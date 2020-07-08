До конца карантина обучение в школах будет дистанционным, - Кличко. ВИДЕО

Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Учитывая рекомендации Кабмина, могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников", - сообщил мэр.

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы при благоприятных условиях школы открылись с 1 сентября.

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