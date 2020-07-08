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В Полтаве группа полицейских требовала взятки с наркозависимых, - ГБР. ВИДЕО

Государственное бюро расследований в Полтаве разоблачило группу полицейских, которые требовали взятки с наркозависимых. Двух правоохранителей задержали, еще четырем - сообщили о подозрении

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, задержали двух работников Киевского ОП ГУ Национальной полиции в Харьковской области и еще четырем правоохранителям сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранители наладили механизм вымогательства взяток у наркозависимых лиц.

"Полицейские без оформления процессуальных документов задерживали граждан, которые забирали наркотики в так называемых "закладках", после чего требовали от них или их родственников неправомерную выгоду за непривлечение наркозависимых к уголовной ответственности", - рассказали в бюро.

Отмечается, что для сокрытия своих действий правоохранители привлекали гражданских лиц, которые передавали им деньги от граждан.

Также следствием задокументировано 5 эпизодов преступной деятельности, в ходе которых правоохранители получили около 150 тыс. гривен.

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Автор: 

Тахтаулове (769) ГБР (3007)


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Вифсеврете! Етаваніможетбить! Харькаф-самий чесний горад! От хоть у гепи с венедіктовой спрасіте!
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08.07.2020 15:59 Ответить
Там ошибка, правильно писать: "Мы жы апсудили єту цыфру"
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08.07.2020 16:01 Ответить
Времена овоща вернулись. Ура зебилы!111
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08.07.2020 16:01 Ответить
ето отдєльний нєтіпічний случай!
паліция с народам!
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08.07.2020 16:02 Ответить
"Но, менты, менты - нереально круты!
С ворами на ты, с ******* на ты!
Мама, мама, я мечтаю о том,
Как брошу всё и стану ментом!"

https://www.youtube.com/watch?v=HctbDmvT7DI&ab_channel=kazapenko
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08.07.2020 16:30 Ответить
Наркозалежний в Україні теж президент! І, на жаль, навпаки теж.
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08.07.2020 16:50 Ответить
Можно подумать, что такое только в Полтаве происходит...
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08.07.2020 16:55 Ответить
 
 