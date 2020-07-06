Туреччина успішно випробувала свою першу протикорабельну ракету Atmaca. ВIДЕО
Туреччина вперше застосувала крилату ракету власної розробки Atmaca. Вона успішно вразила надводну ціль на відстані понад 200 км.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання "Анадолу".
"Ракета подолала відстань у понад 200 км. Всі завдання успішно виконані. Незабаром ця ракета буде передана на озброєння турецькій армії", - написав у твіттері глава Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини Ісмаїл Демір.
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Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) сообщило об атаке "иностранной авиации" на стратегически важную (в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу, на которой, согласно нескольким источникам, были размещены турецкие средства ПВО. Какая именно страна стоит за нападением, в распространенном в воскресенье, 5 июля, заявлении не сообщается.
Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение "тщетной и полной отчаяния попыткой" повысить мораль войск соперника ПНС, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию "в нужное время в нужном месте".
Между тем войска Хафтара, согласно заявлением источника ТАСС, уже взяли на себя ответственность за нападение на базу, которое было совершено в ночь на воскресенье. "ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя, - сообщил источник. - Были уничтожены размещенные там https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8/a-54039523 турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL".
При поддержке Турции войскам ПНС удалось переломить ход https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B2%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F/a-53614125 военного конфликта и вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, авиабаза Эль-Ватыя была занята в мае.
Совершенно очевидно, что у турков не было ...ДРЛО!!! Это то, чего и нам не хватает, и об этом говорилось миллионы раз. Почему никто не занимается ДРЛО не понятно, только не путайте с пассивными РЛС.
було непевні повідомлення, що 2 лип Ізраїль розбомбив іранський завод ядерного палива..
що про це чути ?
Все остальные города - в твоих мечтах. Если опять вата там рыпнется - подохнут к ******, как в Одессе было...