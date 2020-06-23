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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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katyaa126
показати весь коментар23.06.2020 09:36 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Васильев #322886
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YU ST
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Эдуард Силенко
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Эдуард Силенко
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Vyacheslav Nesterov
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