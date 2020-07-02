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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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aleks kyb
показати весь коментар02.07.2020 09:19 Відповісти Мені подобається 3
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Роман Самойленко #447963
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цыцкин
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WiM
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Никита Ник
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