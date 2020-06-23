Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у світі захворіли 9,1 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 474,4 тис. ІНФОГРАФІКА