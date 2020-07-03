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"Розтяжку" з небойовою гранатою виявили в Сирецькому парку Києва. ВIДЕО

Черговий наряд Муніципальної охорони виявив "розтяжку" в столичному парку, на щастя, граната не бойова. Увага! Нецензурна лексика!

Про це повідомляє "Муніципальна охорона" на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У разі детонації такої іграшки переляк вам гарантований. Особливо небезпечна подібна знахідка для дітей. Чийсь жарт міг обернутися трагедією", - йдеться в повідомленні.

У Муніципальній охороні закликають не повторювати дії з відео і в разі виявлення вибухонебезпечних предметів дзвонити в поліцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 25-річний чоловік загинув через вибух гранати в Жовтих Водах, - поліція. ФОТО

Автор: 

граната (793) Київ (19525) парк (124)


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Топ коментарі
+9
Тебе бы мозги где нить найти...ото б тебе было бы счастье..
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03.07.2020 13:59
+4
А пальчики с нее снять..и в базу внести?? Может этот шутник там уже есть...и попадет скоро...
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03.07.2020 13:57
+4
Рядом со схроном (про который никто не знает) поцепить растяжку с игрушкой, чтоб в том месте собралась толпа ментов и взрывотехников, которые наверняка ещё и окресности прочешут. Логика - супер .
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03.07.2020 13:59
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А пальчики с нее снять..и в базу внести?? Может этот шутник там уже есть...и попадет скоро...
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03.07.2020 13:57 Відповісти
Немає складу злочину ....
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03.07.2020 15:10 Відповісти
у вас зеленский у власти по сравнение с етим гранта ето мелочи
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04.07.2020 13:55 Відповісти
Растяжку поставили ті хто тримає там схрон зі зброєю, щоб люди не ходили, потрібно шукати схрон і зброю!
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03.07.2020 13:58 Відповісти
Тебе бы мозги где нить найти...ото б тебе было бы счастье..
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03.07.2020 13:59 Відповісти
Рядом со схроном (про который никто не знает) поцепить растяжку с игрушкой, чтоб в том месте собралась толпа ментов и взрывотехников, которые наверняка ещё и окресности прочешут. Логика - супер .
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03.07.2020 13:59 Відповісти
Ніхто ж не знав що поліція знайде піротехнічну гранату. Розрахунок був на те що пересічні люди зірвуть растяжку, вона вибухне, всіх налякає, люди перестануть там ходити, про всяк випадок - нормальна психологія ідіота який ставить розтяжку в парку! Якщо ставлять розтяжку значить там щось приховали - потрібно шукати!
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03.07.2020 14:14 Відповісти
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03.07.2020 14:38 Відповісти
ага, зірвав пересічний розтяжку, вибухнула граната і ніхто не зателефонував в поліцію - дуже правдоподібно
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03.07.2020 15:25 Відповісти
Так граната ж несправжня, нікого не вбило і не поранило, лише налякало! Сам факт установки піротехнічної гранати на розтяжку говорить про те що людина яка її встановлювала має доступ до зброї. Отже потрібно шукати схрон зі зброєю!
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03.07.2020 15:27 Відповісти
По вас можно не один дісєр з психіатрії захистити! Ви б могли добряче заробляти "моделлю" для дослідників А просераєте свій природній талант на якусь форумну аналітику
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03.07.2020 17:04 Відповісти
Как для альтернативно-одарённых логика норм.

И да, я уверен, что менты в любом случае осмотрели окресности.
А версию хулиганства вы совсем не рассматривате?
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03.07.2020 15:52 Відповісти
Немає мотиву ********** просто так в парку, тоді б вже ********** десь біля якогось закладу. У ********* теж є якийсь мотив! А тут мотиву немає, якщо немає схрону зі зброєю! Потрібно ще раз пошукати, з металошукачем.
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03.07.2020 15:58 Відповісти
Отакои! Нэма мотыву хулиганить . Ви таки серьёзно думаете, шо отсутствие у вас сигареты - это мотив для гопа набить ваше рыло?
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03.07.2020 16:02 Відповісти
"Внимание! Нецензурная лексика!" - і якими мають бути мої дії?
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03.07.2020 14:03 Відповісти
Пояснить детишкам, которые могут рядом ошиваться, что это был не папа. Папа если уж завернет, то цветочки вянут...
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03.07.2020 14:40 Відповісти
В СТИХАХ БА3АРИТЬ КАК РЫЦАРЬ ПЕРЕД ДЖУЛЬЕТТОЙ
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03.07.2020 16:51 Відповісти
Если поймают идиота,который это сделал, скажет- я мол осуществлял контроль качества работы сотрудников парка, типо проверял на бдительность или что-нибудь в этом духе.
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03.07.2020 14:06 Відповісти
нет там сотрудников как таковых - этот парк и парком местные практически не называют - лес или роща
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03.07.2020 14:18 Відповісти
Та, запросто могли натянуть "активисты - защитники природы", что бы народ с остановки не срезал дорогу через рощу.
У них ума как раз хватит.
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03.07.2020 14:07 Відповісти
мусора поставили, мусора сняли
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03.07.2020 14:09 Відповісти
Сами и поставили - шоб кино снять.
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03.07.2020 14:22 Відповісти
Ктото верит что ее полиция нашла?
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03.07.2020 14:39 Відповісти
Полиция там не ходит. Нафига оно им? Только если труп там или растяжка с гранатой.
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03.07.2020 15:53 Відповісти
страйкбольна цацька--покушение на гитлера\кеннеди\буша готовили ты смотри киллерЫ))))))
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03.07.2020 16:51 Відповісти
А вот мне вообще не смешно, особенно с учетом что там в Сырецком гае гуляет часто жена с ребенком. Словил бы шутников, бил бы это не то слово, танцевал бы на голове нещадно, даже если в реанимцию отправят таких шутников,ни капельки не жалко.
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03.07.2020 17:29 Відповісти
Или ставил дурак, или это постанова.
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03.07.2020 20:18 Відповісти
нихрена это не прикол. В Киеве отрабатывают методы ведения диверсионной деятельности.
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03.07.2020 21:49 Відповісти
Знаю одного идиота, который нашел гранату, взял ее и принес в полицию.
Менты его сначала выслушали вежливо, забрали гранату, ометелили, а потом стали разбираться.
Сказал, что не догадался не трогать и вызвать полицию. А принес, чтобы дети не нашли.
Потом обыски дома у идиота и даже нашли патрон от макарова. Я думаю, что подкинули. Теперь ходит с условным. Вот такая история. Учитесь на чужих ошибках.
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04.07.2020 10:23 Відповісти
 
 