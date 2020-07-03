"Розтяжку" з небойовою гранатою виявили в Сирецькому парку Києва. ВIДЕО

Черговий наряд Муніципальної охорони виявив "розтяжку" в столичному парку, на щастя, граната не бойова. Увага! Нецензурна лексика!

Про це повідомляє "Муніципальна охорона" на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У разі детонації такої іграшки переляк вам гарантований. Особливо небезпечна подібна знахідка для дітей. Чийсь жарт міг обернутися трагедією", - йдеться в повідомленні.

У Муніципальній охороні закликають не повторювати дії з відео і в разі виявлення вибухонебезпечних предметів дзвонити в поліцію.

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