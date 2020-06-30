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В результате стрельбы в Ивано-Франковске ранен мужчина, - Нацполиция. ВИДЕО

В Ивано-Франковске огнестрельное ранение получил местный житель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

30 июня, в 19:40 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецька 192 неизвестный стрелял в мужчину. Как предварительно установили правоохранители огнестрельное ранение получил 45-летний-местный житель.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Также смотрите: Мужчина стрелял по группе людей под Киевом, одного пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги и грудной клетки, - полиция. ФОТО

В области введен оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника.

Автор: 

Ивано-Франковск (830) Нацполиция (16480) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3256)


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частенько постреливать стали
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30.06.2020 22:43 Ответить
Пристрелка оружия видать.
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30.06.2020 23:09 Ответить
Станіслав ніфіга не сміється
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30.06.2020 22:49 Ответить
 
 