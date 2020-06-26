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Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%, - Степанов. ВИДЕО

Благодаря работе украинских медиков, показатель летальности от COVID-19 в стране не превышает показатели других европейских стран.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра здравоохранения, стандарты лечения и оказания медицинской помощи нашими медработниками довольно эффективны.

"Показатель летальности от COVID-19 в нашей стране составляет 2,6%. Показатель летальности в Германии составляет 4%, в США - 5%, в Франции - 18%, в Испании - 9,5%. В нашей стране, еще раз повторяю, 2,6%. Это все благодаря работе наших медработников, благодаря работе наших ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения, который ежедневно консультируют медработников и врачей, которые находятся в разных уголках нашей страны", - отметил глава Минздрава.

Также читайте: 135 детей и 74 медработника инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Приехали.
Как можно вообще серьезно воспринимать этих людей и их "рекомендации", если они даже не в состоянии посчитать летальность болезни. 1086/(1086+18299)*100 = 5.6%.
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26.06.2020 09:49
+1
Это пока больницы не полностью заполнены и медперсонала еще хватает. Но такими темпами скоро этого уже не будет, что Степанов скажет тогда?
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26.06.2020 09:50
+1
Статистика для зебилов, при которой для Германии показатель берется на основании вылечившихся плюс умерших, а для Украины - от положительных тестов плюс умерших.
Итак, на сегодня у нас летальность 5,6%, если применять правильную методику.
Сейчас какой нибудь сельский математик с техникумом механизации начнет мне возражать.
Сразу говорю - не утруждайся и иди в задницу!
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26.06.2020 10:14
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Правила форума Совет форумчан
смешно. єто все потому что люди у нас питаются гречкой в основном и у них есть какой-никакой иммунитет и стариков за 80 у нас мало, в отличие от Франции, Испании, США и т.д. по списку, так как раньше все помирают
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26.06.2020 09:36 Ответить
Нормально. В пересчете если переболеет все население страны то к следующему году на 1 млн холопов станет меньше. Зато в кинотеатрах и рыгаловках теперь можно тусить
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26.06.2020 09:44 Ответить
ну а если считать по другому ? во Франции 7.02 умерших на 1 миллион . в Украине 25.7 на 1 миллион . средняя продолжительность жизни во Франции 82 г. у нас 71 . можно и количество проведённых тестов сравнить
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26.06.2020 09:47 Ответить
враховується все -таки від кількості інфікованих,а не населення..

І це ЛОГІЧНО.

смертність на мільйон по країнах(після закінчення епідемії) буде зовсім інша...

думаю,найбільша буде найбільша в ІНДІЇ..Далі -Білорусь..
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26.06.2020 10:55 Ответить
Приехали.
Как можно вообще серьезно воспринимать этих людей и их "рекомендации", если они даже не в состоянии посчитать летальность болезни. 1086/(1086+18299)*100 = 5.6%.
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26.06.2020 09:49 Ответить
Считают не так. 1086/41117*100 = 2,64%
(41117 - общее количество инфицированных)
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26.06.2020 11:04 Ответить
Вот я и говорю, что считают неправильно.
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26.06.2020 11:55 Ответить
А я считаю что правильно. Нельзя приравнивать умерших и не выздоровевших.
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26.06.2020 12:06 Ответить
Rick абсолютно прав. Летальность по ходу эпидемии считается именно так, то есть в расчет берутся только завершенные случаи - смерть и выздоровление. Только по окончании эпидемии результаты двух методик будут одинаковыми. Но это, вероятно, будет не скоро. Так что врут чиновники безбожно. Кривая заболеваемости круто пошла вверх, а мы слышим одни сопли, охи и ахи от Степанова и Шмыгаля.
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26.06.2020 14:15 Ответить
Это пока больницы не полностью заполнены и медперсонала еще хватает. Но такими темпами скоро этого уже не будет, что Степанов скажет тогда?
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26.06.2020 09:50 Ответить
Те, що в Україні нема катастрофи з коронавірусом - це все виключно за рахунок обмеження конституційних прав громадян і за рахунок зниження їх добробуту. За це треба нести відповідальність. Крім того, під час пандеміїі було розграбовано резервні фонди (маски, зерно, тощо), а "ефективність" використання коштів з Фонду по боротьбі з коронавірусом набуває кримінального забарвлення.
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26.06.2020 09:58 Ответить
Статистика для зебилов, при которой для Германии показатель берется на основании вылечившихся плюс умерших, а для Украины - от положительных тестов плюс умерших.
Итак, на сегодня у нас летальность 5,6%, если применять правильную методику.
Сейчас какой нибудь сельский математик с техникумом механизации начнет мне возражать.
Сразу говорю - не утруждайся и иди в задницу!
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26.06.2020 10:14 Ответить
Но, не все так печально, как кажется.
Так как эти цифры не есть настоящая смертность от белезни, поскольку никак не учитывает тех, кто переболел в лёгкой форме и не обращался к врачу.
Таких, по некоторым оценкам, 20% всего населения.
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26.06.2020 10:41 Ответить
ні.. тут йдеться про летальність..
Ще раз .. цифра сумнівна ,думаю це повязано з неврахуванням багатьох смертей "за віком"...
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26.06.2020 10:52 Ответить
Шо за хирню ты морозишь?
Ты статистику смотрел?
На миллион населения в Украине умерло 25 человек, в Белорусии - 39.
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26.06.2020 11:16 Ответить
Как там было у классика - "ложь, наглая ложь и статистика".
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26.06.2020 10:17 Ответить
брехня, кількість усіх випадків зараження невідома, тому показник летальності значно завищений
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26.06.2020 10:51 Ответить
псевдо-аргументи все більш недолугі та дотепні
дрібнієте, сабаковські коронаботи
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26.06.2020 11:24 Ответить
2,6 -внаслідок малої кількості тестів..

Не всім категорії 60+ роблять посмертне тестування.
тим більше категорії 70+...

реальна летальність не менша,ніж в Німеччині чи інших країнах..
і робота медпрацівників ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЛІКІВ І ВАКЦИНИ тут мало допоміжна..(у франції -18-там що,медики гірші ?)
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26.06.2020 10:51 Ответить
Это не факт. Так как в Украине повсеместно ложь и подлоги, то типа-врачи пишут в справках о смерти только им выгодный диагноз - сам с этим столкнулся, когда у меня мама умерла. Тем более, что родственникам похрену - лишь бы похоронить без мороки - поэтому в эту статистику нет веры. Я считаю, что цифра на порядок больше.
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26.06.2020 11:44 Ответить
щось тут не так, боюсь нас обманюють.
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26.06.2020 22:05 Ответить
я знаю одного чоловіка що помер від короновіруса, але він був хворий на цукровий діабет, більш я не знаю нікого.
щось тут не так.
смт Любар.
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26.06.2020 22:14 Ответить
 
 