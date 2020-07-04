Силовики разогнали акцию противников Лукашенко в Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

50 человек колонной прошли по центру Бреста, хлопая в ладоши. Таким образом они выражали солидарность с политзаключенными. Силовики задержали 7 участников демонстрации, а когда остальные разбежались, несколько часов кружили по центру, не давая людям опять собраться в колонну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.

Разгон произошел накануне, 3 июля. Противники Лукашенко собрались у входа в городской парк и пошли по центральной улице Ленина. У них не было с собой плакатов, они не выкрикивали лозунгов. Люди шли и хлопали в ладоши.

Вскоре к колонне подъехали микроавтобусы ОМОНа. Силовики задержали несколько человек.

Участники акции рассеялись по дворам и соседним улицам. После этого микроавтобусы ОМОНа кружили по кварталу, не давая людям собраться в большие группы.

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"За совершение административных правонарушений сотрудниками милиции задержаны 7 граждан, в отношении которых начат административный процесс", - сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

















