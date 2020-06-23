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Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц. ФОТО

Европейский Союз профинансировал закупку миллиона единиц средств индивидуальной защиты от коронавируса. Респираторы, маски, очки, щитки и халаты отправят в больницы по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Груз, который насчитывает около миллиона единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ), был профинансирован Европейским Союзом и закуплен ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН. Он включает 500 000 медицинских масок, 125 000 респираторов, 250 000 халатов, 50 000 защитных щитков и 2 500 очков. Это количество СИЗ позволит полностью покрыть месячную потребность 50 учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты для работников", - сказано в сообщении.

Средства защиты представительство ВОЗ в Украине распределит в соответствии с потребностями учреждений здравоохранения, определенными Министерством здравоохранения.

Также на Цензор.НЕТ: Великобритания передала 40 тыс. медицинских масок для нужд ВСУ в зоне проведения ООС

Поставка этого груза - часть программы помощи Европейского Союза Украине и инициативы "Солидарность ради здоровья", направленной на борьбу с COVID-19. В конце июня в рамках этой же программы в Украину будут поставлены оборудование, расходные материалы и реагенты для лабораторий.

Безвозмездная передача средств индивидуальной защиты является частью мероприятий Европейского Союза по реагированию на пандемию COVID-19, которая уже поразила 216 стран мира. Всего Евросоюз выделил на помощь Украине в борьбе с коронавирусом 190 млн евро.

Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц 01Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц 02Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц 03Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц 04Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц 05Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц 06Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц 07

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ВОЗ (777) карантин (16729) помощь (7804) Евросоюз (17125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"....Весь ассортимент можно увидеть и преобрести в Епицентре ...."
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23.06.2020 16:20 Ответить
Во. Теперь можно втихаря китайцам напарить)
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23.06.2020 16:20 Ответить
да???
а куда ж тля деньги списывает??? и никакая... с помпой и пафосом не встречала ????
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23.06.2020 16:22 Ответить
Пойдет по частным клиникам или в "эпицентр"?
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23.06.2020 16:25 Ответить
Добре, якщо половина залишиться. Зелені не розікрасти не зможуть
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23.06.2020 16:27 Ответить
Вслід за США про наміри залишити Всесвітню організацію здоров'я позавчора заявив президент Бразилії.

Без надмірної надії бути почутим я таки наполегливо вимагаю від особи, що зараз замає посаду Президента України, зробити те ж саме.

ВОЗ за останні 20 років не тільки обігнала по рівню корумпованості та некомпетентності решту міжнародних контор зі спортивними включно.

Вона фактично перетворилась на маркетинговий департамент кількох міжнародних фарм-корпорацій, КОЖНУ з яких в судах США і не тільки було багаторазово визнано винною в обмані споживачів, масовій шкоді здоров'ю, хабарах, податкових та інших злочинах.

Ба більше.
Ця контора тепер ще й виконує функції приватної лабораторії подружжя Гейців для організації чи то ідіотських, чи то відверто злочинних експериментів зі здоров'ям населення окремих країні та всієї Планети.

Може хтось петицію напише?
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23.06.2020 16:38 Ответить
 
 