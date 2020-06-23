Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц. ФОТО

Европейский Союз профинансировал закупку миллиона единиц средств индивидуальной защиты от коронавируса. Респираторы, маски, очки, щитки и халаты отправят в больницы по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Груз, который насчитывает около миллиона единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ), был профинансирован Европейским Союзом и закуплен ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН. Он включает 500 000 медицинских масок, 125 000 респираторов, 250 000 халатов, 50 000 защитных щитков и 2 500 очков. Это количество СИЗ позволит полностью покрыть месячную потребность 50 учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты для работников", - сказано в сообщении.

Средства защиты представительство ВОЗ в Украине распределит в соответствии с потребностями учреждений здравоохранения, определенными Министерством здравоохранения.

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Поставка этого груза - часть программы помощи Европейского Союза Украине и инициативы "Солидарность ради здоровья", направленной на борьбу с COVID-19. В конце июня в рамках этой же программы в Украину будут поставлены оборудование, расходные материалы и реагенты для лабораторий.

Безвозмездная передача средств индивидуальной защиты является частью мероприятий Европейского Союза по реагированию на пандемию COVID-19, которая уже поразила 216 стран мира. Всего Евросоюз выделил на помощь Украине в борьбе с коронавирусом 190 млн евро.