Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц. ФОТО
Европейский Союз профинансировал закупку миллиона единиц средств индивидуальной защиты от коронавируса. Респираторы, маски, очки, щитки и халаты отправят в больницы по всей стране.
Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Груз, который насчитывает около миллиона единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ), был профинансирован Европейским Союзом и закуплен ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН. Он включает 500 000 медицинских масок, 125 000 респираторов, 250 000 халатов, 50 000 защитных щитков и 2 500 очков. Это количество СИЗ позволит полностью покрыть месячную потребность 50 учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты для работников", - сказано в сообщении.
Средства защиты представительство ВОЗ в Украине распределит в соответствии с потребностями учреждений здравоохранения, определенными Министерством здравоохранения.
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Поставка этого груза - часть программы помощи Европейского Союза Украине и инициативы "Солидарность ради здоровья", направленной на борьбу с COVID-19. В конце июня в рамках этой же программы в Украину будут поставлены оборудование, расходные материалы и реагенты для лабораторий.
Безвозмездная передача средств индивидуальной защиты является частью мероприятий Европейского Союза по реагированию на пандемию COVID-19, которая уже поразила 216 стран мира. Всего Евросоюз выделил на помощь Украине в борьбе с коронавирусом 190 млн евро.
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а куда ж тля деньги списывает??? и никакая... с помпой и пафосом не встречала ????
Без надмірної надії бути почутим я таки наполегливо вимагаю від особи, що зараз замає посаду Президента України, зробити те ж саме.
ВОЗ за останні 20 років не тільки обігнала по рівню корумпованості та некомпетентності решту міжнародних контор зі спортивними включно.
Вона фактично перетворилась на маркетинговий департамент кількох міжнародних фарм-корпорацій, КОЖНУ з яких в судах США і не тільки було багаторазово визнано винною в обмані споживачів, масовій шкоді здоров'ю, хабарах, податкових та інших злочинах.
Ба більше.
Ця контора тепер ще й виконує функції приватної лабораторії подружжя Гейців для організації чи то ідіотських, чи то відверто злочинних експериментів зі здоров'ям населення окремих країні та всієї Планети.
Може хтось петицію напише?