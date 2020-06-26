Показник летальності від COVID-19 в Україні становить 2,6%, - Степанов. ВIДЕО

Завдяки роботі українських медиків показник летальності від COVID-19 у країні не перевищує показників інших європейських країн.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра охорони здоров'я, стандарти лікування і надання медичної допомоги нашими медпрацівниками доволі ефективні.

"Показник летальності від COVID-19 у нашій країні становить 2,6%. Показник летальності в Німеччині становить 4%, у США - 5%, у Франції - 18%, в Іспанії - 9,5%. У нашій країні, ще раз повторюю, 2,6%. Це все завдяки роботі наших медпрацівників, завдяки роботі наших провідних фахівців, які складали стандарти лікування, які щодня консультують медпрацівників і лікарів, що перебувають у різних куточках нашої країни", - зазначив глава МОЗ.

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