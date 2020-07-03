"Розтяжку" з небойовою гранатою виявили в Сирецькому парку Києва. ВIДЕО
Черговий наряд Муніципальної охорони виявив "розтяжку" в столичному парку, на щастя, граната не бойова. Увага! Нецензурна лексика!
Про це повідомляє "Муніципальна охорона" на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У разі детонації такої іграшки переляк вам гарантований. Особливо небезпечна подібна знахідка для дітей. Чийсь жарт міг обернутися трагедією", - йдеться в повідомленні.
У Муніципальній охороні закликають не повторювати дії з відео і в разі виявлення вибухонебезпечних предметів дзвонити в поліцію.
Топ коментарі
+9 Привет
показати весь коментар03.07.2020 13:59
+4 Привет
показати весь коментар03.07.2020 13:57
+4 Зэлэный_Змий
показати весь коментар03.07.2020 13:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И да, я уверен, что менты в любом случае осмотрели окресности.
А версию хулиганства вы совсем не рассматривате?
У них ума как раз хватит.
Менты его сначала выслушали вежливо, забрали гранату, ометелили, а потом стали разбираться.
Сказал, что не догадался не трогать и вызвать полицию. А принес, чтобы дети не нашли.
Потом обыски дома у идиота и даже нашли патрон от макарова. Я думаю, что подкинули. Теперь ходит с условным. Вот такая история. Учитесь на чужих ошибках.