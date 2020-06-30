В результате стрельбы в Ивано-Франковске ранен мужчина, - Нацполиция. ВИДЕО
В Ивано-Франковске огнестрельное ранение получил местный житель.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
30 июня, в 19:40 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецька 192 неизвестный стрелял в мужчину. Как предварительно установили правоохранители огнестрельное ранение получил 45-летний-местный житель.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются.
В области введен оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника.
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Иннокентий beer
показать весь комментарий30.06.2020 22:43 Ответить Мне нравится 1
Vivo UA
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Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий30.06.2020 22:49 Ответить Мне нравится 0
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