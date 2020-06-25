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Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська во время выступления в Конституционном Суде раскрыл подробности новой редакции закона о люстрации, которую его ведомство собирается предложить Верховной Раде.

Видео выступления Малюськи обнародован на Youtube-канале Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на три группы. Одна из групп... по непонятным причинам попала под люстрацию - это люстрация чиновников Компартии и тех, кто работал во времена Советского Союза. Со времен Советскою Союза прошло немало времени и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно. Эту категорию лиц, по нашему мнению, из закона следует выводить", - сказал Малюська.

Читайте также: Денисова в КС о законе о люстрации: Политические принципы не могут быть основанием для люстрации

По его словам, под автоматическую люстрацию должны подпадать только топ-чиновники, члены правительства или руководители Администрации президента, которые "с вероятностью 99,9%" влияли на формирование государственной политики при Викторе Януковиче.

"Остальные - это абсолютное большинство люстрированных чиновников. К ним нужно применять индивидуализованный подход. Законопроект предусматривает создание специальной комиссии, которая будет, если законопроект поддержит парламент, в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц", - сказал Малюська.

Напомним, что Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очищении власти" (люстрации). Лицам, которые попали под эту процедуру, запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам.

люстрация (979) Минюст (1750) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+44
Ну так верните уже компартию вместе с Симоненко, а заодно памятники ленину и СССр Вот же сволочи.Сколько усилий стило развалить это осиное гнездо коммунистов, а эти дебилы со свои маленьким зеленим чмо хотят все вернуть назад
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25.06.2020 13:03
+39
Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська - Цензор.НЕТ 1670
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25.06.2020 13:01
+39
Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська - Цензор.НЕТ 3506
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25.06.2020 13:02
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Правила форума Совет форумчан
Заступниками Венедиктової призначено вірних людей Януковича

Як стало відомо, троє заступників Генпрокурора Венедиктової - люди Януковича що отримували від нього нагороди та переслідували учасників Євромайдану. Про це йдеться у https://prm.ua/zastupnikami-venediktovoyi-stali-odiozni-prokurori-chasiv-yanukovicha/?fbclid=IwAR03w4zEpTKuNCO4FVWEKLied4R91neuIfq9nREsc3gnWa6c2p4okmgsMCg матеріалах "Наші гроші".
Андрій Любович - має медаль від Януковича, яку пролобіював Пшонка. Приводом стало так зване "розслідування терактів в Дніпрі", от тільки справа та розвалилася, а прокуратуру звинуватили у фальсифікації справи.
Олексій Симоненко - за Януковича отримав звання "заслуженого юриста", декілька медалей та ордени, але вже за подачі Хорошковського.
Ігор Мустеца - прокурор Януковича, відомий тим через суд намагався скасувати рішення районної ради на підтримку Євромайдану, імпічменту Януковича та відставки Азарова.
Я так розумію, ще трохи, і в Україну спокійно повернеться сам "легітимний". ДБР та Генпрокуратура вже повністю та офіційно контролюється людьми Януковича - так чого йому лякатись?
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25.06.2020 12:58 Ответить
Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська - Цензор.НЕТ 3506
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25.06.2020 13:02 Ответить
как Ві смєєтє ???
єто же - презєдєнт !!
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25.06.2020 13:35 Ответить
ТА НЕ ТРЕБО ЛЫПИТИ злизьке до ґорбатоґо обмеження 65р це фізіологічне обмеження і незалежить від людських якостей а лише від здоров'я і там дійсно може бути коливання +\-.. а УЧАСТЬ в керуючих органах банди хама.. чи Жкамуняцтво-нацизм-фашизм-сіонізм це ВЖЕ зовсім ІНШЕ!! Ті хто ДОБРОВОЛЬНОпроповідував людожерську ідеологію не може бути реабілітований.
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25.06.2020 13:58 Ответить
Это про Тигипко ?
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25.06.2020 13:00 Ответить
Все, как и хотели избиратели Зеленой Сопли...
Особенно на Западной Украине...
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25.06.2020 13:00 Ответить
Таки да,спят и видят себя в вагонах-телятниках с плакатами : "Все на освоение Сибири!"
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25.06.2020 13:10 Ответить
Мене взагалі шокує як западенці з їх кодексом українця змогли обрати малороса.
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25.06.2020 13:54 Ответить
ТВ уколы в голову.
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25.06.2020 13:58 Ответить
Ні, там ще щось є, бо закордонні хоч масою і обрали пороха, але не всі ж за нього голосували.
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25.06.2020 14:13 Ответить
Малюська, каштаны видел? Они не только для красоты...
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25.06.2020 13:01 Ответить
Чтобы понимать, что это за пряник и как относиться к его инициативам, нужно просто помнить, как он восхищался пожизненно осужденными и заявлял, что был бы не против взять их к себе на работу.
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25.06.2020 13:01 Ответить
Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська - Цензор.НЕТ 1670
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25.06.2020 13:01 Ответить
Я так тоже раньше думал,но все гораздо хуже ,*сн* - это проект кремля
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25.06.2020 13:17 Ответить
С прозреньицем. Добро пожаловать в реальность.
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25.06.2020 13:59 Ответить
Ну так верните уже компартию вместе с Симоненко, а заодно памятники ленину и СССр Вот же сволочи.Сколько усилий стило развалить это осиное гнездо коммунистов, а эти дебилы со свои маленьким зеленим чмо хотят все вернуть назад
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25.06.2020 13:03 Ответить
Ага, а ещё вернуть эссеров, анархистов народовольцев и меньшевиков
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25.06.2020 13:07 Ответить
интересно, у скольких на цензоре дома партбилеты отцов и дедов лежат мам и бабушек ? ну если не лежат , то сколько признается что он/она потомок коммунистов-приспособленцев строивших карьеру в 60 -70 гг.. ? - 0, 00001%?
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25.06.2020 14:42 Ответить
"это не наши"
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25.06.2020 13:03 Ответить
Тільки фізична люстрація довбойобів зможе врятувати Україну.
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25.06.2020 13:04 Ответить
Очередной черт с табакерки - слуга Симоненко и Янелоха уклониста.
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25.06.2020 13:06 Ответить
мечта зелибобов - индивидуальный подход, когда они будут решать кому что можно...
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25.06.2020 13:07 Ответить
чего-то напомнило:
***
у входа в элитный дом стоял охранник
и решал - кто жилец, a кто не жилец.
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25.06.2020 13:45 Ответить
сериал "Чужие"
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25.06.2020 13:07 Ответить
так и до азірова недалеко, а че, крепкий хозяйственник
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25.06.2020 13:08 Ответить
Я же говорил что люстрировать нужно было пулей в лоб а не бумажкой об увольнении. Теперь ети восставшие из могил хотят вернуть себе власть
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25.06.2020 13:09 Ответить
хрен у них это получится ))
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25.06.2020 14:43 Ответить
а че он за них так печется, неужели на работу хочет взять
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25.06.2020 13:09 Ответить
ні дня без зашквара! Брааааааво зєбіли!
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25.06.2020 13:10 Ответить
Чему радуешься, дурачок?
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25.06.2020 14:01 Ответить
Чим гірше Україні , тим йому краще . Підхйуловник він , розділяє українців за завданням ***** .
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25.06.2020 15:15 Ответить
Те кто работал при ссср уже нужно готовиться кормить червей просто по возрасту и отсутствию здорового мозга, а не восстанавливать их во власть. Я уже не говорю о их комунистических идеях. А Малюську нужно отправить к дидам втихаря. Потому что невооруженным глазом видно в чью сторону етот Черт клонит
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25.06.2020 13:12 Ответить
це киздець якийсь!!!! хоча чому дивуватись, хтось когось таки має винищити!!! наразі, те що відбувається з владою зеленопука, веде до знищення незалежної України, всіх патріотичних і націоналістичних проявів і самих патріотів і націоналістів за уже відомим "пройденим" сценарієм. і вся країна мовчки за тим спостерігає. тупізна?!?!, дибілізм?!?! чи карма????!
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25.06.2020 13:12 Ответить
Зебилов тоже под суд и люстрацию.
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25.06.2020 13:13 Ответить
Ой,*****,шо творится , еще были какие то сомнения , что *сн*и зесброд -это чистый проект кремля, но после заявления этой малюськи иллюзии и сомнения испарились ,как роса на солнце ...
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25.06.2020 13:13 Ответить
"...еще были какие то сомнения..." - Как тяжко до народа доходит... очевидное!
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25.06.2020 14:02 Ответить
ЗЕКОманде не хватает кадров для осуществления своих целей , В помощь пойдут получившие пожизненное и коммунисты, Пациенты психбольниц сами уже физически не справляются с поставленными кремлем задачами...
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25.06.2020 13:14 Ответить
Думають якщо комуняку з гиляки знiмуть, то зелене болото щезне.
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25.06.2020 13:16 Ответить
Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська - Цензор.НЕТ 171
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25.06.2020 13:17 Ответить
Напоминаем г-ну Зеленскому. В системе государственной власти Украины существует орган именуемый "Рада національної безпеки і оборони", осуществляющий свою деятельность согласно ст. 107 Конституции Украины. Главой этого органа кстати, являетесь вы. Предназначен он не только для предоставления рабочих мест вашим "квартальным" друзьям, припрятывания финансовых средств от бюджетного контроля и финансирования всяких глупостей, вроде "платформ примирения". Главной и основной задачей его есть координация действий исполнительной власти в условиях чрезвычайной ситуации. Мы понимаем, что все ваше правление - это сплошная чрезвычайная ситуация, но все же советуем вам объявить решением РНБО пострадавшие области "зоной стихийного бедствия" с выделением денег из специального фонда для ликвидации последствий. На счетах РНБО еще есть 12.866 млрд. гривен. (Куда делись остальные 7.134 млрд. наверное будет выяснять уже другой ген. прокурор).
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25.06.2020 13:18 Ответить
Я в шоке какой он тупой .
Если такие люди с отсутствием разума во власти Украины, то уровень деградации это уже не ниже плинтуса, это намного глубже.
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25.06.2020 13:18 Ответить
********** засрали все социальные сети эсссером. Вот вам можем павтарить.
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25.06.2020 13:18 Ответить
Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська - Цензор.НЕТ 3907
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25.06.2020 13:20 Ответить
Короче, скоро за бюджетные деньги начнут выкупать и переустанавливать памятники Членину....
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25.06.2020 13:21 Ответить
Одна из групп... по непонятным причинам попала под люстрацию - это люстрация чиновников Компартии и тех, кто работал во времена Советского Союза. Источник: https://censor.net.ua/v3204296 -- как может не понимать чиновник такого ранга , что такое компартия ? Как ?
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25.06.2020 13:21 Ответить
оно может, параллельная ментальность
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25.06.2020 13:45 Ответить
Ви думаєте нарід України далеко відскочив від своїх братушок з Наросії? Хуз там!
Вопрос: жалеете ли вы о распаде СССР?

Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська - Цензор.НЕТ 7045
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25.06.2020 13:21 Ответить
А кто проводил опрос пенсионеров?
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25.06.2020 13:45 Ответить
Ага. А ще потрібно терміново запровадити у турборежимі курс із практичної некромантії, щоб окрім комуняк, реанімувати ідеологів третього рейху.
...Направду, до дна ще далеко. Молюск це переконливо довів.
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25.06.2020 13:21 Ответить
Так вот откуда хотят брать "кадры" зеленые уроды!
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25.06.2020 13:25 Ответить
К сожалению да..отлиз очка вате перед выборами..((((
А ведь могли действительно перенять опыт ссср...например опыт сталина по борьбе с троцкистами...где троцкистами и их пособниками должны стать сторонники ссср...
Аналогично по отношению к населению к лугандону пересекающему границу за пенсией...плотненькая беседа "а зачем вам в Украине пенсия? А не являетесь ли вы пособником сепаратистов?..И вам бы вообще необходимо с нами сотрудничать и действовать на оккупированных территориях под нашим наблюдением...а то ведь ваши дети будут иметь клеймо сына врага народа..."..
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25.06.2020 13:28 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXhyJM42y5xbxceqtmVxaO_nAV-*************-OLHkqHMVl9SQUnMJoceXqS0qr134HjVdHAnRux2ytkPWusGeVHLPtIPgXuY4jKI6qEdVPLI0hBTrAjPqF08N2cZkE&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

22 мин.
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Малюська - гной.
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25.06.2020 13:29 Ответить
..гнойный комуняка
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25.06.2020 13:34 Ответить
к..... .партия(даже слово это гадко произносить)
тоже была Слугой Народа
до сих пор отхаркиваем-
а по тому что не развесили комуняк на каштанах Крещатика..
Но свято место не бывает-каждому слуге по куску мыла к веревке
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25.06.2020 13:33 Ответить
Ця зелена пердо срань таки хоче погойдатись на каштанах!
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25.06.2020 13:33 Ответить
Нормальная люстрация может существовать только через РАССТРЕЛ.
Все остальные пути, просто ПРОФАНАЦИЯ.
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25.06.2020 13:35 Ответить
А уродец Паниотто со своими псевдосоциологами уверяет, что рейтинг клоуна падает только потому, что его электорат уходит к мертветчукам и шариям, из-за того что ***** очень страшный "националист", такой Бандера, а может еще чуть-чуть больше, так что Юго-Восток прямо ищет нового Януковоща, чтобы снова спастись от "распинателей мальчиков в трусиках" ну-да, ну-да, Паниотто, считай, что я тебе уже "поверил", с другой стороны радует то, что украинцы могут признать, что их могут оболванить, и быть самокритичными..
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25.06.2020 13:35 Ответить
Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська - Цензор.НЕТ 7091
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25.06.2020 13:39 Ответить
Комигниль
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25.06.2020 13:40 Ответить
Вашу налево... они ПУБЛИЧНО ПРИЗЫВАЛИ К СВЕРЖЕНИЮ СТРОЯ И СИЛОВОМУ ЗАХВАТУ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЕЙ. Это измена родине, их не обратно возвращать надо, им срок давать надо! с запретом пожизненно заниматься политикой.
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25.06.2020 13:40 Ответить
Хочет оживить отмерших динозавров
Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська - Цензор.НЕТ 5773
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25.06.2020 13:41 Ответить
Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська - Цензор.НЕТ 6302

А любовница то оказалась Малюська!!!!!
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25.06.2020 13:44 Ответить
Реаниматолог хренов!!!
Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська - Цензор.НЕТ 9178
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25.06.2020 13:47 Ответить
Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська - Цензор.НЕТ 7007
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25.06.2020 13:56 Ответить
Так а нашо при владі совки? Вони щось принесуть ******* нове прогресивне?вони лише тягнуть в ссср. І хібо вони вже не пенси?
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25.06.2020 13:57 Ответить
Так! Стоять, б***ь! Це шо за новини? У вас це було в передвиборчій програмі? Ні? То вийдіть на*** і попробуйте зайти у владу ось з цією всією вашою колаборантською муйнею. ЧИМ ВИ ЗАЙНЯТІ, ІОП ВАШУ???.. З вас буде хоч якась користь, чи ми так і будемо щодня здригатися від ваших сраних "ініціатив"? Тупий недороблений народе, кого ти вибрав собі у владу?
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25.06.2020 14:01 Ответить
Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська - Цензор.НЕТ 9573

.
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25.06.2020 14:01 Ответить
За що гинули і гинуть Патріоти України???
Щоб така зесрань як малюська тепер комуняк повертала???
Боляче і сумно, навіть війна паРаші проти України нічому не вчить, 73% відсотки!
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25.06.2020 14:03 Ответить
Подякуйте 73,22% тим, хто: «Хто завгодно, аби не Порошенко !»
Вони наступного разу Путіна виберуть «аби не Порошенко»....
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25.06.2020 15:47 Ответить
Порошенко першим же і похєрив закон про люстрацію почавши протягувати любих друзів.
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25.06.2020 18:07 Ответить
Компартію, леніна, сталіна, жукова, бєрія, сімонєніна... Всіх повертай - і буде Україні щастя, з пламбірам і ковбасою за 2,20
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25.06.2020 14:03 Ответить
Епта!!!
После ВМВ 75 лет прошло. Давайте нацистов реабилитируем. Ведь столько времени уже прошло.
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25.06.2020 14:09 Ответить
Нужно не люстрировать,а кастрировать всех тех,кто был и есть во власти на любых её уровнях за все 30 лет нашей независимости,чтобы они не плодили себе подобных,тогда у нас будет шанс хотя бы на какое-то будущее.
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25.06.2020 14:10 Ответить
пізно, стерилізація вже не допоможе.
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25.06.2020 18:05 Ответить
Главное сами провоцируют а потом с гиляки будут кукарекать что это биндеровцы виноваты!Никто ж вас не трогал-сиди на пенсии грей жопу....Ну шо за б.....
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25.06.2020 14:12 Ответить
Ну тогда у меня вопрос , а зачем тогда вообще нужен закон ? ))
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25.06.2020 14:15 Ответить
В моем (очень большом) городе до сих пор действует последний состав обкома комсомола.
Они поддерживают друг друга, трудоустраивают (в т.ч. и детей).
Если этой комуняцкой своре дать свободу -
Это будет очередной гвоздь в гроб Украины...
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25.06.2020 14:21 Ответить
мрази зеленые!
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25.06.2020 14:33 Ответить
Воно дурновате!
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25.06.2020 14:42 Ответить
Замечательно, Малюська! Полностью и во всех смыслах соответствуешь своей фамилии. Вот ты министр юстиции. У тебя ГБР превратилось в Государственное Бюро Преследований политических, и патриотов. У тебя Генеральный прокурор такие чудеса вытворяет. У тебя Президент чудеса творит, на белое черное говорит и наоборот. А у тебя на уме обиженные коммунисты из далекого СССР!!! Скажи, Зачем это тебе нужно? Вернее, кому это нужно? И ради кого???
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25.06.2020 14:54 Ответить
"...превратилось в Государственное Бюро Преследований..." - Репрессий. ГБР.
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25.06.2020 15:31 Ответить
Та у нього папу прокурорської пенсії позбавили
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25.06.2020 18:03 Ответить
и гены молюсковые, врагами Украины создавались...
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25.06.2020 14:55 Ответить
Я зрозумів пана міністра - потрібно внести в закон всього дві поправки:
1. Вернути все в зад, всім виплатити компенсація за те що були люстровані;
2.Не дозволити українцям бути держслужбовцями всіх рангів, тільки меншини, бажано тим, що розмовляють на івріті.
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25.06.2020 15:20 Ответить
Якщо, це не реванш, то що це?
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25.06.2020 15:45 Ответить
тривала реставрація, яка почалася при Порошенко в 2014 році.
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25.06.2020 18:01 Ответить
Люстрація може бути тільки через люстру, решта то, понти для лохів. Сьогодні люстрували, завтра поновили.....
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25.06.2020 17:59 Ответить
Куда плывёт малюск - большой секрет. А нам не нужен от безмозглого совет. Люстрацию НЕ можна отменить. Ну значит так тому и быть.
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25.06.2020 18:04 Ответить
 
 