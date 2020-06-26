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Показник летальності від COVID-19 в Україні становить 2,6%, - Степанов. ВIДЕО

Завдяки роботі українських медиків показник летальності від COVID-19 у країні не перевищує показників інших європейських країн.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра охорони здоров'я, стандарти лікування і надання медичної допомоги нашими медпрацівниками доволі ефективні.

"Показник летальності від COVID-19 у нашій країні становить 2,6%. Показник летальності в Німеччині становить 4%, у США - 5%, у Франції - 18%, в Іспанії - 9,5%. У нашій країні, ще раз повторюю, 2,6%. Це все завдяки роботі наших медпрацівників, завдяки роботі наших провідних фахівців, які складали стандарти лікування, які щодня консультують медпрацівників і лікарів, що перебувають у різних куточках нашої країни", - зазначив глава МОЗ.

Також читайте: 135 дітей і 74 медпрацівники інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Приехали.
Как можно вообще серьезно воспринимать этих людей и их "рекомендации", если они даже не в состоянии посчитать летальность болезни. 1086/(1086+18299)*100 = 5.6%.
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26.06.2020 09:49
+1
Это пока больницы не полностью заполнены и медперсонала еще хватает. Но такими темпами скоро этого уже не будет, что Степанов скажет тогда?
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26.06.2020 09:50
+1
Статистика для зебилов, при которой для Германии показатель берется на основании вылечившихся плюс умерших, а для Украины - от положительных тестов плюс умерших.
Итак, на сегодня у нас летальность 5,6%, если применять правильную методику.
Сейчас какой нибудь сельский математик с техникумом механизации начнет мне возражать.
Сразу говорю - не утруждайся и иди в задницу!
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26.06.2020 10:14
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смешно. єто все потому что люди у нас питаются гречкой в основном и у них есть какой-никакой иммунитет и стариков за 80 у нас мало, в отличие от Франции, Испании, США и т.д. по списку, так как раньше все помирают
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26.06.2020 09:36 Відповісти
Нормально. В пересчете если переболеет все население страны то к следующему году на 1 млн холопов станет меньше. Зато в кинотеатрах и рыгаловках теперь можно тусить
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26.06.2020 09:44 Відповісти
ну а если считать по другому ? во Франции 7.02 умерших на 1 миллион . в Украине 25.7 на 1 миллион . средняя продолжительность жизни во Франции 82 г. у нас 71 . можно и количество проведённых тестов сравнить
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26.06.2020 09:47 Відповісти
враховується все -таки від кількості інфікованих,а не населення..

І це ЛОГІЧНО.

смертність на мільйон по країнах(після закінчення епідемії) буде зовсім інша...

думаю,найбільша буде найбільша в ІНДІЇ..Далі -Білорусь..
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26.06.2020 10:55 Відповісти
Приехали.
Как можно вообще серьезно воспринимать этих людей и их "рекомендации", если они даже не в состоянии посчитать летальность болезни. 1086/(1086+18299)*100 = 5.6%.
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26.06.2020 09:49 Відповісти
Считают не так. 1086/41117*100 = 2,64%
(41117 - общее количество инфицированных)
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26.06.2020 11:04 Відповісти
Вот я и говорю, что считают неправильно.
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26.06.2020 11:55 Відповісти
А я считаю что правильно. Нельзя приравнивать умерших и не выздоровевших.
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26.06.2020 12:06 Відповісти
Rick абсолютно прав. Летальность по ходу эпидемии считается именно так, то есть в расчет берутся только завершенные случаи - смерть и выздоровление. Только по окончании эпидемии результаты двух методик будут одинаковыми. Но это, вероятно, будет не скоро. Так что врут чиновники безбожно. Кривая заболеваемости круто пошла вверх, а мы слышим одни сопли, охи и ахи от Степанова и Шмыгаля.
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26.06.2020 14:15 Відповісти
Это пока больницы не полностью заполнены и медперсонала еще хватает. Но такими темпами скоро этого уже не будет, что Степанов скажет тогда?
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26.06.2020 09:50 Відповісти
Те, що в Україні нема катастрофи з коронавірусом - це все виключно за рахунок обмеження конституційних прав громадян і за рахунок зниження їх добробуту. За це треба нести відповідальність. Крім того, під час пандеміїі було розграбовано резервні фонди (маски, зерно, тощо), а "ефективність" використання коштів з Фонду по боротьбі з коронавірусом набуває кримінального забарвлення.
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26.06.2020 09:58 Відповісти
Статистика для зебилов, при которой для Германии показатель берется на основании вылечившихся плюс умерших, а для Украины - от положительных тестов плюс умерших.
Итак, на сегодня у нас летальность 5,6%, если применять правильную методику.
Сейчас какой нибудь сельский математик с техникумом механизации начнет мне возражать.
Сразу говорю - не утруждайся и иди в задницу!
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26.06.2020 10:14 Відповісти
Но, не все так печально, как кажется.
Так как эти цифры не есть настоящая смертность от белезни, поскольку никак не учитывает тех, кто переболел в лёгкой форме и не обращался к врачу.
Таких, по некоторым оценкам, 20% всего населения.
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26.06.2020 10:41 Відповісти
ні.. тут йдеться про летальність..
Ще раз .. цифра сумнівна ,думаю це повязано з неврахуванням багатьох смертей "за віком"...
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26.06.2020 10:52 Відповісти
Шо за хирню ты морозишь?
Ты статистику смотрел?
На миллион населения в Украине умерло 25 человек, в Белорусии - 39.
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26.06.2020 11:16 Відповісти
Как там было у классика - "ложь, наглая ложь и статистика".
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26.06.2020 10:17 Відповісти
брехня, кількість усіх випадків зараження невідома, тому показник летальності значно завищений
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26.06.2020 10:51 Відповісти
псевдо-аргументи все більш недолугі та дотепні
дрібнієте, сабаковські коронаботи
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26.06.2020 11:24 Відповісти
2,6 -внаслідок малої кількості тестів..

Не всім категорії 60+ роблять посмертне тестування.
тим більше категорії 70+...

реальна летальність не менша,ніж в Німеччині чи інших країнах..
і робота медпрацівників ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЛІКІВ І ВАКЦИНИ тут мало допоміжна..(у франції -18-там що,медики гірші ?)
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26.06.2020 10:51 Відповісти
Это не факт. Так как в Украине повсеместно ложь и подлоги, то типа-врачи пишут в справках о смерти только им выгодный диагноз - сам с этим столкнулся, когда у меня мама умерла. Тем более, что родственникам похрену - лишь бы похоронить без мороки - поэтому в эту статистику нет веры. Я считаю, что цифра на порядок больше.
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26.06.2020 11:44 Відповісти
щось тут не так, боюсь нас обманюють.
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26.06.2020 22:05 Відповісти
я знаю одного чоловіка що помер від короновіруса, але він був хворий на цукровий діабет, більш я не знаю нікого.
щось тут не так.
смт Любар.
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26.06.2020 22:14 Відповісти
 
 