
№6 "Кузня на Рыбальском"
№7 Телеканал "Прямой"
Расследование ГБР относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов касается и сделки по ООО "Телеканал Прямой
№8 Высший совет правосудия
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует Петр Порошенко, касается возможного осуществления неправомерного влияния при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосуди
№9 Премьер-министр
Еще одного уголовное производство ГБР открыло по факту возможных нарушений при направлении в Верховную Раду представления относительно назначения премьер-министра Украины при отсутствии парламентской коалиции.
№10 Носители секретной информации
Предмет еще одного уголовного производства ГБР, в котором фигурирует пятый президент Украины, - возможная потеря материальных носителей секретной информации. В письменных пояснениях Порошенко указано, что речь идет о производстве, зарегистрированном "по факту совершения должностными лицами Администрации президента Украины, должности которых относятся к категории "А", утери материальных носителей секретной информации
№11 База "Ивушка"
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует имя пятого президента, касается возможного противоправного завладения имуществом базы "Ивашка" Украинского общества слепых (УОС). 4.3 га в пгт Козин для строительства базы отдыха УОС получило в 1998 году. По данным СМИ, в 2010 она была отчуждена по инвестиционной схеме. Вернуть через суд базу обществу слепых удалось только в 2015 году.
№12 Национализация ПриватБанка
Кроме того, расследует ГБР и возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка. Речь идет о созыве Порошенко совещания Совета национальной безопасности и обороны после того, как https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-udovletvoril-isk-kolomojskogo-po-nacionaliza-352207/ Окружной админсуд удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
№13 Вмешательство в работу судей
Еще одно досудебное расследование ГБР касается уголовного производства относительно возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. Как сообщила ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, речь идет о том, что, по данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году
№14 1500 га земли
Как сообщают в ГБР, еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко, касается возможных нарушений при отмене распоряжений местной администрации о причислении земельного участка общей площадью более 1500 га к землям запаса государственной собственности.
№ 15 Отдых на Мальдивах
И еще одно досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года. Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем.
https://censor.net/comments/locate/2944135/01921684-d274-7320-968a-3f476fb82bd7https://censor.net/user/137888
Преступления Порошенко (продолжение)
Ой, совсем забыл историю с музеем, № 16!
https://censor.net/comments/locate/2944135/01921684-d95a-71e2-****-6875073d4cf3
Хочешь узнать тайну брата, убитого в Приднестровье?
САМОЕ СВЕЖЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
№17 !!!
"Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
https://censor.net/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/436396/sortby/date 20.06.2020 11:40https://censor.net/blogs/3203249/chomu_poroshenko_ne_prins_vnok_do_mogili_mogo_batka
Иначе правды в этом мире не будет .
украинец только и мечтает,чтобы он посадил Порошенко ?
Это же абсурд ,лапша на уши !
Люди думают сегодня о том ,как сохранить здоровье себе и своим родным ,как
обеспечить семьи ,в итоге ,как выжить. Думают об Украине ,как выжить ей ,стране,
которую мы любим и должны,обязаны сохранить .
Так думают все с кем я общаюсь ,без исключения.
ПРИГОВОР.
На самом деле все уже понятно. Понятно то, что там, где не сломали 3 предъявленных обвинения - не сломают ни 20, ни 100. Если не выдавили из страны год назад - не выдавят ни теперь, ни в будущем. Не уничтожили его вчера - не уничтожат и завтра.
Я знаю, что в перепостах этого фесбучного поста на многих сайтах это читают россияне. У вас, давайте признаем, нет ни одного такого же по масштабу личности государственника - не родился еще такой в России. Нет никого, кто так же способен (не нападать, нет, этого у вас предостаточно) - защищать свое и своих. Нет и уже не будет такого же примера высочайшего уровня политического лидера, который дан Украине. Чтобы напасть на меньшую по размерам и мощностям страну - много доблести не надо, ну вы же сами все видите и не можете не понимать. Чтобы защищаться от втрое большего противника, приготовившего медали за аннексию Крыма задолго до самого факта аннексии - нужна недюжинная сила воли и смелость. Это неоспоримый факт, такой же, как факт обстрела украинской территории российскими кадровыми военными, российским вооружением. Седьмой год от вас защищаемся, в конце концов, уже все давно доказано.
Избирателям Зеленского я предложу ответить на вопрос: есть ли в ваших рядах такое же единство? Кто из вас и в каком количестве придет под стены суда, где для доказательств вины вашего "лидера" будут представлены и записи прослушки, и видео, и фото, и свидетелей будет масса - из его же разношерстного окружения? Каждый звонок с Банковой - Венедиктовой уже кем-то зафиксирован. Каждое поручение прокуратуре кем-то записано. Каждая поездка, каждая ложь, каждая копейка из бюджета давно и скрупулезно взята на учет и вооружение как своими, так и регионалами. Неужели не видно, что в случае с Порошенко - дело не в Порошенко? Эта сила будет жить и костенеть многие годы и десятилетия после него, кто бы ни встал на его место. В случае с Зеленским - дело именно в Зеленском, потому что это нечто бОльшее, чем просто "х@хлофильм".
Это действия, имеющие реальный состав преступления. Реальный, состоящий из каждого факта давления на силовые структуры. Из каждого факта пренебрежения Законом. Из каждого плевка на Конституцию.
Так что сравните и поймите - то, что не рождено для проигрыша, не может проиграть по определению. И я не про арест сейчас совершенно. Единомышленники меня поймут.
Елена Кудренко
Нікого не обурить,
Там цуцик бреше на коня,
А сам від страху дзюрить.
"Ви можете будь-як ставитися до Петра Порошенка. Він системний політик та складна людина і точно не 100$, щоби усім подобатися. В нього, як і в кожного, є свої світлі і свої темні сторони, свої піднесення та свої падіння", - зауважує політик.
"Попри досить складні стосунки з ним під час мого депутатства, моя підтримка Порошенка зумовлена саме спільними поглядами на те, куди Україна повинна рухатися. Наше місце - бути сильною національною державою в Європі, і щоби хто не казав про Порошенка - він прагне цього щиро. І це я знаю, просто тому що знаю. З особистих розмов, реакцій, дій", - зауважує Висоцький.
І додає: "До чого я це? Мстива дріб'язкова людина, яка наразі незаслужено займає посаду президента, вирішила задовольнити свої комплекси такою собі грою в маленького Сталіна. Політичні репресії стали нашою реальністю. 20 справ проти Порошенка і маніакальне бажання Зеленського придушити опозицію, бо ображають, - це те що знову зачиняє нам двері до Європи".
На думку Висоцького, політичні переслідування імені Зеленського "знову демонструють, що місце України - в російському світі". "Разом з іншими країнами, де політичного опонента можна посадити в тюрьму за порушення правил дорожнього руху", - пояснює він.
І наголошує: "Я спостерігав це при Януковичі. І повірте, якщо б суспільство не проковтнуло ув'язнення лідерів опозиції - не було би потім і крові на Майдані. І якщо ви думаєте, що цей маленький зелений тиран не віддасть наказ, то подивіться на його поведінку та подумайте ще раз. Якщо Зеленський може запросто посадити свого головного політичного опонента, лідера опозиції та, прямо скажемо, не найслабшу людину в країні, уявіть що згодом зможуть зробити з вами, пересічним українцем".
"Порошенка можна поважати тільки за те, що він з маніакальною наполегливістю відстоює Незалежність України. І поки Порошенко буде це робити, у нас українців і України є шанс. Тому завдання Кремля, навіть не Зеленського, а Кремля створити все можливе, щоби зупинити, посадити, нейтралізувати Петра. І Кремль це хоче системно робити не своїми руками, а руками українців. Так само, системно і наполегливо. Така у них зла, підступна місія та історичне завдання. Вони будуть вмирати, але рвати Україну на шматки. Це у них в коді нації. Бо вони ненавидять Україну, на якомусь генетичному рівні. І якщо не Путін, то замість нього, більш підступний буде це робити десятиріччями, багато багато років", - пише Давиденко.
І додав: "Тримайтесь Петро Олексійович! Вам зараз дуже важко і таких випробувань як Вам і ворогу не побажав би. Поки що іншого варіанта для України як вистояти я не бачу".
ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ОТ 95 КВАРТАЛ !!!
ДЕСЯТЬ ЗЕЛЁНЫХ НЕГРИТЯТ РАСКРЫВАЮТ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОРОШЕНКО!
Зе хоч і невіглас, але не самогубець у хлопчика присутній інстинг самозбереження.. хоча можу і помилятись.
А портянка просто хоче стригти гроші.
Про сосок взагалі мовчатиму.