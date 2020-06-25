Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська. ВIДЕО
Міністр юстиції Денис Малюська під час виступу в Конституційному Суді розкрив подробиці нової редакції закону про люстрацію, яку його відомство збирається запропонувати Верховній Раді.
Відео виступу Малюськи оприлюднено на Youtube-каналі Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.
"Ті категорії, які зараз записані в законі про очищення влади, варто розділити на три групи. Одна з груп ... з незрозумілих причин потрапила під люстрацію - це люстрація чиновників Компартії і тих, хто працював за часів Радянського Союзу. З часів Радянського Союзу пройшло чимало часу і люструвати їх на 10 років абсолютно незрозуміло, неактуально і необгрунтовано. Цю категорію осіб, на нашу думку, із закону слід виводити", - сказав Малюська.
За його словами, під автоматичну люстрацію повинні підпадати тільки топчиновники, урядовці або керівники Адміністрації президента, які "з ймовірністю 99,9%" впливали на формування державної політики при Вікторі Януковичі.
"Решта - це абсолютна більшість люстрованих чиновників. До них потрібно застосовувати індівідуалізованний підхід. Законопроєкт передбачає створення спеціальної комісії, яка буде, якщо законопроєкт підтримає парламент, в індивідуальному порядку переглядати скарги люстрованих осіб", - сказав Малюська.
Нагадаємо, що Верховна Рада у вересні 2014 року прийняла закон "Про очищення влади" (люстрації). Особам, які потрапили під цю процедуру, забороняється займати певні високі посади на державній службі.
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Як стало відомо, троє заступників Генпрокурора Венедиктової - люди Януковича що отримували від нього нагороди та переслідували учасників Євромайдану. Про це йдеться у https://prm.ua/zastupnikami-venediktovoyi-stali-odiozni-prokurori-chasiv-yanukovicha/?fbclid=IwAR03w4zEpTKuNCO4FVWEKLied4R91neuIfq9nREsc3gnWa6c2p4okmgsMCg матеріалах "Наші гроші".
Андрій Любович - має медаль від Януковича, яку пролобіював Пшонка. Приводом стало так зване "розслідування терактів в Дніпрі", от тільки справа та розвалилася, а прокуратуру звинуватили у фальсифікації справи.
Олексій Симоненко - за Януковича отримав звання "заслуженого юриста", декілька медалей та ордени, але вже за подачі Хорошковського.
Ігор Мустеца - прокурор Януковича, відомий тим через суд намагався скасувати рішення районної ради на підтримку Євромайдану, імпічменту Януковича та відставки Азарова.
Я так розумію, ще трохи, і в Україну спокійно повернеться сам "легітимний". ДБР та Генпрокуратура вже повністю та офіційно контролюється людьми Януковича - так чого йому лякатись?
єто же - презєдєнт !!
Особенно на Западной Украине...
***
у входа в элитный дом стоял охранник
и решал - кто жилец, a кто не жилец.
Если такие люди с отсутствием разума во власти Украины, то уровень деградации это уже не ниже плинтуса, это намного глубже.
Вопрос: жалеете ли вы о распаде СССР?
...Направду, до дна ще далеко. Молюск це переконливо довів.
А ведь могли действительно перенять опыт ссср...например опыт сталина по борьбе с троцкистами...где троцкистами и их пособниками должны стать сторонники ссср...
Аналогично по отношению к населению к лугандону пересекающему границу за пенсией...плотненькая беседа "а зачем вам в Украине пенсия? А не являетесь ли вы пособником сепаратистов?..И вам бы вообще необходимо с нами сотрудничать и действовать на оккупированных территориях под нашим наблюдением...а то ведь ваши дети будут иметь клеймо сына врага народа..."..
22 мин.
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Малюська - гной.
тоже была Слугой Народа
до сих пор отхаркиваем-
а по тому что не развесили комуняк на каштанах Крещатика..
Но свято место не бывает-каждому слуге по куску мыла к веревке
Все остальные пути, просто ПРОФАНАЦИЯ.
А любовница то оказалась Малюська!!!!!
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Щоб така зесрань як малюська тепер комуняк повертала???
Боляче і сумно, навіть війна паРаші проти України нічому не вчить, 73% відсотки!
Вони наступного разу Путіна виберуть «аби не Порошенко»....
После ВМВ 75 лет прошло. Давайте нацистов реабилитируем. Ведь столько времени уже прошло.
Они поддерживают друг друга, трудоустраивают (в т.ч. и детей).
Если этой комуняцкой своре дать свободу -
Это будет очередной гвоздь в гроб Украины...
1. Вернути все в зад, всім виплатити компенсація за те що були люстровані;
2.Не дозволити українцям бути держслужбовцями всіх рангів, тільки меншини, бажано тим, що розмовляють на івріті.