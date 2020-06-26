Показник летальності від COVID-19 в Україні становить 2,6%, - Степанов. ВIДЕО
Завдяки роботі українських медиків показник летальності від COVID-19 у країні не перевищує показників інших європейських країн.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра охорони здоров'я, стандарти лікування і надання медичної допомоги нашими медпрацівниками доволі ефективні.
"Показник летальності від COVID-19 у нашій країні становить 2,6%. Показник летальності в Німеччині становить 4%, у США - 5%, у Франції - 18%, в Іспанії - 9,5%. У нашій країні, ще раз повторюю, 2,6%. Це все завдяки роботі наших медпрацівників, завдяки роботі наших провідних фахівців, які складали стандарти лікування, які щодня консультують медпрацівників і лікарів, що перебувають у різних куточках нашої країни", - зазначив глава МОЗ.
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І це ЛОГІЧНО.
смертність на мільйон по країнах(після закінчення епідемії) буде зовсім інша...
думаю,найбільша буде найбільша в ІНДІЇ..Далі -Білорусь..
Как можно вообще серьезно воспринимать этих людей и их "рекомендации", если они даже не в состоянии посчитать летальность болезни. 1086/(1086+18299)*100 = 5.6%.
(41117 - общее количество инфицированных)
Итак, на сегодня у нас летальность 5,6%, если применять правильную методику.
Сейчас какой нибудь сельский математик с техникумом механизации начнет мне возражать.
Сразу говорю - не утруждайся и иди в задницу!
Так как эти цифры не есть настоящая смертность от белезни, поскольку никак не учитывает тех, кто переболел в лёгкой форме и не обращался к врачу.
Таких, по некоторым оценкам, 20% всего населения.
Ще раз .. цифра сумнівна ,думаю це повязано з неврахуванням багатьох смертей "за віком"...
Ты статистику смотрел?
На миллион населения в Украине умерло 25 человек, в Белорусии - 39.
дрібнієте, сабаковські коронаботи
Не всім категорії 60+ роблять посмертне тестування.
тим більше категорії 70+...
реальна летальність не менша,ніж в Німеччині чи інших країнах..
і робота медпрацівників ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЛІКІВ І ВАКЦИНИ тут мало допоміжна..(у франції -18-там що,медики гірші ?)
щось тут не так.
смт Любар.