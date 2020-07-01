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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу у світі померли понад 5 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 514 тис., інфікованих - 10,59 млн
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Alexey Chernyavsky
показати весь коментар01.07.2020 09:20 Відповісти Мені подобається 1
Роман Самойленко #447963
показати весь коментар01.07.2020 09:23 Відповісти Мені подобається 1
Alex Uzh
показати весь коментар01.07.2020 09:24 Відповісти Мені подобається 0
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Роман Самойленко #447963
показати весь коментар01.07.2020 09:49 Відповісти Мені подобається 0
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