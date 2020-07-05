Турция успешно испытала свою первую противокорабельную ракету Atmaca. ВИДЕО

Турция впервые применила крылатую ракету собственной разработки Atmaca. Она успешно поразила надводную цель на расстоянии более 200 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкой издание "Анадолу".

"Ракета преодолела расстояние в более 200 км. Все задачи успешно выполнены. Вскоре эта ракета будет передана на вооружение турецкой армии", - написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

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