Силовики розігнали акцію противників Лукашенка в Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

50 осіб колоною пройшли центром Бреста, плескаючи в долоні. У такий спосіб вони висловлювали солідарність із політв'язнями. Силовики затримали 7 учасників демонстрації, а коли інші розбіглися, кілька годин кружляли центром, не даючи людям знову зібратися в колону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на TUT.by.

Розгін стався напередодні, 3 липня. Противники Лукашенка зібралися біля входу в міський парк і пішли центральною вулицею Леніна. У них не було із собою плакатів, вони не вигукували гасел. Люди йшли і плескали в долоні.

Незабаром до колони під'їхали мікроавтобуси ОМОНу. Силовики затримали кількох людей.

Учасники акції розбіглися дворами і сусідніми вулицями. Після цього мікроавтобуси ОМОНу кружляли кварталом, не даючи людям зібратися у великі групи.

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"За вчинення адміністративних правопорушень співробітниками міліції затримано 7 громадян, щодо яких розпочато адміністративний процес", - повідомили в пресслужбі УВС Брестського облвиконкому.

















