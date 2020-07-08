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До кінця карантину навчання в школах буде дистанційним, - Кличко. ВIДЕО
Навчальні заклади Києва готуються до дистанційного навчання в школах з вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"З огляду на рекомендації Кабміну, можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до можливостей вчителів і учнів", - повідомив мер.
Разом з тим Кличко підкреслив, що місто робить все, щоб за сприятливих умов школи відкрилися з 1 вересня.
Топ коментарі
+4 StopKran
показати весь коментар08.07.2020 12:58
+2 Дмитрий Ч
показати весь коментар08.07.2020 12:55
+2 Baden
показати весь коментар08.07.2020 13:03
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ниче не делаешь, всякие планшеты и прочее имеешь, на уроках норм. все читаешь(ну, для самомотивации), еле учишься, но знаешь что и как надо делать шоб в 20 лет иметь се норм. дом и прочее.
И это круто. Говорят что типо Членин кричал шо Учиться(3р.) - и думаю, если он это высрал, то он как минимум не тупой сифилитик(высрал десятки томов бреда), но немного не тупой сфилитик
ну нереально круто же щас то..... ..... да! у меня должна быть жаба на аватарке!!11
Будем 100 лет сидеть в карантине?!!!!
- В интернате. А ты?
- В интернете...
Проще говоря обучения до конца карантина не будет. Потому как такое "дистанционное обучение" трудно назвать обучением. Сын закончил прошлый учебный год можно сказать экстерном.