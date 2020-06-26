Війна за Херсон. Чому РФ готує військовий напад на Україну. ВIДЕО

Чому ймовірність повномасштабного нападу Росії велика, як ніколи, і при чому тут Херсонська область? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Ситуація з водою в окупованому Криму погіршується з року в рік. А нинішній рік взагалі має стати найбільш посушливим за останні - увага - 150 років! Бракує вже навіть питної води, а сільгоспугіддя постійно перетворюються в солончаки.

Як Кремль напередодні обнулення термінів Путіна облизується на воду в Херсонській області? Чим загрожують Україні російські військові навчання "Кавказ-2020"? Чи може Україна повторити долю Грузії зразка 2008-го року? І хто в Україні має на меті доставити воду російській окупаційній владі в Криму?

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