РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
2 011 9

Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 514 тыс., инфицированных - 10,59 млн.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще Геращенко рядом поставьте, он пусть о рекордах скорости руками дергает.
показать весь комментарий
01.07.2020 09:20 Ответить
это уже плять превратилось в какой-то дешевый телесериал или реалити шоу...
показать весь комментарий
01.07.2020 09:23 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/gospital-avakova-potratil-na-protivodejstvie-covid-19-bolshe-deneg-chem-171-opornaja-bolnica/
показать весь комментарий
01.07.2020 09:24 Ответить
?
показать весь комментарий
01.07.2020 09:49 Ответить
 
 