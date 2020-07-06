Туреччина успішно випробувала свою першу протикорабельну ракету Atmaca. ВIДЕО

Туреччина вперше застосувала крилату ракету власної розробки Atmaca. Вона успішно вразила надводну ціль на відстані понад 200 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання "Анадолу".

"Ракета подолала відстань у понад 200 км. Всі завдання успішно виконані. Незабаром ця ракета буде передана на озброєння турецькій армії", - написав у твіттері глава Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини Ісмаїл Демір.

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