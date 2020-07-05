Пятиэтажный дом горит в Новой Каховке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке. Загорелась одна из квартир, пламя быстро перекинулось на шиферную крышу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Херсонской области.

В доме загорелась крыша. Жителей эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет, на месте происшествия работают спасатели.

Издание ZPost пишет, что в одной из квартир на 5 этаже произошла семейная ссора, в результате которой мужчина поджег жилье. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

"Поджигатель говорит, что уснул и не слышал, как начался пожар", - утверждают журналисты.

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