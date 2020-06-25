Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська під час виступу в Конституційному Суді розкрив подробиці нової редакції закону про люстрацію, яку його відомство збирається запропонувати Верховній Раді.

Відео виступу Малюськи оприлюднено на Youtube-каналі Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Ті категорії, які зараз записані в законі про очищення влади, варто розділити на три групи. Одна з груп ... з незрозумілих причин потрапила під люстрацію - це люстрація чиновників Компартії і тих, хто працював за часів Радянського Союзу. З часів Радянського Союзу пройшло чимало часу і люструвати їх на 10 років абсолютно незрозуміло, неактуально і необгрунтовано. Цю категорію осіб, на нашу думку, із закону слід виводити", - сказав Малюська.

За його словами, під автоматичну люстрацію повинні підпадати тільки топчиновники, урядовці або керівники Адміністрації президента, які "з ймовірністю 99,9%" впливали на формування державної політики при Вікторі Януковичі.

Також читайте: Денісова в КС щодо закону про люстрацію: Політичні принципи не можуть бути підставою для люстрації

"Решта - це абсолютна більшість люстрованих чиновників. До них потрібно застосовувати індівідуалізованний підхід. Законопроєкт передбачає створення спеціальної комісії, яка буде, якщо законопроєкт підтримає парламент, в індивідуальному порядку переглядати скарги люстрованих осіб", - сказав Малюська.

Нагадаємо, що Верховна Рада у вересні 2014 року прийняла закон "Про очищення влади" (люстрації). Особам, які потрапили під цю процедуру, забороняється займати певні високі посади на державній службі.