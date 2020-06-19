Посадити Порошенка. Як Зеленський марно намагається підняти собі рейтинг. ВIДЕО

Чому Зеленський так хоче посадити Порошенка і чому це не допоможе його рейтингам? Про це дивіться сьогодні у свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Весна минула, економіка в ямі, війна триває, посадок немає, монобільшості в парламенті - теж. Саме час подумати про ... Правильно! Посадку попереднього президента. Здається, десь так вирішили в Офісі нинішнього президента. І Генпрокуратура взялася відкривати справи проти Порошенка не за каламутні схеми, а за, наприклад, розпалювання міжрелігійної ворожнечі та отримання Томосу.

Чому переслідування п'ятого президента не допоможе шостому утримати падаючий рейтинг? Які "плюшки" отримає від цього сам Порошенко? І який вигляд насправді має відверте зведення особистих рахунків для електорату Зеленського?

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