На Буковине задержаны контрабандисты, мотодельтапланом переправлявшие в Румынию сигареты, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники Черновицкого отряда задержали контрабандистов, которые мотодельтапланом переправляли в Румынию сигареты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Реализуя оперативную информацию пограничники задержали на окраине н.п. Капловка Хотинского района пилота мотодельтаплана. Около 3:00 ночи воздушный контрабандист приземлился после заграничного полета. Над соседней страной он сбросил пакеты с табачными изделиями. Вместе с пилотом задержали двух его сообщников", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одесском порту обнаружены 700 тыс. пачек контрабандных сигарет стоимостью 15 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО





За нарушение границы на пилота составлен административный протокол по ст. 204 КУоАП. Об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 282 УК "Нарушение правил использования воздушного пространства" и ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов" проинформированы подразделения Нацполиции и СБУ. Следственные действия продолжаются.

Смотрите: На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО