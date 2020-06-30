Внаслідок стрілянини в Івано-Франківську поранено чоловіка, - Нацполіція. ВIДЕО
В Івано-Франківську вогнепального поранення зазнав місцевий житель.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
30 червня, о 19:40 по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька 192 невідомий стріляв у чоловіка. Як попередньо встановили правоохоронці вогнепального поранення зазнав 45-річний місцевий житель.
Постраждалого госпіталізували в лікарню. Причини та обставини стрілянини встановлюються.
В області введено оперативний план "Сирена". В даний час проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.
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Иннокентий beer
показати весь коментар30.06.2020 22:43 Відповісти Мені подобається 1
Vivo UA
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Гундяй Крестовоздвиженский
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