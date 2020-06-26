Война за Херсон. Почему РФ готовит военное нападение на Украину. ВИДЕО

Почему вероятность полномасштабного нападения России велика как никогда, и при чем здесь Херсонская область? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Ситуация с водой в оккупированном Крыму ухудшается из года в год. А нынешний год вообще должен стать самым засушливым за последние - внимание - 150 лет! Не хватает уже даже питьевой воды, а сельхозугодья постоянно превращаются в солончаки.

Как Кремль накануне обнуления сроков Путина облизывается на воду в Херсонской области? Чем грозят Украине российские военные учения "Кавказ-2020"? Может ли Украина повторить судьбу Грузии образца 2008 года? И кто в Украине стремится поставлять воду российской оккупационной власти в Крыму?

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