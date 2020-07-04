Силовики разогнали акцию противников Лукашенко в Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
50 человек колонной прошли по центру Бреста, хлопая в ладоши. Таким образом они выражали солидарность с политзаключенными. Силовики задержали 7 участников демонстрации, а когда остальные разбежались, несколько часов кружили по центру, не давая людям опять собраться в колонну.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.
Разгон произошел накануне, 3 июля. Противники Лукашенко собрались у входа в городской парк и пошли по центральной улице Ленина. У них не было с собой плакатов, они не выкрикивали лозунгов. Люди шли и хлопали в ладоши.
Вскоре к колонне подъехали микроавтобусы ОМОНа. Силовики задержали несколько человек.
Участники акции рассеялись по дворам и соседним улицам. После этого микроавтобусы ОМОНа кружили по кварталу, не давая людям собраться в большие группы.
Также на Цензор.НЕТ: Нам завидуют наши братья-россияне, украинцы, ведь мы живем в безопасной стране, - Лукашенко
"За совершение административных правонарушений сотрудниками милиции задержаны 7 граждан, в отношении которых начат административный процесс", - сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
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эту нацию не победить!
сила !
что не белорус - то спартанец...!
плох тот нигер, которому белый за прошлый месяц не поцеловал туфлю...
смотри...
https://twitter.com/i/status/1273444656047513601
Запрет был введен в 2011 году, после того как на акциях протестов белорусской оппозиции появилось нововведение - участники не выкрикивали лозунги, а только аплодировали.
Еще одну премию получили белорусские правоохранительные органы за арест однорукого человека, нарушившего запрет.
Инвалида с одной рукой в белорусском Гродно признали виновным в том, что он аплодировал в публичном месте, и оштрафовали.
https://www.bbc.com/russian/society/2013/09/130913_ig_nobel_2013
Выделенный текст - 2 ключевых отличия Украины от Беларуси/России и других авторитарных и диктаторских режимов.
Их политического лидера, Бабарико - кандидата в Президенты Республики Беларусь, якобы собравшего 360 000 голосов поддержки содержат, по явно надуманным причинам в СИЗО и возбудили уголовное дело, другого кандидата, якобы "народного блогера" арестовали и держат в СИЗО, даже не предъявив обвинения, третьего кандидата в Президенты - Цепкало, который якобы собрал 160 000 подписей, вовсе не допустили к выборам, а с протестами выходит 50 человек. 50 человек - против ареста, оппозиционных лидеров. Не 50 тысяч, а 50 человек!
На акции протеста, гарантированого кстати, Конституцией - ОМОН незаконно "вяжет" и бросает в автозаки людей, в нарушения закона и Конституции. Что делают остальные? Верно! - Они разбежались, вместо того, чтобы консолидироваться и отбить митингующих у Омона.
Кто-то еще сомневается, чем закончатся выборы в Беларуси 9 Августа???
От всей души советую вам, не заноситесь и не зарекайтесь!
Тіхановська ,що,росіянка ?
"«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики».
Зашибись Беларусь цветет и пахнет)))
Щасс завидовать начну и мечтать переехать)
А стоять,ходить, хлопать в ладоши, да даже митинговать и протестовать - МОЖНО, но главное чтобы было разрешение, и не более 3-х человек. Больше 3 собираться нельзя.
Как романтично)
А попугая с собой взять можно?
И Покричать свободу попугаям!?
Политически активный человек в Мостах шел домой с ребенком:
https://reform.by/145117-v-rezultate-provokacii-v-mostah-zaderzhan-chlen-iniciativnoj-gruppy-tihanovskoj В результате провокации в Мостах задержан член инициативной группы Тихановской
Совершенно случайная семейная пара (жена на 8-м месяце беременности) в Минске шла в магазин:
https://news.tut.by/society/691422.html «Сказали, мы подозрительно выглядим». Семья шла в магазин, а оказалась в бусе с милиционерами в штатском
Малая часть событий одного только дня...
СССР. ГУЛАГ. Конвоирование.
Вам, небось, если вас хорошенько потереть, и Путин выгоден, причем всегда и везде?
Не играйте в игры с дьяволом.
Таргана лаять гаряче....
Та без покришки і гранати ,
Ніяка падла не втече.
допоки є 1 незалежний кандидат -ТІхановська..
ось коли лукашенка і її позбудеться -треба думати...
https://censor.net/user/451931
Лукашенко ясно сказав, якщо прийде пробілоруський, він не проти. Сіль у тому, що головний його опонент -- проросійський.
https://censor.net/comments/locate/3204908/019214dc-d791-73f1-8d47-0af7f58e074ehttps://censor.net/user/128825
Яcно, вот поэтому пробелорусские уже 26 лет один за другим ложатся в сырую землю при странных обстоятельствах, а в лучшем случае по тюрьмам чалятся.https://censor.net/comments/locate/3204908/019214dc-d7aa-7338-ad05-aaa6f2706492Ответить
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зы коленьке приготовиться!