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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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katyaa126
показать весь комментарий23.06.2020 09:36 Ответить Мне нравится 1
Сергей Васильев #322886
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YU ST
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Эдуард Силенко
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Эдуард Силенко
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Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий23.06.2020 10:41 Ответить Мне нравится 0
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