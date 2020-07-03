"Растяжку" с небоевой гранатой обнаружили в Сырецком парке Киева. ВИДЕО
Дежурный наряд Муниципальной Охраны обнаружил "растяжку" в столичном парке, к счастью, граната не боевая. Внимание! Нецензурная лексика!
Об этом сообщает "Муниципальная охрана" на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В случае детонирования такой игрушки испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией", - говорится в сообщении.
В Муниципальной охране призывают не повторять действия из видео и в случае обнаружения взрывоопасных предметов звонить в полицию.
Топ комментарии
+9 Привет
показать весь комментарий03.07.2020 13:59
+4 Привет
показать весь комментарий03.07.2020 13:57
+4 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий03.07.2020 13:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И да, я уверен, что менты в любом случае осмотрели окресности.
А версию хулиганства вы совсем не рассматривате?
У них ума как раз хватит.
Менты его сначала выслушали вежливо, забрали гранату, ометелили, а потом стали разбираться.
Сказал, что не догадался не трогать и вызвать полицию. А принес, чтобы дети не нашли.
Потом обыски дома у идиота и даже нашли патрон от макарова. Я думаю, что подкинули. Теперь ходит с условным. Вот такая история. Учитесь на чужих ошибках.