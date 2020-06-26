Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%, - Степанов. ВИДЕО

Благодаря работе украинских медиков, показатель летальности от COVID-19 в стране не превышает показатели других европейских стран.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра здравоохранения, стандарты лечения и оказания медицинской помощи нашими медработниками довольно эффективны.

"Показатель летальности от COVID-19 в нашей стране составляет 2,6%. Показатель летальности в Германии составляет 4%, в США - 5%, в Франции - 18%, в Испании - 9,5%. В нашей стране, еще раз повторяю, 2,6%. Это все благодаря работе наших медработников, благодаря работе наших ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения, который ежедневно консультируют медработников и врачей, которые находятся в разных уголках нашей страны", - отметил глава Минздрава.

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