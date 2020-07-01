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На Буковине задержаны контрабандисты, мотодельтапланом переправлявшие в Румынию сигареты, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники Черновицкого отряда задержали контрабандистов, которые мотодельтапланом переправляли в Румынию сигареты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Реализуя оперативную информацию пограничники задержали на окраине н.п. Капловка Хотинского района пилота мотодельтаплана. Около 3:00 ночи воздушный контрабандист приземлился после заграничного полета. Над соседней страной он сбросил пакеты с табачными изделиями. Вместе с пилотом задержали двух его сообщников", - говорится в сообщении.

На Буковине задержаны контрабандисты, мотодельтапланом переправлявшие в Румынию сигареты, - Госпогранслужба 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одесском порту обнаружены 700 тыс. пачек контрабандных сигарет стоимостью 15 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО


На Буковине задержаны контрабандисты, мотодельтапланом переправлявшие в Румынию сигареты, - Госпогранслужба 02

За нарушение границы на пилота составлен административный протокол по ст. 204 КУоАП. Об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 282 УК "Нарушение правил использования воздушного пространства" и ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов" проинформированы подразделения Нацполиции и СБУ. Следственные действия продолжаются.

Смотрите: На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Буковина (897) Госпогранслужба (6455) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799)


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Топ комментарии
+2
І навіщо? Це ж єкспорт! Цигарки українського виробництва! І валюта повертається до Україну! А от коли з закордону везуть контрабанду, то це не вигідно нашій державі!
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01.07.2020 22:20
+2
сейчас такое в моде грузовой
https://www.olx.ua/obyavlenie/gruzoviy-dron-kopter-vantazhniy-kvadrokopter-IDwuY5v.html#56569a2d69;promoted
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01.07.2020 22:45
+1
Скоро прекратится контрабас сигарет в ЕС.... чувствую бубочка выровняет цены на табак.будем ввозить из Белоруссии и кацапстана.
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01.07.2020 22:07
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Скоро прекратится контрабас сигарет в ЕС.... чувствую бубочка выровняет цены на табак.будем ввозить из Белоруссии и кацапстана.
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01.07.2020 22:07 Ответить
І навіщо? Це ж єкспорт! Цигарки українського виробництва! І валюта повертається до Україну! А от коли з закордону везуть контрабанду, то це не вигідно нашій державі!
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01.07.2020 22:20 Ответить
совершенно верно.в принципе это подрыв экономики Румынии.
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02.07.2020 06:41 Ответить
во дураки!
мотор же ж далеко слышно!
сделали бы римскую катапульту и контрабандили б себе по тихому...
а еще с её помощью можно было бы границу не легально пересекать
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01.07.2020 22:26 Ответить
сейчас такое в моде грузовой
https://www.olx.ua/obyavlenie/gruzoviy-dron-kopter-vantazhniy-kvadrokopter-IDwuY5v.html#56569a2d69;promoted
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01.07.2020 22:45 Ответить
воте то дааа!
аж 14 кило коки да на дальше 10 км!
ДА ОН СЕБЯ ОКУПИТ ВСЕГО ЗА ОДИН ПОЛЁТ !
(теперь вопрос - у кого одолжить....)
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01.07.2020 22:53 Ответить
у тех кто в теме- кто "конфисковывает" , и дает время Ч+ , и остальное...
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02.07.2020 21:37 Ответить
Одно взволновало-----а бабло? Неужели предоплата? Тут я в румын не поверю хоть убей!
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01.07.2020 22:47 Ответить
Даремно, румуни в цьому порядні.
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02.07.2020 00:40 Ответить
Да ладно порядочные! А у Остапа Бендера всё отобрали включая орден Золотого Руна, когда он попёр в Рио де Жанейро через румынскую границу! Вот те на!
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02.07.2020 22:13 Ответить
Пора уже переходить на электротягу - прогресс не стоит на месте, и шум на порядок ниже.
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02.07.2020 00:26 Ответить
 
 