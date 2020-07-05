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Пятиэтажный дом горит в Новой Каховке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке. Загорелась одна из квартир, пламя быстро перекинулось на шиферную крышу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Херсонской области.

В доме загорелась крыша. Жителей эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет, на месте происшествия работают спасатели.

Издание ZPost пишет, что в одной из квартир на 5 этаже произошла семейная ссора, в результате которой мужчина поджег жилье. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

"Поджигатель говорит, что уснул и не слышал, как начался пожар", - утверждают журналисты.

Также на Цензор.НЕТ: 7 автомобилей сгорели при пожаре на парковке в Харькове. ФОТО

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Автор: 

Новая Каховка (155) поджог (1077) пожар (5960) ГСЧС (4983) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+38
Бедосик съездил на Херсонщину.
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05.07.2020 17:07
+16
Такі п'ятиповерхівки криють рубероїдом.
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05.07.2020 17:10
+14
Скоріше їм прийдеться платити самим за ремонт будинку і новий дах.
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05.07.2020 17:09
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Страница 2 из 2
В одном из районов, где расположены частные дома, загорелось одно из строений.
После этого огонь перекинулся и на соседние здания.
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05.07.2020 17:45 Ответить
П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці - Цензор.НЕТ 7158
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05.07.2020 18:00 Ответить
ага
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05.07.2020 18:02 Ответить
Автобус загорелся около аэропорта Домодедово https://youtu.be/3fmwtw1v60g
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05.07.2020 17:53 Ответить
Как видно на видео, половина автобуса оказалась полностью охвачена огнем.
Информация о пострадавших и другие обстоятельства произошедшего уточняются.
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05.07.2020 17:55 Ответить
год назад..
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05.07.2020 23:40 Ответить
Где Бубочка,там беда,верная примета.Сочуствую одесситам.Как там стадион в Южном,сколько на него госбюджет дал и сколько местный потратил?
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05.07.2020 18:06 Ответить
То порошонка злой на Херсонскую область и накаркал.
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05.07.2020 18:08 Ответить
Ага, Порох виноват, что город построил поле за свои 13.8 млн., полученные по децентрализации, а "величайший" приехал только рожей посветить. При этом предварительно ободрав городскую казну по самые помидоры, что теперь денег не хватает на социалку. А как красиво обещал

П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці - Цензор.НЕТ 5812
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05.07.2020 18:18 Ответить
Твой порох -брехливая козлина.
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05.07.2020 18:20 Ответить
Вообще-о, это ты брехливая и неблагодарная козлина. Насколько я помню из твоих спичей тут - ты у нас в муниципальной охране работаешь. Так вот интересно, не подскажешь откуда вдруг взялись были деньги у города на твою службу?
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05.07.2020 18:22 Ответить
Голос за кадром, тіпа то все херня, головне ж у людей більЙО там вісіт...
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05.07.2020 18:12 Ответить
какой идиот на чердаке в такую погоду белье будет сушить
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05.07.2020 18:16 Ответить
Ну так ви ж знаєте чиї потомки в тих каях в більшості живуть...
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05.07.2020 18:18 Ответить
Белье висит у людей по балконам. На фотках хорошо видно.
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05.07.2020 18:39 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/pozhar-novoy-kahovke-zhiltsov-postradavshih-1593961538.html Пожар в Новой Каховке: жильцов пострадавших квартир отселят
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05.07.2020 18:17 Ответить
Тупая порохоботня и тут грязь льет.От конченные людишки.
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05.07.2020 18:19 Ответить
100%,братанчик..
пора всем зебилам дать им отпор...
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05.07.2020 18:26 Ответить
хде?
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05.07.2020 18:26 Ответить
там на ветке выше картинка с Зеленой мухой , советую посмотреть
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05.07.2020 18:27 Ответить
У тебя блазнепоклонника очко подгорает!))
Вызывай пожарных!)) Пусть они тебе брансбойд вставят в очко,авось потушишь!))
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05.07.2020 18:30 Ответить
Не обращай внимания, им за это платят, вот и суют политику в любые темы.
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05.07.2020 18:54 Ответить
Вместо изрыгания ненависти к правительству, перестаньте набираться как свиньи
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05.07.2020 18:22 Ответить
а гадость пью из экономии ,хоть по утрам да за свои
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05.07.2020 18:28 Ответить
Ой, что-то запереживал я за Одессу и ЧФУ...как бы не вышло чего....Там ЗЕбуин своей харей светил..)
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05.07.2020 18:33 Ответить
П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці - Цензор.НЕТ 5193
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05.07.2020 18:35 Ответить
клоуны это ваш Зеля
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05.07.2020 18:36 Ответить
https://censor.net/user/95715 (С)
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05.07.2020 18:38 Ответить
П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці - Цензор.НЕТ 3063
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05.07.2020 19:42 Ответить
Поджег квартиру после ссоры и пошел спать? Ну это явный претендент на звание Дебил года.
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05.07.2020 18:53 Ответить
А что делала жена?
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05.07.2020 19:18 Ответить
Пошла к соседу)
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05.07.2020 19:35 Ответить
От радости или от горя?
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05.07.2020 20:52 Ответить
У зебілів дах і їде і палає.
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05.07.2020 19:46 Ответить
Дістали вже ті пияки, що в армії, що в цивільному житті!
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05.07.2020 22:04 Ответить
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