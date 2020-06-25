Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська во время выступления в Конституционном Суде раскрыл подробности новой редакции закона о люстрации, которую его ведомство собирается предложить Верховной Раде.

Видео выступления Малюськи обнародован на Youtube-канале Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на три группы. Одна из групп... по непонятным причинам попала под люстрацию - это люстрация чиновников Компартии и тех, кто работал во времена Советского Союза. Со времен Советскою Союза прошло немало времени и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно. Эту категорию лиц, по нашему мнению, из закона следует выводить", - сказал Малюська.

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По его словам, под автоматическую люстрацию должны подпадать только топ-чиновники, члены правительства или руководители Администрации президента, которые "с вероятностью 99,9%" влияли на формирование государственной политики при Викторе Януковиче.

"Остальные - это абсолютное большинство люстрированных чиновников. К ним нужно применять индивидуализованный подход. Законопроект предусматривает создание специальной комиссии, которая будет, если законопроект поддержит парламент, в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц", - сказал Малюська.

Напомним, что Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очищении власти" (люстрации). Лицам, которые попали под эту процедуру, запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам.