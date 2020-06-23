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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели 9,1 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 474,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А почему без масок?
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23.06.2020 09:36 Ответить
А начальник транспортного цеха не хочет объяснить, какие же это "меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции", если каждый день бьём антирекорды?.. Признаться, эта говорящая голова уже подза...
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23.06.2020 09:38 Ответить
«Со знаменательным, скорбным и одновременно торжественным днём - всех вас сердечно поздравляю» Конец цитаты. Патриарх Курилл, отвечаю. И в кадило заправляли чего-то и вправду славное. Судя по тому, что коробки оккупантов стоят без намордников, общий знаменатель ближе, чем в среднем по стране. Хотят ли русские Covid? Алкоголизм, и рак, и СПИД... Пардон, музыкой навеяло.
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23.06.2020 09:52 Ответить
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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23.06.2020 10:29 Ответить
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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23.06.2020 10:30 Ответить
в Омске решили дать отпор мировому заговору - поэтому к победобесию решили провести соревнования по копке могил!
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23.06.2020 10:41 Ответить
 
 