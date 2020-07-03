"Растяжку" с небоевой гранатой обнаружили в Сырецком парке Киева. ВИДЕО

Дежурный наряд Муниципальной Охраны обнаружил "растяжку" в столичном парке, к счастью, граната не боевая. Внимание! Нецензурная лексика!

Об этом сообщает "Муниципальная охрана" на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В случае детонирования такой игрушки испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией", - говорится в сообщении.

В Муниципальной охране призывают не повторять действия из видео и в случае обнаружения взрывоопасных предметов звонить в полицию.

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