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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 514 тыс., инфицированных - 10,59 млн.
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Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий01.07.2020 09:20 Ответить Мне нравится 1
Роман Самойленко #447963
показать весь комментарий01.07.2020 09:23 Ответить Мне нравится 1
Alex Uzh
показать весь комментарий01.07.2020 09:24 Ответить Мне нравится 0
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Роман Самойленко #447963
показать весь комментарий01.07.2020 09:49 Ответить Мне нравится 0
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