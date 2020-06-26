Війна за Херсон. Чому РФ готує військовий напад на Україну. ВIДЕО
Чому ймовірність повномасштабного нападу Росії велика, як ніколи, і при чому тут Херсонська область? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Ситуація з водою в окупованому Криму погіршується з року в рік. А нинішній рік взагалі має стати найбільш посушливим за останні - увага - 150 років! Бракує вже навіть питної води, а сільгоспугіддя постійно перетворюються в солончаки.
Як Кремль напередодні обнулення термінів Путіна облизується на воду в Херсонській області? Чим загрожують Україні російські військові навчання "Кавказ-2020"? Чи може Україна повторити долю Грузії зразка 2008-го року? І хто в Україні має на меті доставити воду російській окупаційній владі в Криму?
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Мировое сообщество в который раз выразит своё не согласие на действия
России. Но, главное, что Россия торговый партнёр -- а деньги сегодня всё. .
зеленое говно без яиц не в состоянии управлять страной даже в относительно мирное время.
представляю, что будет, если что?)))) дрыснут на пару с дерьмаком на канары отсидеться)))
как военная база Крым Россию не спасает, как курорт не интересует, как источник прибыли Крым чёрная дыра на вечных дотациях, как аннексированная земля - будущая пустошь, потому что никто ничего туда инвестировать не будет.
Зачем было дёргаться - лишь бы отреагировать на пинок Януковичу ?
Лысая головка уже в петле, и чем больше будет дёргаться - тем быстрее затянется.
у коллаборантов и кацапских олигархов есть свои телеканалы, свои партии в Раде и наемные титушки.
кацапские террористы, пользуясь продажностью и неадекватность наших властей, внедряются на высокие руководящие должности.
или как минимум переедешь на Волынь?
Ни рельеф ни климат не подходящие. С одной стороны дороги море с другой простреливаемая степь и так пол дороги. Да и температура у нас уже 40 в тени. Получится разновидность сирийской операции.
а если будет - мне сутки до тебя, если самолетики еще пыхтеть будут и на связи.....
Какие москали.... Там перлы все нац. страны...САВСЭМ балной да....