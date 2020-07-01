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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу у світі померли понад 5 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 514 тис., інфікованих - 10,59 млн

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Еще Геращенко рядом поставьте, он пусть о рекордах скорости руками дергает.
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01.07.2020 09:20 Відповісти
это уже плять превратилось в какой-то дешевый телесериал или реалити шоу...
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01.07.2020 09:23 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/gospital-avakova-potratil-na-protivodejstvie-covid-19-bolshe-deneg-chem-171-opornaja-bolnica/
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01.07.2020 09:24 Відповісти
?
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01.07.2020 09:49 Відповісти
 
 