Пятиэтажный дом горит в Новой Каховке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке. Загорелась одна из квартир, пламя быстро перекинулось на шиферную крышу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Херсонской области.
В доме загорелась крыша. Жителей эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет, на месте происшествия работают спасатели.
Издание ZPost пишет, что в одной из квартир на 5 этаже произошла семейная ссора, в результате которой мужчина поджег жилье. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.
"Поджигатель говорит, что уснул и не слышал, как начался пожар", - утверждают журналисты.
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Топ комментарии
+38 Утилизация ватников
показать весь комментарий05.07.2020 17:07
+16 Люцифер
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+14 Ali Hasan
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После этого огонь перекинулся и на соседние здания.
Информация о пострадавших и другие обстоятельства произошедшего уточняются.
пора всем зебилам дать им отпор...
Вызывай пожарных!)) Пусть они тебе брансбойд вставят в очко,авось потушишь!))