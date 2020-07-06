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Туреччина успішно випробувала свою першу протикорабельну ракету Atmaca. ВIДЕО

Туреччина вперше застосувала крилату ракету власної розробки Atmaca. Вона успішно вразила надводну ціль на відстані понад 200 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання "Анадолу".

"Ракета подолала відстань у понад 200 км. Всі завдання успішно виконані. Незабаром ця ракета буде передана на озброєння турецькій армії", - написав у твіттері глава Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини Ісмаїл Демір.

Також дивіться: Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". ВIДЕО (оновлено)

Туреччина успішно випробувала свою першу протикорабельну ракету Atmaca 01

випробування (403) крилаті ракети (1073) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+26
ЗЕвлада - читай Рашавлада. Ці мудаки можуть тільки нашу ППО паралізувати, як це нещодавно відбулося. І аби не шкандаль у пресі, то хто знає, де були б зараз рашисти.
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06.07.2020 00:15
+16
Ну, що ж.
Раз ця Зє влада, не хоче ставити на конвейер вітчизняний ПРК «Нептун», і платити українським конструкторам, і робітникам, то наступній владі, прийдеться закуповувати турецькі ПКР
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06.07.2020 00:01
+15
Есть большое подозрение, что ее помогали создавать конструкторы "Нептуна". Своих маршевых двигателей у турков еще не было. Похоже "Мотор Сич" не только к турецким ударным БПЛА будет причастна.
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06.07.2020 01:15
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Гарпун під новою назвою.
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06.07.2020 01:44 Відповісти
надеюсь Турки когда то помогут Грузии вернуть её территории ....которые тягают кацапы туда сюда .... есть в одном выпуске Grand Tour где Джереми Кларксон рассказывает что там творит русня на Грузинской территории наглядно! .... всем советую глянуть выпуск.
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06.07.2020 02:07 Відповісти
Испытали? Теперь пора применять по москалям.
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06.07.2020 03:31 Відповісти
Atmaca перекладається як яструб!
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06.07.2020 03:50 Відповісти
"Putin - göt deliği"
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06.07.2020 04:11 Відповісти
Хммм....а похоже ставки растут и имеем очень важный урок.
Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) сообщило об атаке "иностранной авиации" на стратегически важную (в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу, на которой, согласно нескольким источникам, были размещены турецкие средства ПВО. Какая именно страна стоит за нападением, в распространенном в воскресенье, 5 июля, заявлении не сообщается.
Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение "тщетной и полной отчаяния попыткой" повысить мораль войск соперника ПНС, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию "в нужное время в нужном месте".
Между тем войска Хафтара, согласно заявлением источника ТАСС, уже взяли на себя ответственность за нападение на базу, которое было совершено в ночь на воскресенье. "ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя, - сообщил источник. - Были уничтожены размещенные там https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8/a-54039523 турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL".
При поддержке Турции войскам ПНС удалось переломить ход https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B2%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F/a-53614125 военного конфликта и вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, авиабаза Эль-Ватыя была занята в мае.
Совершенно очевидно, что у турков не было ...ДРЛО!!! Это то, чего и нам не хватает, и об этом говорилось миллионы раз. Почему никто не занимается ДРЛО не понятно, только не путайте с пассивными РЛС.
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06.07.2020 07:44 Відповісти
Samoje ploxoje sto turki neimejet PVO,tam starjio u nix Vietnamskix vremion.Svoji probyvajet delat no poka bez rezultatov,tolko na bumage jest takyje
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06.07.2020 08:10 Відповісти
Ну якщо навіть мордвини у суцільній пустелі здатні знешкодити не таку вже і слабку ПВО НАТО, то саме ПВО мордвинів взагалі нічого не варте
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06.07.2020 08:37 Відповісти
Надо отметить, что "Нептун" летает на 300 км, и уже испытан с БЧ. К тому же, идет уже в комплексе с самоходной стартовой установкой, а у турков, лично меня, смутила эта "сборка труб" в прямом эфире. Так что наш "Луч" как всегда на высоте! Вот только, как я понимаю, в бюджете этого года Зеленая плесень не выделила ни копейки на нужные Украине ракеты!
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06.07.2020 08:27 Відповісти
И что она так на НЕПТУН похожа?Меняем ракеты на беспилотники
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06.07.2020 08:34 Відповісти
Они оба с американского "гарпуна" срисованы.
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06.07.2020 08:51 Відповісти
Правильний аналог вибрали,ресурсів.
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05.08.2020 13:20 Відповісти
питання до околовійськових блогерів :

було непевні повідомлення, що 2 лип Ізраїль розбомбив іранський завод ядерного палива..

що про це чути ?
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06.07.2020 10:04 Відповісти
Украинский "Нептун", турецкий "Atmaka" , плавучее барахло называемое ВМФ России всё ближе к тому, что бы превратиться просто в плавучие цели.
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06.07.2020 10:30 Відповісти
Пока разваливается Украина, причем уверенно
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06.07.2020 11:59 Відповісти
В твоих мечтах, козломордый...
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06.07.2020 12:06 Відповісти
Крым, Луганск, Донецк. На низком старте Одесса, Харьков, Закарпатье, Болград.....
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06.07.2020 12:45 Відповісти
Первые три захватили, когда у нас армии не было, дебильное ты. И то, мы вернули 2/3 захваченных территорий на Востоке. Крым вас **** санкциями. И весьма успешно.
Все остальные города - в твоих мечтах. Если опять вата там рыпнется - подохнут к ******, как в Одессе было...
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06.07.2020 14:18 Відповісти
А как санкции действуют на Украину?
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06.07.2020 14:55 Відповісти
на нас они не наложены, кацап...
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06.07.2020 16:29 Відповісти
У бедных слуг нет, и Украина сама на себя санкции накладывает. "Мотор сiч" уже не украинская, моторы только Раша и Китай покупали, но много. Запретили Раше продавать, что дальше? Криворукие шустро свое производство наладили, моторы мощнее и экономичнее. Где Буслаев? В Раше, и уехал не один, а с ведущими спецами, со всеми наработками. Та же фигня и с Николаевским судостроительным. Запретили продавать газотурбины, и что. На пол-года строительство фрегатов задержали.На новых фрегатах "Эссен" и "Горшков" уже русские стоят. Где главный инженер николаевского судостроительного? В Китае. А завод умер. Такая сиуация везде.,где "Антонов", "Южмаш", 50% пора "Южный", "Бурисма",...... Расскажи о пользе санкций
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06.07.2020 21:49 Відповісти
Спам 😕
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04.10.2020 22:46 Відповісти
Вона дивовижно,прямо таки, в деталях повторює Р360. Хіба що іншого кольору і ГСН - ОПТИЧНА.3
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05.08.2020 13:16 Відповісти
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