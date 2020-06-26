Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%, - Степанов. ВИДЕО
Благодаря работе украинских медиков, показатель летальности от COVID-19 в стране не превышает показатели других европейских стран.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра здравоохранения, стандарты лечения и оказания медицинской помощи нашими медработниками довольно эффективны.
"Показатель летальности от COVID-19 в нашей стране составляет 2,6%. Показатель летальности в Германии составляет 4%, в США - 5%, в Франции - 18%, в Испании - 9,5%. В нашей стране, еще раз повторяю, 2,6%. Это все благодаря работе наших медработников, благодаря работе наших ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения, который ежедневно консультируют медработников и врачей, которые находятся в разных уголках нашей страны", - отметил глава Минздрава.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це ЛОГІЧНО.
смертність на мільйон по країнах(після закінчення епідемії) буде зовсім інша...
думаю,найбільша буде найбільша в ІНДІЇ..Далі -Білорусь..
Как можно вообще серьезно воспринимать этих людей и их "рекомендации", если они даже не в состоянии посчитать летальность болезни. 1086/(1086+18299)*100 = 5.6%.
(41117 - общее количество инфицированных)
Итак, на сегодня у нас летальность 5,6%, если применять правильную методику.
Сейчас какой нибудь сельский математик с техникумом механизации начнет мне возражать.
Сразу говорю - не утруждайся и иди в задницу!
Так как эти цифры не есть настоящая смертность от белезни, поскольку никак не учитывает тех, кто переболел в лёгкой форме и не обращался к врачу.
Таких, по некоторым оценкам, 20% всего населения.
Ще раз .. цифра сумнівна ,думаю це повязано з неврахуванням багатьох смертей "за віком"...
Ты статистику смотрел?
На миллион населения в Украине умерло 25 человек, в Белорусии - 39.
дрібнієте, сабаковські коронаботи
Не всім категорії 60+ роблять посмертне тестування.
тим більше категорії 70+...
реальна летальність не менша,ніж в Німеччині чи інших країнах..
і робота медпрацівників ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЛІКІВ І ВАКЦИНИ тут мало допоміжна..(у франції -18-там що,медики гірші ?)
щось тут не так.
смт Любар.