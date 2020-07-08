До кінця карантину навчання в школах буде дистанційним, - Кличко. ВIДЕО

Навчальні заклади Києва готуються до дистанційного навчання в школах з вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"З огляду на рекомендації Кабміну, можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до можливостей вчителів і учнів", - повідомив мер.

Разом з тим Кличко підкреслив, що місто робить все, щоб за сприятливих умов школи відкрилися з 1 вересня.

Також читайте: У Києві найвищий показник кількості тестувань на коронавірус в Україні - понад 94 тести на 100 тис. жителів, - Кличко