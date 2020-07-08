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До конца карантина обучение в школах будет дистанционным, - Кличко. ВИДЕО
Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Учитывая рекомендации Кабмина, могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников", - сообщил мэр.
Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы при благоприятных условиях школы открылись с 1 сентября.
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+4 StopKran
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ниче не делаешь, всякие планшеты и прочее имеешь, на уроках норм. все читаешь(ну, для самомотивации), еле учишься, но знаешь что и как надо делать шоб в 20 лет иметь се норм. дом и прочее.
И это круто. Говорят что типо Членин кричал шо Учиться(3р.) - и думаю, если он это высрал, то он как минимум не тупой сифилитик(высрал десятки томов бреда), но немного не тупой сфилитик
ну нереально круто же щас то..... ..... да! у меня должна быть жаба на аватарке!!11
Будем 100 лет сидеть в карантине?!!!!
- В интернате. А ты?
- В интернете...
Проще говоря обучения до конца карантина не будет. Потому как такое "дистанционное обучение" трудно назвать обучением. Сын закончил прошлый учебный год можно сказать экстерном.