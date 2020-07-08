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До кінця карантину навчання в школах буде дистанційним, - Кличко. ВIДЕО

Навчальні заклади Києва готуються до дистанційного навчання в школах з вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"З огляду на рекомендації Кабміну, можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до можливостей вчителів і учнів", - повідомив мер.

Разом з тим Кличко підкреслив, що місто робить все, щоб за сприятливих умов школи відкрилися з 1 вересня.

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Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3519) освіта (1308) школа (2217) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Удобно то как, ролики детям показал на ютубе, назвал образованием. Один вопрос, зачем нам государство с армией воров нужно, если даже элементарные функции образования и медицины не способны выполнить.
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08.07.2020 12:58
+2
При темпах 800 человек в день и при население 40млн. и при условии, что не будет никто рождаться и умирать Мы будем болеть около 100 лет!!!
Будем 100 лет сидеть в карантине?!!!!
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08.07.2020 12:55
+2
- Привет! Ты где учишься?
- В интернате. А ты?
- В интернете...
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08.07.2020 13:03
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А шо такое, деньги на образование разворовали , и взять негде ? Постарайтесь к сентябрю найти, а то оштрафуем.
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08.07.2020 12:48 Відповісти
как бы хотелось щас лет 8 иметь то.....
ниче не делаешь, всякие планшеты и прочее имеешь, на уроках норм. все читаешь(ну, для самомотивации), еле учишься, но знаешь что и как надо делать шоб в 20 лет иметь се норм. дом и прочее.
И это круто. Говорят что типо Членин кричал шо Учиться(3р.) - и думаю, если он это высрал, то он как минимум не тупой сифилитик(высрал десятки томов бреда), но немного не тупой сфилитик
ну нереально круто же щас то..... ..... да! у меня должна быть жаба на аватарке!!11
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08.07.2020 12:53 Відповісти
Пошел вон.
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08.07.2020 13:09 Відповісти
Какое дерьмо у тебя в черепной коробке...
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08.07.2020 13:28 Відповісти
При темпах 800 человек в день и при население 40млн. и при условии, что не будет никто рождаться и умирать Мы будем болеть около 100 лет!!!
Будем 100 лет сидеть в карантине?!!!!
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08.07.2020 12:55 Відповісти
Удобно то как, ролики детям показал на ютубе, назвал образованием. Один вопрос, зачем нам государство с армией воров нужно, если даже элементарные функции образования и медицины не способны выполнить.
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08.07.2020 12:58 Відповісти
- Привет! Ты где учишься?
- В интернате. А ты?
- В интернете...
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08.07.2020 13:03 Відповісти
зебыдло успешно разрушает образование, прикрываясь несуществующей пандемией.
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08.07.2020 13:23 Відповісти
Но деньги на шторы сдавать- это святое!
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08.07.2020 13:26 Відповісти
шопопало! начальная школа і вьіпускньіе 9 и 11 классьі должньі ходить на очку!!!! У вас классьі пустуют!!! делите по 10 человек пусть сидят за партами с дистанцией, на улице перемена. места навалом когда дома сидят дети.
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08.07.2020 13:55 Відповісти
До конца карантина обучение в школах будет дистанционным, - Кличко.

Проще говоря обучения до конца карантина не будет. Потому как такое "дистанционное обучение" трудно назвать обучением. Сын закончил прошлый учебный год можно сказать экстерном.
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08.07.2020 15:03 Відповісти
Наконец дошло!)
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11.12.2020 13:08 Відповісти
 
 