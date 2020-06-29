УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10640 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
2 961 9

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попка дурак.
показати весь коментар
29.06.2020 09:12 Відповісти
А Степанов?
показати весь коментар
29.06.2020 09:16 Відповісти
сволота
показати весь коментар
29.06.2020 09:20 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1920
показати весь коментар
29.06.2020 09:21 Відповісти
.
пипец - клоун с ****** дают представление по разводу лохов...
.
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5614
показати весь коментар
29.06.2020 09:21 Відповісти
Ці руки нічого не кидали🐸🧟🐍
показати весь коментар
29.06.2020 09:22 Відповісти
Баба да, баба да...
показати весь коментар
29.06.2020 09:23 Відповісти
как корабєльная торпєда.
показати весь коментар
29.06.2020 09:25 Відповісти
дыбиловирус для терпил
показати весь коментар
29.06.2020 09:44 Відповісти
 
 