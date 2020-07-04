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Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

50 осіб колоною пройшли центром Бреста, плескаючи в долоні. У такий спосіб вони висловлювали солідарність із політв'язнями. Силовики затримали 7 учасників демонстрації, а коли інші розбіглися, кілька годин кружляли центром, не даючи людям знову зібратися в колону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на TUT.by.

Розгін стався напередодні, 3 липня. Противники Лукашенка зібралися біля входу в міський парк і пішли центральною вулицею Леніна. У них не було із собою плакатів, вони не вигукували гасел. Люди йшли і плескали в долоні.

Незабаром до колони під'їхали мікроавтобуси ОМОНу. Силовики затримали кількох людей.

Учасники акції розбіглися дворами і сусідніми вулицями. Після цього мікроавтобуси ОМОНу кружляли кварталом, не даючи людям зібратися у великі групи.

Читайте також: Нам заздрять наші брати-росіяни, українці, адже ми живемо в безпечній країні, - Лукашенко

"За вчинення адміністративних правопорушень співробітниками міліції затримано 7 громадян, щодо яких розпочато адміністративний процес", - повідомили в пресслужбі УВС Брестського облвиконкому.

Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 01
Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 02
Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 03
Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 04
Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 05
Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 06
Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 07
Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 08
Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі 09

Автор: 

Білорусь (7938) опозиція (292) протест (2398)


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Топ коментарі
+18
Скажи кацапа, а в США менты гоняются за теми, кто хлопает в ладоши?
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04.07.2020 16:21
+17
50 человек?хлопая в ладоши?
эту нацию не победить!
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04.07.2020 15:35
+16
то ли дело у тебя в паРаше, спокойно как на кладбище и гебнявая свора вас руссосвинок дрючит вот уже 20лет, так ведь кацап?
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04.07.2020 15:53
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50 человек?хлопая в ладоши?
эту нацию не победить!
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04.07.2020 15:35 Відповісти
и это еще не вступили в дело их знаменитые партизанские отряды о которых они всем рассказывают....
сила !
что не белорус - то спартанец...!
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04.07.2020 15:40 Відповісти
После США это выглядит наивно и смешно.
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04.07.2020 15:37 Відповісти
А шо там, в США, лінчують нєграв?
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04.07.2020 15:38 Відповісти
пока белых только...
плох тот нигер, которому белый за прошлый месяц не поцеловал туфлю...
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04.07.2020 15:41 Відповісти
То шо пиндосы всьо? Расеюшка будет царювать?
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04.07.2020 15:44 Відповісти
на Расеюшке чеченцы рулят, а в Америке вот.....
смотри...
https://twitter.com/i/status/1273444656047513601
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04.07.2020 15:51 Відповісти
В США у ментов не забалуешь.

Силовики разогнали акцию противников Лукашенко в Беларуси - Цензор.НЕТ 8410
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04.07.2020 15:43 Відповісти
В США нет кацапав, поэтому там порядок !
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04.07.2020 16:44 Відповісти
Силовики разогнали акцию противников Лукашенко в Беларуси - Цензор.НЕТ 5991
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04.07.2020 15:50 Відповісти
Силовики разогнали акцию противников Лукашенко в Беларуси - Цензор.НЕТ 3930
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04.07.2020 15:52 Відповісти
Скажи кацапа, а в США менты гоняются за теми, кто хлопает в ладоши?
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04.07.2020 16:21 Відповісти
то ли дело у тебя в паРаше, спокойно как на кладбище и гебнявая свора вас руссосвинок дрючит вот уже 20лет, так ведь кацап?
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04.07.2020 15:53 Відповісти
Он сейчас сильно застесняется.Если их на этом сайте называют коцапами-сразу стеснительно глазки в пол опускают.
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04.07.2020 15:58 Відповісти
За то что хлопали в ладошки?
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04.07.2020 15:39 Відповісти
Президент страны Александр Лукашенко был удостоен Шнобеля за запрет публичных аплодисментов.
Запрет был введен в 2011 году, после того как на акциях протестов белорусской оппозиции появилось нововведение - участники не выкрикивали лозунги, а только аплодировали.
Еще одну премию получили белорусские правоохранительные органы за арест однорукого человека, нарушившего запрет.
Инвалида с одной рукой в белорусском Гродно признали виновным в том, что он аплодировал в публичном месте, и оштрафовали.
https://www.bbc.com/russian/society/2013/09/130913_ig_nobel_2013
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04.07.2020 15:54 Відповісти
Этот маразм "радует". Значит, нашему Клоуну, еще есть куда падать и к чему стремится.
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04.07.2020 16:07 Відповісти
УВД Брестского обліспалкома,Карл! Таким совком гнилим потягло,що мама-не горюй! А сябри будуть хлопати в долоні,аж поки лука не здохне.Як,власне,і кацапи з їх абнульонним царьком.Братскіє народи,а фулі ви хотли...
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04.07.2020 15:41 Відповісти
хорошие люди, чистая доброжелательная страна..а какое-то усатое чмо все испаганило....((((
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04.07.2020 15:41 Відповісти
Не обольщайтесь, везде хватает маргиналов, дай только волю. допропорядочных можно потом вообще не заметить. вся проблема в комплексе проблем, здесь толком не знают как сбалансировать.
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04.07.2020 18:05 Відповісти
Я не обольщаюсь, многих знаю, бывал, бухал и тут и там, проблема это экономика привязанная к русскому газу, ну а то что по ментальности ес скорее бы взяло Белорусь без усатого чем Украину с клоунами да кондитерами - Факт...
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04.07.2020 19:01 Відповісти
Он молодец , не знаю как дальше . Но он сберег страну от разгробления . Украина уже ниже рейтинга Зимбабве . Да вот так , минталетет меняется
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04.07.2020 15:43 Відповісти
По свидетельствам Глузмана при совке в лагерях не было ни одного политического заключенного из Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Вот и не верь в генетику.
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04.07.2020 15:51 Відповісти
Вы больны, батенька или просто сволочь и провокатор? Т
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04.07.2020 22:34 Відповісти
Поспорь с Глузманом. Или назови имя белоруса, который был бы заключен по политическим мотивам при совке.
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05.07.2020 11:03 Відповісти
Беларусы, при желании, могут забросать Батьку гнилой картошкой!
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04.07.2020 15:54 Відповісти
50 человек колонной прошли по центру Бреста, хлопая в ладоши. Таким образом они выражали солидарность с политзаключенными. Силовики задержали 7 участников демонстрации, а когда остальные разбежались, несколько часов кружили по центру, не давая людям опять собраться в колонну.

Выделенный текст - 2 ключевых отличия Украины от Беларуси/России и других авторитарных и диктаторских режимов.

Их политического лидера, Бабарико - кандидата в Президенты Республики Беларусь, якобы собравшего 360 000 голосов поддержки содержат, по явно надуманным причинам в СИЗО и возбудили уголовное дело, другого кандидата, якобы "народного блогера" арестовали и держат в СИЗО, даже не предъявив обвинения, третьего кандидата в Президенты - Цепкало, который якобы собрал 160 000 подписей, вовсе не допустили к выборам, а с протестами выходит 50 человек. 50 человек - против ареста, оппозиционных лидеров. Не 50 тысяч, а 50 человек!

На акции протеста, гарантированого кстати, Конституцией - ОМОН незаконно "вяжет" и бросает в автозаки людей, в нарушения закона и Конституции. Что делают остальные? Верно! - Они разбежались, вместо того, чтобы консолидироваться и отбить митингующих у Омона.

Кто-то еще сомневается, чем закончатся выборы в Беларуси 9 Августа???
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04.07.2020 15:55 Відповісти
Ага у омона так их и отобьешь. Почки омон им скорее отобьет.
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04.07.2020 17:15 Відповісти
Наш Беркут, также думал в 2014 году, также думали в Кыргызстане в 2010 году. Тут главное, даже не страх перед ОМОНОМ, а желания перемен. И вот этого желания, в белорусов нет. Поэтому - останется Лукашенко еще на 5 лет.
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04.07.2020 17:21 Відповісти
Украинцы выстояли на Майдане, прошли войну и так хотели перемен, что выбрали себе чуть припомаженное подобие Лукашенко. И их справедливое желание перемен стало уходить куда-то как пар в гудок. Больше шины не жгут и чиновников в мусорные баки не люстрируют, но и самого главного - действенных альтернативных механизмов этим вещам не появилось, а стоило бы их иметь. Как просто, делая поначалу все правильно, затем расслабиться и начать методично прос%рать потом и кровью завоеванное. Перемены-то есть, да все чаще не те, к которым стремились, - такие перемены, чтобы в будущем точно не было нужных перемен. И вас это как будто устраивает, и в ответ только вялое ворчание, мол, пусть только попробуют снова, и мы снова выйдем. И это еще 5 лет не прошло, а что будет, скажем для ровного счета, через 25? Разве уже не стали плодиться год-полтора назад, а то и больше формулировки в духе "Мы устали от войны", "томос - термос", "да какая разница" и т.д и т.п... А следующая остановка, по неоклассику, это когда "становится страшно что-то менять".
От всей души советую вам, не заноситесь и не зарекайтесь!
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04.07.2020 23:03 Відповісти
Кароче, ты из КГБ бульбарусского!
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04.07.2020 23:23 Відповісти
Короче, я говорю, что не выбравшим Зеленского нас поучать свысока. Несмотря на весь проявленный ранее на Майдане и на Донбассе героизм, перед которым я преклоняюсь. Потому что критическая масса наших дебилов своего "Зеленского" выбрала в 1994 г. и мы до сих пор, как видите, разгрестись не можем. А начиналось все так же. "Долбень, но, авось, обтешется. Там у него вроде неглупые люди собрались в команде, даже либеральных взглядов имеются". "Это все не надолго, не потянет, другого выберем, да хоть завтра сбросим, если будет дурковать..."
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04.07.2020 23:32 Відповісти
Хоч це радує. Бракувало ще одного артиста по-сусідству. І без цього весело до сліз.
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04.07.2020 23:09 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве клоун.
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04.07.2020 22:38 Відповісти
Правильно Бацька разогнал митингующих потому, что сейчас акции против Лукашенко разгоняет *****.
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04.07.2020 16:07 Відповісти
Лахті,не пори ..уйню !!!
Тіхановська ,що,росіянка ?
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04.07.2020 18:38 Відповісти
Лукашенко так сипел, что его конкуренты-де отрабатывают деньги посаженных Кремлем российских олигархов, что в самообъявленный им лично для себя День Независимости, который большинство белорусов в этом качестве воспринимают, мягко говоря, с недоумением, принимал у себя на высшем уровне главу Сбербанка Германа Грефа и открыто клянчил денег на свой новый пятилетний срок в обмен на последнее, что найдется с себя снять, от белорусского государства. Выражал, правда, эту мысль витиевато:

"«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики».
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04.07.2020 23:12 Відповісти
На Сиэтл смахивает.
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04.07.2020 16:09 Відповісти
Стоять нельзя, ходить нельзя, хлопать в ладоши низзя)
Зашибись Беларусь цветет и пахнет)))
Щасс завидовать начну и мечтать переехать)
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04.07.2020 16:24 Відповісти
Дороги хорошие, в городах чистенько и ухожено, да и зарплаты(именно зарплаты, а не доход) повыше чем в Украине.
А стоять,ходить, хлопать в ладоши, да даже митинговать и протестовать - МОЖНО, но главное чтобы было разрешение, и не более 3-х человек. Больше 3 собираться нельзя.
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04.07.2020 16:40 Відповісти
Ты еще тут? Давай в Белорусь
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04.07.2020 17:53 Відповісти
То есть, если я выйду с женой и двумя детьми, то уже посадют?)
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04.07.2020 18:10 Відповісти
Могут! Но скорее всего, отделаешься просто штрафом. Так что, кого-то одного, придется дома оставить.
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04.07.2020 18:13 Відповісти
Митинг из меня жены и ребенка...
Как романтично)
А попугая с собой взять можно?
И Покричать свободу попугаям!?
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04.07.2020 18:44 Відповісти
Любой ваш каприз:

Политически активный человек в Мостах шел домой с ребенком:
https://reform.by/145117-v-rezultate-provokacii-v-mostah-zaderzhan-chlen-iniciativnoj-gruppy-tihanovskoj В результате провокации в Мостах задержан член инициативной группы Тихановской

Совершенно случайная семейная пара (жена на 8-м месяце беременности) в Минске шла в магазин:

https://news.tut.by/society/691422.html «Сказали, мы подозрительно выглядим». Семья шла в магазин, а оказалась в бусе с милиционерами в штатском

Малая часть событий одного только дня...
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04.07.2020 23:19 Відповісти
«Шаг влево, шаг вправо: считается побег. Прьіжок на месте - провокция.»
СССР. ГУЛАГ. Конвоирование.
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04.07.2020 16:42 Відповісти
А на колени в снег?
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04.07.2020 18:07 Відповісти
Мы можем гордится украинцами, которые хотят гордится таким президентом
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04.07.2020 16:27 Відповісти
Кто с миром придет против диктатуры,от меча и погибнет,клин клином вышибать нужно,елементарно все.
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04.07.2020 16:40 Відповісти
мразь вусата гірша за берія(((
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04.07.2020 16:51 Відповісти
Правильно Бацька делает, эти своими выходками до добра страну не доведут, Украина яркий тому пример.
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04.07.2020 16:55 Відповісти
Полсотни молодежи вышли и похлопали в ладоши, а Таракан уже обделался и бросил ОМОН на разгон и аресты.
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04.07.2020 18:22 Відповісти
А нефиг, хлопать. Сидите по-домам.
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04.07.2020 18:29 Відповісти
То мабуть хлопала 5-а білоруська колона. Теж хочуть в російську колонію.
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04.07.2020 23:21 Відповісти
Не-а, белорусская 5-я колонна, чтобы отличать, одета по форме и надпись на спине на чисто белорусском... русском имеется: "ОМОН" ("АМАП", кажучы па-беларуску). Ну есть еще немножко тихарей по гражданке - в бейсболках до самых глаз, кросачах и вареных джинсах или трениках.
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04.07.2020 23:38 Відповісти
Україні режим Лукашенка вигідний за всіма крітеріями, до 24 року одним комплектом вигод, а після 24 року--другим комплектом вигод.
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04.07.2020 18:24 Відповісти
Что там кому, подскажите, у казаков при Богдане Хмельницком было выгодно? И чем кончилось?
Вам, небось, если вас хорошенько потереть, и Путин выгоден, причем всегда и везде?

Не играйте в игры с дьяволом.
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04.07.2020 23:24 Відповісти
Так ,ніжно аплодувати,
Таргана лаять гаряче....
Та без покришки і гранати ,
Ніяка падла не втече.
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04.07.2020 18:29 Відповісти
Коли я дивлюсь відео цих затриманнь з демократичної України, я радію з факту кожного затриманого, проговорюючи пошепки; от як красиво ще одного майбутнього Насірова пов'язали. Радію від безсилля, бо я не у спромозі вчинити справедливий суд над сотнями тисяч Насірових в Україні, яких було нікому ось так в Україні кошмарити у свій час, як кошмарить їх Лукашенко у Біларусі.
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04.07.2020 18:30 Відповісти
Какой смысл на Беларашке вообще идти на выборы участвовать в спланированном спектакле и только узаканивать етот беспредел
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04.07.2020 18:31 Відповісти
все таки є зміст.
допоки є 1 незалежний кандидат -ТІхановська..

ось коли лукашенка і її позбудеться -треба думати...
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04.07.2020 18:41 Відповісти
Лукашенко заявив, що він не проти пробілоруського кандидата, аби не проросійського.
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04.07.2020 23:24 Відповісти
Бот, сколько можно эту херь постить?!

Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі - Цензор.НЕТ 200 https://censor.net/user/451931

Лукашенко ясно сказав, якщо прийде пробілоруський, він не проти. Сіль у тому, що головний його опонент -- проросійський.
https://censor.net/comments/locate/3204908/019214dc-d791-73f1-8d47-0af7f58e074ehttps://censor.net/user/128825

Яcно, вот поэтому пробелорусские уже 26 лет один за другим ложатся в сырую землю при странных обстоятельствах, а в лучшем случае по тюрьмам чалятся.https://censor.net/comments/locate/3204908/019214dc-d7aa-7338-ad05-aaa6f2706492Ответить
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04.07.2020 23:41 Відповісти
У колхозника появилась новая отмазка - все это происки рассеи. Это она под него роет, поэтому всем нужно сплотиться и противостоять угрозе утраты государственности (читай - угрозе утраты лукашенки).
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04.07.2020 19:10 Відповісти
Геостратегічний інтерес України і Саша три процента--цілком різні підходи до дійсності. Перший--вірний. Друкгий--фальшивий.
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04.07.2020 19:21 Відповісти
Путин в этот раз сбросит Лукашенко. Есть намного лучше кандидатуры. Бабарико 100% контролируем, если не имеет официальное звание в фсб. Запасаемся попкорном.
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04.07.2020 22:46 Відповісти
Так і є на даний момент. У нас державність, це Порошенко, а в Білорусії -- Лукашенко. В іншому разі попкорн, війна, дефолт і воші.
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04.07.2020 23:28 Відповісти
Лукашенко - микрохуйло.
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04.07.2020 23:50 Відповісти
Одинаковое они. Просто одно городское, другое сельское. Только потому друг друга и ненавидят.
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04.07.2020 23:53 Відповісти
50 человек? серьезно? это все недовольные лукашенком? ну тогда выборы лукашенка на выборах лукашенко пройдут по плану.
зы коленьке приготовиться!
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05.07.2020 10:43 Відповісти
После победы оппозиции в Беларуси, там появятся свои Ахметовы, Коломойские... А может и наши "родные" там объявятся. Будут олигархами на две страны.
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07.07.2020 00:39 Відповісти
 
 