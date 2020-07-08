В Полтаве группа полицейских требовала взятки с наркозависимых, - ГБР. ВИДЕО

Государственное бюро расследований в Полтаве разоблачило группу полицейских, которые требовали взятки с наркозависимых. Двух правоохранителей задержали, еще четырем - сообщили о подозрении

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, задержали двух работников Киевского ОП ГУ Национальной полиции в Харьковской области и еще четырем правоохранителям сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранители наладили механизм вымогательства взяток у наркозависимых лиц.

"Полицейские без оформления процессуальных документов задерживали граждан, которые забирали наркотики в так называемых "закладках", после чего требовали от них или их родственников неправомерную выгоду за непривлечение наркозависимых к уголовной ответственности", - рассказали в бюро.

Отмечается, что для сокрытия своих действий правоохранители привлекали гражданских лиц, которые передавали им деньги от граждан.

Также следствием задокументировано 5 эпизодов преступной деятельности, в ходе которых правоохранители получили около 150 тыс. гривен.

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