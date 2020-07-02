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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте: В Україні 889 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 45 887 випадків

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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02.07.2020 09:19 Відповісти
брифинги идиотов, решения воров, мнения лжецов.... страна абсурда, полного и всеобъемлющего
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02.07.2020 09:27 Відповісти
Черговий дебіл записує відосік..Никчемна, деградована, паскудна зелена влада..ЛАЙНО.
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02.07.2020 09:28 Відповісти
гниды:
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7449

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3847
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02.07.2020 09:30 Відповісти
Попка дуррак!
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9196
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02.07.2020 09:31 Відповісти
Тепер питання ковидла - Бє.., ме... бе.. мє. Ми досягли разом з МВС, нацгвардією, що вже жебраки і пєвуни ходять вільно по вагонам метро і виконують директиви Білла Гейтса тому ми їх захистимо щоб вони всіх заразили а метро закрили, ми засекретили загальну смертнійсть по місяцям за 2020 рік за 2019,18, 17 вона є а за 2020 це державний топ-секрет. Ми розікрали бюджет виділений на ковидлу і пустили кошти на ямковий ремонт . А взагалі , нам сподобалось творити беззаконня тирити землю для кредиторів МВФ, особливо без тиску вуличних протестів. Тому і надалі будемо діяти за принципом - Нам ваша економіка ДСС, нам важливо щоб ви були перманнтно як в Пеклі на сковороді.
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02.07.2020 09:37 Відповісти
пошли вон ворюги со своим враньем, под прикрытием "коронавируса" - идет разграбление Украины..
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02.07.2020 10:06 Відповісти
 
 