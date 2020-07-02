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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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02.07.2020 09:19 Ответить
брифинги идиотов, решения воров, мнения лжецов.... страна абсурда, полного и всеобъемлющего
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02.07.2020 09:27 Ответить
Черговий дебіл записує відосік..Никчемна, деградована, паскудна зелена влада..ЛАЙНО.
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02.07.2020 09:28 Ответить
гниды:
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7449

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3847
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02.07.2020 09:30 Ответить
Попка дуррак!
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9196
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02.07.2020 09:31 Ответить
Тепер питання ковидла - Бє.., ме... бе.. мє. Ми досягли разом з МВС, нацгвардією, що вже жебраки і пєвуни ходять вільно по вагонам метро і виконують директиви Білла Гейтса тому ми їх захистимо щоб вони всіх заразили а метро закрили, ми засекретили загальну смертнійсть по місяцям за 2020 рік за 2019,18, 17 вона є а за 2020 це державний топ-секрет. Ми розікрали бюджет виділений на ковидлу і пустили кошти на ямковий ремонт . А взагалі , нам сподобалось творити беззаконня тирити землю для кредиторів МВФ, особливо без тиску вуличних протестів. Тому і надалі будемо діяти за принципом - Нам ваша економіка ДСС, нам важливо щоб ви були перманнтно як в Пеклі на сковороді.
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02.07.2020 09:37 Ответить
пошли вон ворюги со своим враньем, под прикрытием "коронавируса" - идет разграбление Украины..
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02.07.2020 10:06 Ответить
 
 