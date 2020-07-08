РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12560 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
12 160 12

До конца карантина обучение в школах будет дистанционным, - Кличко. ВИДЕО

Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Учитывая рекомендации Кабмина, могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников", - сообщил мэр.

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы при благоприятных условиях школы открылись с 1 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о работе школ с 1 сентября: Спрогнозировать эпидситуацию почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, и к полному возвращению детей в школы

карантин (16729) Кличко Виталий (4647) образование (2271) школа (3016) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Удобно то как, ролики детям показал на ютубе, назвал образованием. Один вопрос, зачем нам государство с армией воров нужно, если даже элементарные функции образования и медицины не способны выполнить.
показать весь комментарий
08.07.2020 12:58
+2
При темпах 800 человек в день и при население 40млн. и при условии, что не будет никто рождаться и умирать Мы будем болеть около 100 лет!!!
Будем 100 лет сидеть в карантине?!!!!
показать весь комментарий
08.07.2020 12:55
+2
- Привет! Ты где учишься?
- В интернате. А ты?
- В интернете...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо такое, деньги на образование разворовали , и взять негде ? Постарайтесь к сентябрю найти, а то оштрафуем.
показать весь комментарий
08.07.2020 12:48 Ответить
как бы хотелось щас лет 8 иметь то.....
ниче не делаешь, всякие планшеты и прочее имеешь, на уроках норм. все читаешь(ну, для самомотивации), еле учишься, но знаешь что и как надо делать шоб в 20 лет иметь се норм. дом и прочее.
И это круто. Говорят что типо Членин кричал шо Учиться(3р.) - и думаю, если он это высрал, то он как минимум не тупой сифилитик(высрал десятки томов бреда), но немного не тупой сфилитик
ну нереально круто же щас то..... ..... да! у меня должна быть жаба на аватарке!!11
показать весь комментарий
08.07.2020 12:53 Ответить
Пошел вон.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:09 Ответить
Какое дерьмо у тебя в черепной коробке...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:28 Ответить
При темпах 800 человек в день и при население 40млн. и при условии, что не будет никто рождаться и умирать Мы будем болеть около 100 лет!!!
Будем 100 лет сидеть в карантине?!!!!
показать весь комментарий
08.07.2020 12:55 Ответить
Удобно то как, ролики детям показал на ютубе, назвал образованием. Один вопрос, зачем нам государство с армией воров нужно, если даже элементарные функции образования и медицины не способны выполнить.
показать весь комментарий
08.07.2020 12:58 Ответить
- Привет! Ты где учишься?
- В интернате. А ты?
- В интернете...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:03 Ответить
зебыдло успешно разрушает образование, прикрываясь несуществующей пандемией.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:23 Ответить
Но деньги на шторы сдавать- это святое!
показать весь комментарий
08.07.2020 13:26 Ответить
шопопало! начальная школа і вьіпускньіе 9 и 11 классьі должньі ходить на очку!!!! У вас классьі пустуют!!! делите по 10 человек пусть сидят за партами с дистанцией, на улице перемена. места навалом когда дома сидят дети.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:55 Ответить
До конца карантина обучение в школах будет дистанционным, - Кличко.

Проще говоря обучения до конца карантина не будет. Потому как такое "дистанционное обучение" трудно назвать обучением. Сын закончил прошлый учебный год можно сказать экстерном.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:03 Ответить
Наконец дошло!)
показать весь комментарий
11.12.2020 13:08 Ответить
 
 