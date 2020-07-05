Турция успешно испытала свою первую противокорабельную ракету Atmaca. ВИДЕО
Турция впервые применила крылатую ракету собственной разработки Atmaca. Она успешно поразила надводную цель на расстоянии более 200 км.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкой издание "Анадолу".
"Ракета преодолела расстояние в более 200 км. Все задачи успешно выполнены. Вскоре эта ракета будет передана на вооружение турецкой армии", - написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.
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Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) сообщило об атаке "иностранной авиации" на стратегически важную (в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу, на которой, согласно нескольким источникам, были размещены турецкие средства ПВО. Какая именно страна стоит за нападением, в распространенном в воскресенье, 5 июля, заявлении не сообщается.
Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение "тщетной и полной отчаяния попыткой" повысить мораль войск соперника ПНС, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию "в нужное время в нужном месте".
Между тем войска Хафтара, согласно заявлением источника ТАСС, уже взяли на себя ответственность за нападение на базу, которое было совершено в ночь на воскресенье. "ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя, - сообщил источник. - Были уничтожены размещенные там https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8/a-54039523 турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL".
При поддержке Турции войскам ПНС удалось переломить ход https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B2%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F/a-53614125 военного конфликта и вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, авиабаза Эль-Ватыя была занята в мае.
Совершенно очевидно, что у турков не было ...ДРЛО!!! Это то, чего и нам не хватает, и об этом говорилось миллионы раз. Почему никто не занимается ДРЛО не понятно, только не путайте с пассивными РЛС.
було непевні повідомлення, що 2 лип Ізраїль розбомбив іранський завод ядерного палива..
що про це чути ?
Все остальные города - в твоих мечтах. Если опять вата там рыпнется - подохнут к ******, как в Одессе было...