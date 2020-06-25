Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська. ВИДЕО
Министр юстиции Денис Малюська во время выступления в Конституционном Суде раскрыл подробности новой редакции закона о люстрации, которую его ведомство собирается предложить Верховной Раде.
Видео выступления Малюськи обнародован на Youtube-канале Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.
"Те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на три группы. Одна из групп... по непонятным причинам попала под люстрацию - это люстрация чиновников Компартии и тех, кто работал во времена Советского Союза. Со времен Советскою Союза прошло немало времени и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно. Эту категорию лиц, по нашему мнению, из закона следует выводить", - сказал Малюська.
По его словам, под автоматическую люстрацию должны подпадать только топ-чиновники, члены правительства или руководители Администрации президента, которые "с вероятностью 99,9%" влияли на формирование государственной политики при Викторе Януковиче.
"Остальные - это абсолютное большинство люстрированных чиновников. К ним нужно применять индивидуализованный подход. Законопроект предусматривает создание специальной комиссии, которая будет, если законопроект поддержит парламент, в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц", - сказал Малюська.
Напомним, что Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очищении власти" (люстрации). Лицам, которые попали под эту процедуру, запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам.
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Як стало відомо, троє заступників Генпрокурора Венедиктової - люди Януковича що отримували від нього нагороди та переслідували учасників Євромайдану. Про це йдеться у https://prm.ua/zastupnikami-venediktovoyi-stali-odiozni-prokurori-chasiv-yanukovicha/?fbclid=IwAR03w4zEpTKuNCO4FVWEKLied4R91neuIfq9nREsc3gnWa6c2p4okmgsMCg матеріалах "Наші гроші".
Андрій Любович - має медаль від Януковича, яку пролобіював Пшонка. Приводом стало так зване "розслідування терактів в Дніпрі", от тільки справа та розвалилася, а прокуратуру звинуватили у фальсифікації справи.
Олексій Симоненко - за Януковича отримав звання "заслуженого юриста", декілька медалей та ордени, але вже за подачі Хорошковського.
Ігор Мустеца - прокурор Януковича, відомий тим через суд намагався скасувати рішення районної ради на підтримку Євромайдану, імпічменту Януковича та відставки Азарова.
Я так розумію, ще трохи, і в Україну спокійно повернеться сам "легітимний". ДБР та Генпрокуратура вже повністю та офіційно контролюється людьми Януковича - так чого йому лякатись?
єто же - презєдєнт !!
Особенно на Западной Украине...
***
у входа в элитный дом стоял охранник
и решал - кто жилец, a кто не жилец.
Если такие люди с отсутствием разума во власти Украины, то уровень деградации это уже не ниже плинтуса, это намного глубже.
Вопрос: жалеете ли вы о распаде СССР?
...Направду, до дна ще далеко. Молюск це переконливо довів.
А ведь могли действительно перенять опыт ссср...например опыт сталина по борьбе с троцкистами...где троцкистами и их пособниками должны стать сторонники ссср...
Аналогично по отношению к населению к лугандону пересекающему границу за пенсией...плотненькая беседа "а зачем вам в Украине пенсия? А не являетесь ли вы пособником сепаратистов?..И вам бы вообще необходимо с нами сотрудничать и действовать на оккупированных территориях под нашим наблюдением...а то ведь ваши дети будут иметь клеймо сына врага народа..."..
22 мин.
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Малюська - гной.
тоже была Слугой Народа
до сих пор отхаркиваем-
а по тому что не развесили комуняк на каштанах Крещатика..
Но свято место не бывает-каждому слуге по куску мыла к веревке
Все остальные пути, просто ПРОФАНАЦИЯ.
А любовница то оказалась Малюська!!!!!
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Щоб така зесрань як малюська тепер комуняк повертала???
Боляче і сумно, навіть війна паРаші проти України нічому не вчить, 73% відсотки!
Вони наступного разу Путіна виберуть «аби не Порошенко»....
После ВМВ 75 лет прошло. Давайте нацистов реабилитируем. Ведь столько времени уже прошло.
Они поддерживают друг друга, трудоустраивают (в т.ч. и детей).
Если этой комуняцкой своре дать свободу -
Это будет очередной гвоздь в гроб Украины...
1. Вернути все в зад, всім виплатити компенсація за те що були люстровані;
2.Не дозволити українцям бути держслужбовцями всіх рангів, тільки меншини, бажано тим, що розмовляють на івріті.