На Буковине задержаны контрабандисты, мотодельтапланом переправлявшие в Румынию сигареты, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Пограничники Черновицкого отряда задержали контрабандистов, которые мотодельтапланом переправляли в Румынию сигареты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Реализуя оперативную информацию пограничники задержали на окраине н.п. Капловка Хотинского района пилота мотодельтаплана. Около 3:00 ночи воздушный контрабандист приземлился после заграничного полета. Над соседней страной он сбросил пакеты с табачными изделиями. Вместе с пилотом задержали двух его сообщников", - говорится в сообщении.
За нарушение границы на пилота составлен административный протокол по ст. 204 КУоАП. Об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 282 УК "Нарушение правил использования воздушного пространства" и ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов" проинформированы подразделения Нацполиции и СБУ. Следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мотор же ж далеко слышно!
сделали бы римскую катапульту и контрабандили б себе по тихому...
а еще с её помощью можно было бы границу не легально пересекать
https://www.olx.ua/obyavlenie/gruzoviy-dron-kopter-vantazhniy-kvadrokopter-IDwuY5v.html#56569a2d69;promoted
аж 14 кило коки да на дальше 10 км!
ДА ОН СЕБЯ ОКУПИТ ВСЕГО ЗА ОДИН ПОЛЁТ !
(теперь вопрос - у кого одолжить....)