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Війна за Херсон. Чому РФ готує військовий напад на Україну. ВIДЕО

Чому ймовірність повномасштабного нападу Росії велика, як ніколи, і при чому тут Херсонська область? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Ситуація з водою в окупованому Криму погіршується з року в рік. А нинішній рік взагалі має стати найбільш посушливим за останні - увага - 150 років! Бракує вже навіть питної води, а сільгоспугіддя постійно перетворюються в солончаки.

Як Кремль напередодні обнулення термінів Путіна облизується на воду в Херсонській області? Чим загрожують Україні російські військові навчання "Кавказ-2020"? Чи може Україна повторити долю Грузії зразка 2008-го року? І хто в Україні має на меті доставити воду російській окупаційній владі в Криму?

Дивіться "Без цензури" - проект журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14173) путін володимир (23862) росія (65336) вода (1178) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+53
Потому что осел..это ни рыба..ни мясо...
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26.06.2020 16:18
+40
тому вислюк оманський й поїхав до Херсону.. "в розвідку"... для відкриття расейскої концесії
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26.06.2020 16:23
+31
"Блазня" погнали в Херсон, чтобы под его прикрытием "прозондировать почву" возможности поставок воды в Крым? Боюсь, получит "отсосиновик" - жара прёт, а "на подходе" - урожай овощей... Кто согласится "урезать своё", и "поделиться" с "дядей"?... Ведь те, кто "сидит" на этом, "встанут дыбом"...
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26.06.2020 16:25
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Сторінка 3 з 3
Как говорил учитель Путина -; "Нужно быть уж очень доверчивыми дурнями,чтобы связывать себе руки определенными правилами игры, в то время как сам партнер в любую минуту готов наплевать на всякие правила, когда они для него невыгодны."
Мировое сообщество в который раз выразит своё не согласие на действия

России. Но, главное, что Россия торговый партнёр -- а деньги сегодня всё. .

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26.06.2020 22:31 Відповісти
Мдя .Ну вот и пришли!Сначала украли у людей фабрики ,заводы ,недра .Теперь и на землю обнулили -горожанам большой ЙУХ бесплатно.Кричат, -Частная собственность священна!Защищать людям что? Что у них осталось? Их жизни и их цепи вот что осталось .Аналогичная ситуация ,когда Гитлер напал на Францию -,кто из французов бросился на амбразуру дота?Ясен пень -никто ! Рабам им всё равно кто господин ,лишь бы не бил и кормил .И теперь с нашим главзелёным вруном и клоуном ,который ублажает олигархов и танцует на костях народных-мы стоим лицом к лицу с врагом ,которому нужна вода в украденный им же Крым .Это равносильно насрать соседу на его коврик возле его же двери ,позвонить и требовать туалетную бумагу ,так как она жизненно важна для его зада .Накормить бы этой использованной бумагой нашего зеленозадого бубочку ,пока не лопнет . Показывает как он борется с вирусом и переживает за народ -а тут бац!-и 5 млн пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума,который и так занижен -дальше некуда .Зеленокожий негодяй и нарик опоржнил на землю нацию и выпускает испражнения в виде антинародных законов-как из пулемёта .Ни одного положительного закона для людей -все принятые законы -нагрузить рабов ещё больше .Этот отстой всё хорошо понимает -да видимо у афакова компроматик хороший по поводу употребления зеленокожим наркоты -есть!Поэтому это чудо теперь ширяется ,ходит как марионетка и делает всё что ему прикажут .Вот как отстоять с таким нашу страну?
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26.06.2020 22:40 Відповісти
в ********* усе так і є кацапчику....
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27.06.2020 12:04 Відповісти
Писюнист сливает Украину в бачок ! это жестяк
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27.06.2020 02:17 Відповісти
Ну так надо сделать из этого канала братскую могилу для кацапов.
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27.06.2020 03:07 Відповісти
ГУР помиляється, не буде ніякого наступу, я впевнений на всі 100. А знаєте чому? Тому що нєлох "в глазах путіна ні увідєл жєланія ваєвать". Так що будьте спокійні
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27.06.2020 07:30 Відповісти
самое поганое ,что говнокомандующий уклонист, не нюхавший вонючих портянок не говоря о порохе)))))
зеленое говно без яиц не в состоянии управлять страной даже в относительно мирное время.
представляю, что будет, если что?)))) дрыснут на пару с дерьмаком на канары отсидеться)))
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27.06.2020 09:41 Відповісти
Во в тебе ЙАду - так и брызжешь )
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27.06.2020 09:44 Відповісти
Путлер - капут.
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27.06.2020 09:43 Відповісти
у нас кажуть *****
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27.06.2020 12:03 Відповісти
Єдинe, що радує- цe як рашистські боти виступають проти Зeлeнського. Рашикам трeба організувати в Києві новий Майдан, анархію, щоб був привід атакувати знову. Гадаю Бeня, якого притиснули амeриканці, вжe домовився з Путлєром про дeстабілізацію. В олігархів всі важeлі- Зeлeнський там, пардон, ніхто
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27.06.2020 10:18 Відповісти
У кацапів з Кримом нічого доброго не вийде. А Україна повинна давно закінчити війну на своїх умовах. Але з огляду на тих чмошнікі і агентів пуйлостана, які тридцять років перебувають біля керма влади на це важко розраховувати.
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27.06.2020 10:54 Відповісти
На черниговщине поймали контрактника обокравшего многих жителей.Такие у нас военные.В Харькове отловили продавца пластида,бывшего военного.Список бесконечен.Народ с червоточинкой. Невозможно избрать в Раду бессеребряника.Какой народ ,такая и армия.Нужно плотно работать над моральным обликом военных,боевой подготовкой,мотивацией.Нужно капитально дружить с США .и осваивать их оружие от самолётов до винтововок.Нужно усилить подготовку наших курсантов в американских училищах.
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27.06.2020 13:43 Відповісти
Это не народ с червоточиной. Это так называемая позиционная военная тянучка. Армия не может вечно топтаться на одном месте. Она начинает разлагаться.
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28.06.2020 23:27 Відповісти
Путин уже всунул голову в крымскую петлю. И показал полную тупость:
как военная база Крым Россию не спасает, как курорт не интересует, как источник прибыли Крым чёрная дыра на вечных дотациях, как аннексированная земля - будущая пустошь, потому что никто ничего туда инвестировать не будет.
Зачем было дёргаться - лишь бы отреагировать на пинок Януковичу ?
Лысая головка уже в петле, и чем больше будет дёргаться - тем быстрее затянется.
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27.06.2020 13:56 Відповісти
у нас поему-то до сих пор не уничтожена гундяйская бесосекта.

у коллаборантов и кацапских олигархов есть свои телеканалы, свои партии в Раде и наемные титушки.
кацапские террористы, пользуясь продажностью и неадекватность наших властей, внедряются на высокие руководящие должности.
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27.06.2020 14:22 Відповісти
Хочет то она хочет,- да хто-ж ей дасьть.Ни на одном из указанных направлений у влажных рассейских победастов нет абсолютной -100% уверенности.А любое поражение,или даже легкая неудача раскрутит маховик развала и так несущейся в пропасть страны.
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27.06.2020 15:23 Відповісти
толстый чешет о чем не знает. Во первых В Херсоне нету никакой дамбы канала, она находится между старой и новой Каховкой в Таврийске. Во вторых от Херсона до ближайшего участка канала 80 км.
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27.06.2020 17:42 Відповісти
а кацапы, упаси боже, в Херсоне - паспортину себе двухголовую оформишь?
или как минимум переедешь на Волынь?
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27.06.2020 17:49 Відповісти
нет. к кацапне за паспортом не пойду. Уйду в прибрежные степи партизанить.
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27.06.2020 18:09 Відповісти
мне свистни как соберешься...
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27.06.2020 18:17 Відповісти
если честно, то не думаю что свинособаки к нам полезут. Они сами серутся от того что мы к ним можем зайти. Да и пробиваться 100 км по степям , летом на юге кацапня врядле сможет.
Ни рельеф ни климат не подходящие. С одной стороны дороги море с другой простреливаемая степь и так пол дороги. Да и температура у нас уже 40 в тени. Получится разновидность сирийской операции.
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27.06.2020 18:24 Відповісти
А кого-то из них ипет,что 40 и,что 100 ? ??
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27.06.2020 18:29 Відповісти
надеюсь ты прав и большой беды не будет,
а если будет - мне сутки до тебя, если самолетики еще пыхтеть будут и на связи.....
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27.06.2020 18:32 Відповісти
І що, москалі не перли через ці ж самі степи в 1941-44 ? Вже не кажучи про москальскі ракети "земля-земля" і їхні супутники подвійного призначення "глонас". Так що поперти можуть. І перед тим обов'язково влаштують провокацію на українській території - це в них стиль такий.
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27.06.2020 21:28 Відповісти
нет. кацапня в 41 году только тикала на крым. И очень быстро тикала прямо до керчи и севастополя. И тикала она даже не от страха перед немцами. Их румыны и испанцы гнали. Немцев было мало, они под Мелитополем тогда застряли.
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28.06.2020 02:15 Відповісти
"І що, москалі не перли через ці ж самі степи в 1941-44 ?"
Какие москали.... Там перлы все нац. страны...САВСЭМ балной да....
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28.06.2020 20:34 Відповісти
и я и я хочу в партизаны....НАСУШИТЬ НАДО НЕМНОГО МАСКАЛЕЙ..Главноешобы маскали начали наступление..А КАРА И ПАРТИЗАНЫ НА НИХ НАПАДУТ.
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27.06.2020 19:55 Відповісти
кацапи ОБІСРАЛИСЬ в Україні по ПОВНІЙ ПРОГРАМІ!!!! І преЗЕрвадента свого поставили (який закінчив війну в своїй голові), і зі всіма олігархами домовились, і все-одно - РЕЗУЛЬТАТ НУЛЬ!!!! Вже навіть сидять і не пищать....
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27.06.2020 19:24 Відповісти
Результат "нуль" буде коли вони доб'ють економіку до краю, і спустошать золотий запас.
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27.06.2020 22:32 Відповісти
Я думаю вполне реалистичный сценарий , по крайней мере нужно быть готовыми
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27.06.2020 20:58 Відповісти
Почему нынешняя власть ничего не делает по этому вопросу???
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27.06.2020 23:47 Відповісти
Путіна стримує міжнародна реакція. Для нього розв'язати бойню в центрі Європи елементарно просто. Путін робить все, щоби розвалити єдність розвинених країн демократичного світу, і, відповідно, очікує слабкий момент щоби завдати удару на Херсонському напрямку.
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28.06.2020 04:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oBIcau9dmyQ&feature=emb_rel_end
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28.06.2020 05:17 Відповісти
То дурчинов лякав нападами коли порохоботи грабували українців тепер ці довбні... Наша пєсня хараша
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28.06.2020 10:39 Відповісти
спой, шо там у тебя получше... шо? Хатятлирускеевайны? Был такой известный шлягер прошлого века...
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28.06.2020 17:47 Відповісти
Ерефія буде через канаву від нас завжди. Тому і загроза нападу буде існувати завжди. Хіба це, причина відмовитися від розбудови кращої країни та досягнення кращого життя? Хіба злодюги мають правити вічно тільки тому що, якесь чергове ***** зазіхає на Україну?
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28.06.2020 13:31 Відповісти
Що розумного скаже старий кінь. Поки не розтопчуть Москву, вона не дасть нам жити -- ні свободи, ні гідності, ні розвинутої економіки.
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28.06.2020 18:24 Відповісти
Жити вам не дає не мацква, а власна тупість і продажність. Навіть коли не стане останнього москаля та жида вас будуть ставити раком інші. Ізраїль воює вже восьмий десяток років і йому нічого не заважає, як деяким поганим танцюристам.
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29.06.2020 08:23 Відповісти
Якщо у вас в сердці вже нема свободи та гідності то, ніхто вам їх не дасть.
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29.06.2020 08:28 Відповісти
Всё верно-главное для путеноидов захватить Херсон!А вода это просто "хороший" повод!!!Ведь даже если слить всю воду из каховского водохранилища и озёр...то 30 % этой воды дойдёт в дальный крым-аж на пятый год!!! А за это время в крым наедут ещё 200 тысяч россиян и опять воды не будет хватать!!!
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29.06.2020 10:23 Відповісти
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