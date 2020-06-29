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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 646 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, всего зафиксированы 43 628 случаев

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Попка дурак.
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29.06.2020 09:12 Ответить
А Степанов?
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29.06.2020 09:16 Ответить
сволота
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29.06.2020 09:20 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1920
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29.06.2020 09:21 Ответить
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пипец - клоун с ****** дают представление по разводу лохов...
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5614
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29.06.2020 09:21 Ответить
Ці руки нічого не кидали🐸🧟🐍
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29.06.2020 09:22 Ответить
Баба да, баба да...
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29.06.2020 09:23 Ответить
как корабєльная торпєда.
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29.06.2020 09:25 Ответить
дыбиловирус для терпил
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29.06.2020 09:44 Ответить
 
 